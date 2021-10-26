Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Мурманской области: главное

С 30 октября в кафе или кино без QR-кода не пустят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября по 7 ноября президент объявил в стране нерабочие дни. В каждом регионе своя ситуация: где-то локдаун, а где-то все не так жестко. Как же будет жить Мурманская область эти 9 дней?

- Оснований вводить локдаун нет. Но всякое может быть: если ситуация кардинально ухудшится, то ограничительные меры ужесточим, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Пока ограничения довольно мягкие. Так, северян старше 65 лет, которые еще не сделали прививку от коронавируса, отправляют на самоизоляцию с 30 октября на четыре недели. В последний раз пожилых северян оставляли дома в октябре 2020 года - до марта 2021-го.

С 30 октября по 7 ноября в Мурманской области будут работать общепит и культурные учреждения, однако для их посещения понадобится QR-код (см. «Конкретно»). Школьники уходят на эти девять дней на каникулы, садики будут работать в режиме дежурных групп, куда детей будут водить те, кто будет трудиться.

Так как число желающих вакцинироваться после введения системы QR-кодов увеличилось, было принято решение, что мобильные пункты в ТРЦ Мурманска будут работать круглосуточно.

- Медики будут принимать желающих вакцинироваться от коронавируса и гриппа в торговых центрах с 26 по 29 октября с 13.00 до 19.00, а с 30 октября по 7 ноября - с 11.00 до 19.00, - сообщили в оперштабе.

Мобильные прививочные пункты находятся в ТЦ «Волна» (3-й этаж), ТЦ «Плазма» (1-й этаж) и ТЦ «Мурманск Молл» (2-й этаж).

Прививочные бригады также продолжают вакцинацию в медучреждениях. Для пожилых северян работают отдельные кабинеты. Пенсионеры категории 65+ могут прийти без предварительной записи.

Северянам напоминают, что нерабочие дни – это не повод покупать путевку и устраивать мини-отпуск или собираться в гости. Это время нужно стране, чтобы преодолеть очередной пик коронавируса. 23 октября в Мурманской области было зафиксировано максимальное количество смертей от COVID-19 - 10 человек.

КОНКРЕТНО

Все о QR-коде

Где надо будет его предъявить? В кинотеатрах (кинозалах), театрах, дворцах (домах) культуры, филармонии, океанариуме, организациях общественного питания, спортивных объектах и сооружениях, расположенных в закрытых помещениях, фитнес-центрах, бассейнах и аквапарках. А также при заселении в гостиницы, хостелы, другие объекты туристической инфраструктуры.

Как оформить QR-код? Его могут получить те, кто привился от коронавируса, переболел им в последние полгода или сделал ПЦР-тест и получил отрицательный результат не ранее трех дней назад.

Оформить код можно через портал «Госуслуги», в приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», в инфомате или в регистратуре поликлиники.

Сертификаты вакцинированных от CoVID-19, переболевших коронавирусной инфекцией или результаты ПЦР-тестов, которые содержат QR-код, можно получить в МФЦ, если гражданин прошел указанную медпроцедуру или переболел ковидом.

Как пользоваться QR-кодом? Надо сохранить его в телефон или распечатать, предъявить по требованию вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, подождать, пока QR-код отсканируют.

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