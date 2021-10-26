Экипаж корабля «Вице-адмирал Кулаков» спас в Гвинейском заливе судно от пиратов

С «Вице-адмирала Кулакова» поднялся вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Фото: пресс-служба Северного флота

Около часа дня 25 октября большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия с контейнеровоза «Люция», который шел в Гвинейском заливе под панамским флагом из Того в Камерун. Гражданское судно пытались захватить пираты.

С «Вице-адмирала Кулакова» поднялся вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Пока к месту спешили наши моряки, экипаж контейнеровоза спрятался в машинном отделении. Когда пираты заметили вертушку, то направили свою быстроходную лодку к берегу.

Заметив вертолет, пираты направили свою лодку к берегу. Фото: пресс-служба Северного флота

- Вертолет облетел судно. Позже с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна, - сообщили в пресс-службе Миноброны.

Напомним: в середине октября Северный флот провел учение по освобождению судна от пиратов в Гвинейском заливе с участием кораблей «Вице-адмирал Кулаков», «Академик Пашин» и «Алтай». На три недели они вышли в Гвинейский залив, чтобы сделать проход гражданских судов безопасным.

Североморцы недавно проводили учения по борьбе с пиратами. Фото: пресс-служба Северного флота

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru