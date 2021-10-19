Юбилей у ФосАгро, праздник – у всех

Участники турнира получили подарки от ФосАгро. Фото: ПАО «ФосАгро»

В год своего 20-летия компания ФосАгро проводит целый ряд мероприятий, чтобы жители в городах присутствия и не только были причастны к празднику. В минувшие выходные в Кировске состоялся юношеский турнир по хоккею «Кубок Сергея Федорова» на призы компании.

Свое название он получил в честь прославленного трехкратного чемпиона мира, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, трехкратного обладателя кубка Стенли, главного тренера московского хоккейного клуба ЦСКА Сергея Федорова. В соседних с Кировском Апатитах он начал тренироваться. В Хибины приехать именитый спортсмен не смог, но обратился к участникам и гостям турнира по видеосвязи.

- Меня с ФосАгро объединяет многое и прежде всего это воля к победе, стремление быть лучшим и показывать пример другим – те качества, не обладая которыми невозможно стать лидером. Не останавливайтесь! Не переставайте мечтать, работать над собой, развиваться и не бойтесь трудностей. Помните – рядом с вами опытные наставники и верные друзья – Кировский филиал АО «Апатит» и компания ФосАгро. С такими друзьями вам все по плечу, - уверен Сергей Федоров.

Для пяти команд из Кировска, Апатитов, Мурманска, Североморска и Оленегорска игры в честь юбилея компании - шанс еще раз отточить на льду мастерство. За три дня мальчики 13-14 лет, для которых восхождение по спортивной лестнице только начинается, забросили в ворота 115 шайб.

- Я рад, что первый в истории Кировска «Кубок Сергея Федорова» проходит в дни, когда наша компания – ФосАгро – празднует свой юбилей. Все эти годы мы делали все для того, чтобы дети могли заниматься спортом, потому что без спорта нет настоящей жизни. Это и проект «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), который в этом году тоже отмечает свое 20-летие, и Школа хоккея Сергея Федорова, открытая год назад. И мы видим, как играют ее воспитанники, - сказал заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров.

"Кубок Сергея Федорова" может стать международным. Фото: ПАО «ФосАгро»

Помимо спортивных баталий в рамках турнира состоялся Урок мужества для воспитанников патриотического клуба «Лидер». Его провел Валерий Федоров, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», генерал-полковник милиции в отставке. Кроме этого Валерий Федоров, вице-президент Федерации лыжных гонок России, вручил городу Апатиты подарок от компании – современный снегоход Yamaha, который поможет содержать в порядке трассы городского лыжного стадиона.

Победителем турнира стала команда из флотской столицы. Также были отмечены лучший нападающий – Сергей Митин (Апатиты), лучший защитник – Ярослав Ефремов (Мурманск), лучший вратарь – Роман Аношкин (Оленегорск), лучший бомбардир – Егор Чеснов (Североморск), а также забивший первую шайбу турнира – Денис Попов (Кировск). Но и остальные спортивные коллективы ушли со льда гордо и с призами от ФосАгро.

В том числе и апатитчане (к слову, бронзовые призеры) с кировчанами. При поддержке компании у них впереди немало ледовых сражений и побед. Не исключено, что и в рамках будущего турнира, ведь участников этого года позвали поучаствовать в соревнованиях 2022 года. У кировчан настрой боевой.

-У нас все впереди, ребята ведь занимаются лишь второй год, - уверена директор АНО «ДРОЗД-Хибины» Наталья Миртова. – Мы знали, на что идем. Полтора года для команды – это еще очень мало. Наша апатитская команда, тоже «дроздята», мы их растили с 4-х лет, играют уже 6 лет, и вот уже показывают хороший результат. Думаю, у Кировска все впереди, мы и компания «ФосАгро» делаем для этого все».

Откуда этот временной промежуток в два года? Ответ прост: занимаются кировчане в ледовом дворце «Апатит Арена», открытом в 2019 году благодаря совместным усилиям правительства Мурманской области и компании «ФосАгро». Он стал подарком Кировску к 90-летию со дня основания горно-обогатительного комбината «Апатит». В 2020-м на базе «Апатит Арены» открылась школа хоккея Сергея Федорова. В новом году хоккеистов снова ждут в Кировске, причем есть все основания думать, что соревнования станут не только областными, но и всероссийскими.

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