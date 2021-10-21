Зачем в Мурманске вырубают деревья? Отвечаем на больной вопрос

Наши коллеги из «Арктического обозревателя» подсчитали, что за 2020 год Мурманск лишился 46387 деревьев и кустарников. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В этом году мурманчане как никогда пристально следят за тем, как в городе вырубают деревья. Весной переживали за сирень в центре города, которую обрезали, и она могла пострадать во время реконструкции сквера у памятника Ленину. Летом – за рябины на проспекте Ленина, так как были озвучены планы сделать карманы для туристических автобусов. А осенью северяне с болью наблюдают, как деревья вырубают десятками. «Комсомолка» разбиралась, насколько это было необходимо.

Ради парковок?

На этой неделе жильцы с Театрального бульвара пытались защитить деревья у дома № 9 – Дома врачей (первый каменный жилой дом в Мурманске). Но безуспешно. В свое время именно жильцы этого дома посадили рябины, а теперь их нет. Северяне косо смотрят в сторону рыболовецкой компании, которая теперь арендует первый этаж здания.

Спилили и тополя недалеко от драмтеатра, а также у бывшего кинотеатра «Родина» и деревья у нового здания театра кукол. На минувших выходных в «ВКонтакте» появилась петиция против уничтожения зеленых насаждений. За неделю ее подписало более 9 тысяч человек.

- Идет подготовка к организации платных парковок в центре города. Вырубают все деревья под видом больных. Требуем прекратить вырубку, подписавших приказ - привлечь к ответственности, обязать высадить деревья на месте спиленных, - говорится в петиции.

К слову, где именно могут появиться места за деньги, прописано в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2019 - 2035 годы. Например, указаны улицы Ленинградская, Октябрьская, Капитана Егорова, Дзержинского, Карла Маркса, Воровского и т. д. В 2020 году нашей редакции сообщили в мэрии: «Данная программа носит плановый характер, содержит в себе наименования различных мероприятий, направленных на развитие улично-дорожной сети и организацию дорожного движения, а также сроки и этапы их реализации. Действующими муниципальными программами устройство платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования в 2020 году не планируется».

Специалисты вынесли приговор

О том, что деревья в Мурманске будут вырубать, мэрия сообщила в начале октября на своем сайте. Специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН нашли в Мурманске больные, «аварийные» деревья. Сотрудники оценили состояние растений на проспекте Ленина, улицах Академика Книповича, Челюскинцев, Профсоюзов, Воровского, Карла Маркса, Капитана Егорова, Хлобыстова, Адмирала Лобова.

- По результатам диагностики выявлено, что отдельные обследованные деревья (тополь, рябина, береза) имеют многочисленные повреждения стволов, корней и кроны, заражены грибковыми заболеваниями, заселены стволовыми вредителями, имеют признаки отмирания, а значит, потенциально подвержены падению, - сообщили в администрации Мурманска.

Для «КП»-Мурманск» уточнили, что всего в 2021 году в Мурманске срубят 156 деревьев. Северяне, глядя на спиленные насаждения, недоумевают: неужели они были больны? В этом вопросе мнения специалистов и рядовых граждан расходятся. Первые считают, что дерево может выглядеть здоровым, но его корни поражены, или под корой есть вредители, или же изнутри оно уже гниет. Деревья, которые сейчас образуют зеленые легкие в центре города, сажали с 50-х годов прошлого века. Неудивительно, что они уже болеют. А вот у горожан своя точка зрения: деревья еще могли стоять и стоять.

А что вместо?

Сейчас, когда десятки деревьев уже спилены, важнее говорить вот о чем: как в городе собираются залечивать "зеленые" раны? В мэрии обещают, что вместо срубленных насаждений высадят 206 деревьев и кустарников. При этом в городском комитете по развитию городского хозяйства (КРГХ) уточняют, что аварийные деревья и сухостой не подлежат компенсационному озеленению. Оно применяется только если здоровые деревья были спилены из-за новой стройки, земляных работ, потому что стали давать тень на квартиры и т. п.

- Согласно федеральному закону № 7 «Об охране окружающей среды», любой нанесенный вред должен быть компенсирован. Совет депутатов Мурманска утвердил порядок компенсационного озеленения. В случае с объектами, которые имеют социальную важность, высадка деревьев и кустарников идет один к одному, если же строят другие объекты, то один к пяти, - уточнили в КРГХ. – Нюансов много. Важно высаживать растения нашего региона, чтобы они прижились. Часто используются саженцы из Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина, выращенные специально под Крайний Север. Также лучше брать саженцы высотой до метра – они лучше приживаются. Пересаживать деревья – плохая практика, так как это приходится делать с большим комом земли, а во время изъятия растения обрезаются корни, из-за чего оно болеет и может превратиться в сухостой.

Один из самых неприятных моментов для мурманчан – не всегда новые деревья высаживают там же, где срубили старые. Так в этом году случилось на улице Софьи Перовской: оказалось, что деревья высадили на участке с теплосетями. Из-за ремонта насаждения убрали, но обратно не вернут – нельзя. Порядок выбора нового места такой: каждый год составляется список участков, подходящих для высадки, весной в каждом округе выбирают три места, северяне могут голосовать за них, а потом выбранные участки (по одному в Первомайке, Ленинском и Октябрьском) отдают компаниям, которые должны сделать компенсацию. Еще один нюанс: приоритет во время высадки - не у деревьев, а у кустарников. Хотя в феврале тогда еще глава администрации Мурманска Евгений Никора сообщил, что перестал согласовывать высадку кустарников вместо деревьев. Но у ленивых компаний есть еще одна лазейка: можно сажать не деревья, а… обустроить газон. В случае со стройками соцобъектов, одно дерево – это 5 квадратных метров травы...

Насколько легитимна вырубка деревьев в Мурманске, проверяет минприроды. Данное поручение дал в понедельник, 18 октября, губернатор Андрей Чибис. Наша редакция ждет результатов данной проверки. Также, как сообщили нам в прокуратуре Октябрьского округа, ведомство тоже начало проверку после множества сообщений в СМИ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Наши коллеги из «Арктического обозревателя» подсчитали, что за 2020 год Мурманск лишился 46 387 деревьев и кустарников. Больше всего в столице Заполярья уничтожили ив (18 688 штук) и берез (16 208). Сосен стало меньше на 871, а рябин – на 723. Пострадал и можжевельник – 434 дерева больше не украшают город. Также было снесено 117 ольх, 17 кустов малины, 13 - боярышника, 12 елей, 5 акаций, 4 смородины и 2 сирени.

Остальные 9 293 дерева были указаны в сообщениях администрации как «зеленые насаждения». Взамен этому в рамках компенсационного озеленения было принято решение о посадке 6 746 декоративных кустарников, 175 лиственных деревьев, а также об укладке 70715 квадратных метров газона.

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