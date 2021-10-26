Наталья Грейс представила популярный тренинг « Потенциал личности»

психолог, преподаватель, коучер Наталья Грейс

В октябре в бизнес- центре "Фрегат" представила свой популярный тренинг "Потенциал личности" российский психолог, писатель, независимый лектор, преподаватель, коучер и организатор публичных выступлений, Наталья Грейс.

Тренинг был направлен на следующие цели: способы отличить собственные цели от навязанных, внушенных социумом, возможности отличить бытовые таланты от социально значимых, научиться составлять план

действий на ближайший год, познакомиться с инструментами классификации целей и анализа типов способностей , а также получить то самый " волшебный пинок" для дальнейшего развития. Задачей тренинга стала помощь осознать и расставить приоритеты, приобрести инструменты само мотивации и экономии времени, узнать о своих не раскрытых ресурсах и потенциале.

В ходе тренинга Наталья Грейс трогательно, проникновенно и осмысленно читала свои стихотворения, затронув важные темы, в которых нашли отражение чувства и мысли любого из присутствующих на мероприятии.

Исходя из собственного опыта, Наталья Грейс смогла поделиться ценными позициями о смысле человеческого существования и способах сохранить себя в сложным жизненных обстоятельствах и ситуациях. За годы преподавательской деятельности популярный психолог написала пятнадцать книг, некоторые из которых были представлены в процессе тренинга в Петрозаводске.

В книгах, многочисленных программах и тренингах Наталья Грейс поднимает вопросы самообразования, лидерства, самооценки, ЗОЖ, раскрывает вопросы мотивации, проблемы вещизма. В течение десяти лет активно перемещается по России, проводя публичные лекции в разных городах от Владивостока до Мурманска.

( в статье использованы материалы сайта umapalata.ru)