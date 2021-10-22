Участвуй в конкурсе «ПОРА открыть Арктику» и выиграй брендовый пуховик и денежный приз

«Комсомольская правда» и «Проектный офис развития Арктики» проводят конкурс «ПОРА открыть Арктику». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

«Комсомольская правда» и «Проектный офис развития Арктики» проводят конкурс «ПОРА открыть Арктику».

В России — в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе — проживает около 40 малочисленных этносов. Все они — носители уникальных культур, унаследованных от предков. Давайте немного прикоснемся к их быту и традициям.

Условия конкурса:

- Выберите понравившуюся вам необычную, примечательную традицию народов Крайнего Севера и интерпретируйте ее своими руками. Это может быть небольшая поделка (бисер, вышивка, элемент одежды), блюдо северных народов или просто рисунок на тему жизни, быта и культуры северян.

- Выложите фотографию вашей работы в специально созданной конкурсной теме или у себя на странице с хештегом #пораоткрытьарктику

- Работу сопроводите небольшим пояснением: что это за традиция, какому народу она принадлежит, что за блюдо — из чего оно приготовлено и т. д.

- Не забудьте подписаться на Проектный офис развития Арктики. В конкурсе могут принимать участие все члены семьи. Главное, чтобы ваши работы были интересны и сделаны с любовью.

Работы принимаются до 19 ноября.

Итоги конкурса объявим 30 ноября на нашей страничке. Пятерку лучших работ и победителя выберет компетентное жюри, состоящее из журналистов «КП» и экспертов «ПОРА».

Главный приз — отличный теплый пуховик от известного бренда BASK и подарочный сертификат на 10 000 рублей от BASK kids. Остальные призеры получат полезные арктические подарки от «Проектного офиса развития Арктики».

Идеи для творчества вы можете найти в интернете, книгах, фильмах об Арктике или заглянув на тематические сайты ПОРА hraniteliarktiki.ru и dieta.porarctic.ru. Полные правила конкурса вы найдете по ссылке.

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