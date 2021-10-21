Как изменить до неузнаваемости региональную дорогу

ООО «Петрокат Плюс» занимается содержанием дороги Надвоицы - Полга - Валдай (127 км) и автодорожной сети в Беломорском районе (219 км).

Когда-то количество жалоб на дорогу на Валдай было зашкаливающим. Они поступали в управление автомобильных дорог Республики Карелия и днем, и ночью. Несколько лет назад управление организовало совместный выезд на дорогу с подрядной организацией. Подрядчик уверял, что там «все хорошо»...

- Один из наших сотрудников поехал туда на внедорожнике, - вспоминает ведущий специалист дорожного хозяйства управления автомобильных дорог Республики Карелия Александр Петров. - Как результат, колеса и радиатор пробиты. Я сам ездил вытаскивать людей.

Как нетрудно догадаться, тот подрядчик продержался недолго. В октябре 2019 года его сменило ООО «Петрокат Плюс». Предприятие работает на субподряде у ООО «Кольское ДРСУ», которое возглавляет Юрий Гугалинский. При этом основной заказчик работ - управление автомобильных дорог Республики Карелия.

- Ребята показали себя с первого месяца работы, - утверждает начальник отдела качества технического надзора управления автомобильных дорог Республики Карелия Александр Груздов.

Внимание к деталям

К беседе с Александром Груздовым мы просим подключиться технического директора ООО «Петрокат Плюс» Александра Михайлова. Он рассказывает, что прежде чем приступить к делу, специалисты предприятия тщательно изучили дороги, за которые им предстояло взяться. Был составлен план первоочередных мероприятий.

- Перед подписанием контракта мы проехали все километры, которые мы планировали содержать. Как сейчас помню, ехали очень медленно, останавливались буквально через каждые 100 метров. Фотографировали, снимали видео… Одним словом, фиксировали дефекты. В общем, тогда мы проверили, точно ли наших сил хватит на то, чтобы взять на себя ответственность, - объясняет Александр Михайлов.

Время показало - сил хватило.

- Уже через месяц главы поселений отметили, что ситуация значительно улучшилась. Да и у самих автомобилистов вопросов к дороге стало гораздо меньше, - отмечает технический директор ООО «Петрокат Плюс».

Спрашиваем, не боялись ли заказчики поручать такую непростую дорогу молодой компании.

- Зайти на рынок и плохо работать у них, наверное, и не получилось бы. Мы такие варианты сразу исключаем, - смеется Александр Груздов. - На самом деле мы стали очень быстро получать положительные сигналы о том, как преобразилась дорога. При такой реакции со стороны пользователей мы понимаем, что можем делать ставку на эту подрядную организацию, доверять ей.

Когда-то количество жалоб на дорогу на Валдай было зашкаливающим.

На фото: в центре - заместитель начальника управления автомобильных дорог Республики Карелия Владимир Захаров, справа - заместитель начальника отдела контроля качества работ Александр Титов и технический директор ООО «Петрокат Плюс» Александр Михайлов, слева - начальник отдела контроля качества работ и технического надзора Александр Груздов и начальник отдела организации работ по содержанию и эксплуатации Лидия Кравчук.

Вопрос в самооценке

Александр Михайлов выразил уверенность, что каждый подрядчик перед началом работы должен быть твердо уверен в своем успехе.

- И это обязательно должно быть объективное мнение. Если ты переоценишь себя, то потом будут страдать все: и заказчик, на которого полетят все шишки, и подрядчик, которому придется платить серьезные штрафы, и автомобилисты, которым придется ездить по плохим дорогам, - рассуждает он.

Владимир Захаров подтверждает эти слова.

- Некоторые подрядчики берут дорогу в ненормативном состоянии, а потом говорят: «Ну, а чего вы от нас хотите? Что мы на такой дороге сделать можем?». Такой подход в корне неправильный: есть государственный контракт и есть обязательства, - говорит он. - К счастью, существуют положительные примеры, когда подрядные организации подходят к своей работе с повышенной ответственностью.

Есть расхожее мнение, что заниматься содержанием дорог невыгодно с финансовой точки зрения. Технический директор ООО «Петрокат Плюс» эту позицию не разделяет.

- Я могу сказать вам одно: на региональных дорогах надо очень много работать. И от того, как эта работа построена, зависит прибыль предприятия, - говорит он. - Если допускаются ошибки или неправильно подобрана техника, то прибыль будет не самой высокой. Но если предприятие реально старается, то вполне возможно не только заработать деньги на текущую деятельность, но и вложиться в развитие компании. К тому же государство этому активно содействует. Например, существуют различные лизинговые программы, которые при относительно небольшом взносе позволяют приобретать дорогостоящую технику.

- Как говорится, было бы желание! - добавляет Александр Груздов. - Если все качественно делать, то содержание дорог будет выгодно. Это правда.

Участники разговора рассказывают, что ООО «Петрокат Плюс» внедрило в свою работу и активно использует социальные сети. Так, в «ВКонтакте» создана специальная группа (vk.com/doroganpv), в которой пользователи могут оставлять свои жалобы. Такой метод коммуникации позволяет устранять замечания без промедления.

- Все жалобы и замечания поступают к подрядчику напрямую - это был уникальный ход, который значительно сократил время реагирования, - говорит Александр Груздов. - Таким образом, к подрядчику попадает информация из первых рук - от автомобилистов. Условно: вот здесь что-то не так и тут тоже. Затем руководитель предприятия дает команду специалистам, и тот или иной дефект устраняется. Люди тоже ценят такую открытость, благодарят за это.

По словам представителей управления автомобильных дорог Республики Карелия, теперь такие странички в соцсетях есть практически у каждой подрядной организации.

Тема для отдельного разговора - техническое оснащение.

Финский опыт

Тема для отдельного разговора - техническое оснащение. Как оборудование позволяет добиваться результата?

- На рынке сейчас есть много высокопроизводительной техники. С ней можно решать все задачи быстро и эффективно, - констатирует Александр Михайлов. - Мы в качестве эталона используем опыт наших соседей - финнов. Дело заключается в том, что у них очень широкая сеть дорог с грунтовым покрытием (напомним: почти все дороги, которые содержит ООО «Петрокат Плюс», с грунтовым покрытием). Специалисты из Страны Суоми достигли совершенства в обслуживании дорог с таким покрытием. И техника у них есть подходящая.

- Но главное - это люди, - продолжает рассказ Александр Михайлов. - Какая бы техника ни была, без умеющего управлять ею специалиста она сама ничего не сделает. На предприятии есть свой костяк, на котором все держится. Но компания все равно находится в поиске достойных сотрудников. К слову, от молодежи в ООО «Петрокат Плюс» не отворачиваются. Наоборот, готовы обучать начинающих специалистов азам и тонкостям профессии.

Александр Михайлов признается, что гордится своим коллективом. Особенно настоящими уникумами, которые в совершенстве овладели сразу несколькими специальностями.

- Александр Катиев, Борис Макаровский, Андрей Сергеев - это специалисты-универсалы, владеющие навыками работы на разных типах техники, причем высокопрофессионально, - с гордостью в голосе говорит Александр Михайлов.

- Текучка кадров в дорожной отрасли большая. Но такие мастера - на вес золота. За них принято держаться, - отмечает Александр Михайлов.

Свое дело

По мнению технического директора ООО «Петрокат Плюс», ситуация с дорогами в регионе в последние годы кардинально улучшилась. Александр Михайлов считает, что одна из причин заключается в эффективной работе управления автомобильных дорог Республики Карелия.

- Я уже говорил, что контроль за работой подрядчиков очень жесткий. От дорожников требуют, чтобы они выполняли свою работу максимально качественно и быстро. Порой с момента поступления жалобы от гражданина до предписания в отношении подрядчика проходит всего… десять минут. И на все замечания мы обязаны реагировать оперативно, - объясняет положение дел Александр Михайлов.

Далеко не все дороги приведены к нормативу. Работы впереди у дорожников много. Однако расширять свой функционал и заниматься, например, ремонтом ООО «Петрокат Плюс» сейчас не планирует.

- Каждый должен делать свое дело. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но на данный момент наш основной и единственный профиль - это содержание. В любом случае, какую бы работу мы ни выполняли, мы и дальше будем делать все, чтобы соответствовать высокому уровню, который ставит заказчик, - резюмирует технический директор ООО «Петрокат Плюс» Александр Михайлов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В чем секрет успешного содержания автодороги? Все просто. Правильный выбор техники, квалифицированные сотрудники и ответственность за свою работу - вот та формула, на которой основывается весь наш труд. Нельзя не отметить, что заказчик всегда готов оказать помощь. При этом контроль довольно жесткий, и это дополнительный стимул держать себя в тонусе и не расслабляться».

Александр Михайлов, технический директор ООО «Петрокат Плюс».

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