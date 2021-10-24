У «Алеши» были взрывы: в Мурманске отметили 77-летие Петсамо-Киркенесской операции

Реконструкторы восстановили события октября 1944 года. Фото: правительство Мурманской области

1221 день враг пытался захватить Кольский Север во время Великой Отечественной войны. Каждый из этих дней тянулся долго, пах кровью, разбил много сердец, получивших похоронки. Все закончилось осенью 1944 года благодаря десятому сталинскому удару – Петсамо-Киркенесской операции. Отныне каждый октября мы почитаем годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, хотя подвиг надо помнить и тогда, когда он не обозначен красной датой в календаре.

У "Алеши" прошел митинг в честь 77-летия Петсамо-Киркенесской операции. Фото: правительство Мурманской области

- 77 лет – это, по сути, три поколения, которые вообще не знали, что такое горе войны. И я отношусь к тому поколению, чьи родители были детьми в то время и испытали все ужасы на себе. Действительно, мы должны не допустить подобного вновь. И важно, что такие мероприятия проходят, и к мемориальным комплексам тянутся, в том числе, дети. Ведь это наша потребность как русского человека, гражданина Российской Федерации, это основы нашей государственности и духовного воспитания. Мы должны сохранить то, что имели наши предки, и то, что имеем мы сейчас, - отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Враг начал бомбить Кольский полуостров с первых же дней войны. Незамерзающий порт, добывающие предприятия – наш край кормил фронт и тыл рыбой, подпитывал военное производство. И в Германии знали, что эту артерию надо перерезать. Поэтому северянам не дали времени опомниться, как с неба посыпались бомбы, а на Мурманск пошли войска. Враг считал, что застав врасплох, сможет захватить столицу Заполярья молниеносно. Тем, кто стоял на верху военной лестницы, уже раздавали листовки, что в гостинице «Арктика» (в современном виде она появилась уже к 1984 году, а вот во время одной из бомбежек основательно сгорела) будет банкет.

Для реконструкции в Мурманске объединились клубы из разных городов страны. Фото: правительство Мурманской области

Но Север оказался суров к незваным «гостям», враг смог пройти только 28 километров от границы, где его остановили красноармейцы. 3,5 года фашисты сидели на своих позициях, пока не началась Петсамо-Киркенесская операция и советские войска не перешли в атаку. И не просто выкинули врага со своей земли, но и освободили Киркенес, Нейден и др.

Как это было, северянам показали 23 октября во время реконструкции одного из боев – «Прорыва» - случившегося в октябре 1944 года у губы Малая Волоковая. Ради этого сложного действах объединились реконструкторы из разных городов страны от Мурманска и Североморска до Москвы и Санкт-Петербурга, мероприятие прошло при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и регионального правительства при активном участии Краснознаменного Северного флота.

Сценой стали сопки у «Алеши». В годы войны здесь стояли зенитные установки, на которых хрупкие девушки смотрели в небо, чтобы вовремя заметить вражескую авиацию и защитить порт и город.

В воздух вместе с землей взлетали манекены. Фото: правительство Мурманской области

- Три с половиной года враг готовил свои укрепления в основном используя советских военнопленных, и взять их, размещенные на скалах, было очень сложно. Из нашей земли добывались полезные ископаемые, которые увозили для нужд военной промышленности Германии. Один из флагов уходил в открытое море, второй – в непроходимую тундру, и это было большой проблемой для нашей армии. В тылу немецких войск была разветвленная дорожная сесть, которая позволяла своевременно перебрасывать оружие, продовольствие, солдат, в том числе и раненых. С 1941 года были построены большая и малая канатные дороги, большая имела протяженность в 58 километров, несколько дизельных тяговых станций и два типа вагонеток, грузоподъемность составляла 120 килограммов. Это была бесперебойная артерия фронта, - рассказали организаторы реконструкции.

Реконструкторы смогли восстановить малый канатный транспортер, для этого понадобилось 15 лет кропотливой работы по сбору частей в тундре и их реставрации. У северян 23 октября была уникальная возможность первыми в стране увидеть его в действии.

В Мурманске впервые в России показали восстановленный канатный транспортер. Фото: правительство Мурманской области

Реконструкция боя длилась порядка получаса, но на деле все тянулось часами, хотя по меркам военного времени наступление было стремительными. Сначала действовала разведка, потом уже красноармейцы захватили сначала нейтральную полосу между войсками, которая в ширину достигала 20 километров, а потом стали теснить врага. Ради «Прорыва» объединились войска 14 армии карельского фронта и морская пехота Северного флота. Они не раз пытались атаковать до этого, но попытки были безуспешны.

На глазах у зрителей взрывались снаряды, трещали артиллерийские оружия, взлетали вверх вместе с черной землей подорвавшиеся на минах солдаты (манекены). «За Родину!», «Гитлер капут!» - раздавалось над сопками. Такой масштабной реконструкции Мурманск еще не видел.

Теперь слова на плитах в Долине Славы с предсмертными записками наши солдат заиграли новыми траурными красками. Ведь одно дело читать эти строки, а другое – видеть, что было после того, как солдаты откладывали бумагу. Они шли умирать. Четыре человека во время Петсамо-Киркенесской операции повторили подвиг Матросова и закрыли собой огневые точки, чтобы выиграть драгоценные секунды для товарищей.

В сопках взрывались мины и снаряды. Фото: правительство Мурманской области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

- Мы должны помнить тех, кто дал нам возможность жить в свободной стране, и помнить те условия, в которых держали оборону на Кольском Заполярье 77 лет назад. Сложно представить и то, как жили наши люди в Мурманске после и в момент атак фашистской авиации. Тем не менее, Север не сдался, выстоял, и мы погнали фашиста с Кольской земли, освободив и соседнюю северную часть Норвегии, – сказал глава региона. – Очень важно, что сегодня к мемориалу приходят дети, знающие историю, важно чтить память героев, быть достойными поколения победителей и сделать все, чтобы Кольское Заполярье, Мурманская область, Арктика развивались, и никогда больше такого не повторилось.

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