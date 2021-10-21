С начала 2021 года в Мурманской области совершено более двух тысяч киберпреступлений

В последнее время к борьбе с киберпреступлениями подключился ЦУР Мурманской области. Фото: Анастасия Осипова

Дни в году, когда кто-нибудь из жителей Мурманской области не пострадал от мошенников, можно пересчитать по пальцам. Обычно же в полицию один за другим обращаются расстроенные северяне, лишившиеся своих денег. С начала 2021 года в регионе было зарегистрировано свыше двух тысяч киберпреступлений. 90% пострадавших знали, как действуют злоумышленники, но все равно им поверили.

Топ-3 видов преступлений

- К сожалению, сколько бы мы ни говорили, граждане продолжают наступать на одни и те же грабли, причем некоторые по несколько раз. Основная часть хищений происходит при помощи средств социальной инженерии – это методы психологического воздействия на жертву, когда либо выясняют данные карты и счета, либо принуждают сделать платеж или взять кредит. Мошенники умело играют на страхе людей потерять свои сбережения или на желании быстро и много заработать, например, за счет компенсаций или пособий. Задача мошенников - чтобы жертва приняла решение здесь и сейчас, быстро, - рассказывает начальник юридического отдела Отделения Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России Ирина Никулина.

Самый популярный способ обмана – звонок на мобильный, когда на том конце провода представляются сотрудником или банка, или полиции и говорят, что кто-то пытается перевести деньги со счета. Жертве предлагают или сообщить какую-то персональную информацию, чтобы «спасти» деньги, или срочно оформить кредит, а потом перевести средства на «безопасные резервные счета». Вот только настоящие сотрудники банка и так знают ваши данные, а полицейским или кому-либо еще они просто не нужны. Поэтому самый лучший вариант – прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по телефону с официального сайта.

Второй самый распространенный способ – покупки и услуги в сети. Мошенники выкладывают фото товара (часто его даже нет в природе, а фотографии взяты из других объявлений) и требуют предоплату или полную оплату. Получив деньги, продавец исчезает. Не так давно полиция задержала мужчину, который обманул почти 50 человек. В сети в разгар горнолыжного сезона он разместил объявление о сдаче квартиры в Кировске и от желающих ее снять просил предоплату в 4-6 тысяч рублей. Злоумышленника нашли в Санкт-Петербурге, своим жертвам он деньги вернул.

Также в последнее время почти ежедневно северян обманывают по другой схеме.

- Это так называемые инвестиционные проекты, когда человеку предлагают заработать на покупке/продаже нефти, биткоинов и так далее. В этом месяце житель Мурманской области потерял 9,5 миллиона рублей на продаже биткоинов. Думая, что зарабатывает, он вкладывал свои деньги, брал кредиты, - говорит начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров.

Таких жертв мошенники обрабатывают неделями, заставляя все больше и больше «инвестировать», а в один день просто пропадают. Сложность такой схемы в том, что чаще всего ею заправляют ОПГ. Деньги проходят через нескольких людей, которые даже незнакомы друг с другом. Да и совершаются данные преступления не с территории Мурманской области, а из других регионов. Сотрудникам полиции приходится отслеживать место и выезжать туда. В 2021 году таких командировок было уже 20, 18 злоумышленников установили.

Что делать, если вас обманули

- Один из способов обмана – фишинговые сайты, когда преступники подделывают сайты магазинов и финансовых организаций. Я рекомендую иметь отдельную банковскую карту для покупок в сети. И переводить на нее деньги непосредственно перед совершением покупки. Никогда не переходите по неизвестным ссылкам и не перезванивайте на незнакомые номера. Если пришло сообщение о зачислении денег или вам звонят и говорят об ошибочном зачислении денег, то не торопитесь что-то переводить обратно. Проверьте баланс, свяжитесь с банком. Если приходит СМС с кодом для подтверждения покупки, а следом звонок – никогда не сообщайте звонящему что-то о себе и этот код. Не сообщайте также лишнюю информацию о себе в соцсетях, - учит Ирина Никулина.

Одна из главных проблем киберпреступлений: если жертва сама берет кредит или сообщает персональные данные, то это считается нарушением договора с банком и он не должен что-либо вам возвращать. В любом случае, если вас обманули мошенники, надо сразу блокировать карту, писать заявление в полицию и еще одно - в банк о несогласии с операцией.

В последнее время к борьбе с киберпреступностью подключился ЦУР Мурманской области. Его специалисты изучают социальные сети, только с 18 июля северяне оставили в сети 1405 сообщений о мошенниках.

- Отделение Банка России по Мурманской области и Центр управления регионом запустили серию совместных обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности северян. В рамках проекта проводятся лекции и мастер-классы, запущена информационная кампания в СМИ и соцсетях. Цель проекта – обучить северян кибергигиене и финансовой грамотности, предостеречь их от возможных опасностей, - отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Просвещение ориентировано на северян 60+, ведь именно они чаще всего становятся жертвами кибермошенников.

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