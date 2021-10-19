В Мурманской области запустили первую в России зону AirPON

Теперь даже в небольших поселках скорость интернета будет высокой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области не так много сел и поселков, как в других регионах. Отличительная особенность небольших населенных пунктов Заполярья заключается в том, что часто они находятся в труднодоступных местах. Чтобы жители отдаленки не чувствовали себя отрезанными от мира, важно обеспечить их мобильной связью и интернетом.

Быстрее и надежнее

Один из способов, как это сделать, предложили «Ростелеком» и Huawei – речь об инновационной технологии AirPON по прокладке оптического волокна по упрощенной схеме. И пилотной территорией стала Мурманская область.

По такой технологии интернет дали в садовое некоммерческое товарищество «Юркино». В нем много дачников, но есть и те, кто предпочитает не один месяц жить в частном доме. Они уже оценили скоростной интернет, который имеет показатель в 10 Гбит/с. Помимо приятных бонусов в виде возможности смотреть через сеть фильмы, такая скорость позволит северянам общаться с близкими людьми онлайн, работать удаленно, пользоваться госуслугами

Технология AirPON имеет много плюсов: компактное оборудование можно размещать прямо на улице, при этом оно выдерживает наши суровые зимы, дождливое и холодное лето.

- Если говорить про сухую статистику, то в нашем регионе 81% населения каждый день так или иначе пользуется интернетом. У нас достаточно хороший уровень его доступности – это 85% домохозяйств. Но, естественно, есть и малые, и удаленные населенные пункты, где такой возможности пока нет. И вот в начале прошлого года в Териберку интернет был проведен таким классическим способом, а уже сейчас коллеги из «Ростелекома», компания Huawei пришли в наш регион, и это первая точка в России, где получилось сделать интернет гораздо быстрее, с наименьшими затратами с помощью технологии AirPON, – отметила заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Большой информационный «банк»

На этом развитие «цифры» в регионе не ограничивается. Так, в 2022 году «Ростелеком» планирует запустить первый на Кольском полуострове центр обработки данных (ЦОД), чтобы хранить информацию и вычислительные ресурсы государственного и бизнес-сегмента. Он станет площадкой для создания единой IT-инфраструктуры региона, где государственные и бизнес-структуры смогут разместить свое оборудование и пользоваться широким спектром облачных сервисов, оптимизировав затраты на содержание локальных систем.

- Проектирование центра обработки данных будет в первую очередь направлено на бизнес-сообщества. И, конечно, мы предоставим возможность размещать и государственные сервисы в центре обработки данных. Мы верим, что локальные центры, которые располагаются в центрах субъектов Российской Федерации, позволят выступать таким дополнительным локомотивом для цифровизации промышленности в регионах, в том числе цифровизации разного рода направлений народного хозяйства – как медицины, так и образования, внедрения в эти сферы самых современных цифровых сервисов, взаимодействия государства с жителями, бизнесом, – рассказал вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Как отметили в правительстве региона, появление ЦОД на территории Мурманской области соответствует «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечению национальной безопасности на период до 2035 года». Это важное инфраструктурное событие для всех, кто занят в построении цифровой экономики. Также наличие дата-центра в Кольском Заполярье станет драйвером развития региона и усилит статус России как научного лидера.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Наш регион занимает второе место на Северо-Западе по уровню цифровизации. И то, что именно наша площадка выбрана местом внедрения первой в России технологии совместно с Huawei для ускоренного подключения к интернету частных домовладений, подтверждает вектор развития Мурманской области. Я благодарю «Ростелеком» за сотрудничество в обеспечении надежной связи, особенно в наших отдаленных поселениях. Так, в прошлом году проведено уже более 120 км кабеля в Териберку. И эту работу будем системно продолжать, чтобы у каждого жителя Мурманской области был качественный доступ к интернету.

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