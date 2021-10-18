Мурманская специализация

Дробильные установки делают из бесформенных частей скалы качественный стройматериал.

Просто умеем работать

В нынешнем сезоне дорожные строители мурманской компании ООО «МДУ» выполняли очередной этап работ по приведению в нормативное состояние автодороги Кола - Верхнетуломский - КПП «Лотта». В прошлом году ремонт был выполнен на участке 10,7 км, в этот раз в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновлению подлежали почти 12 км (со 153 по 165 километр). Сегодня уже все работы завершены. За лето участок изменился до неузнаваемости, а дорожное полотно фактически уложено заново.

Такая она, конечная продукция...

- Наша работа включала фрезерование, холодную регенерацию, асфальтирование, формирование и планировку обочин, а также вырубку кустарника и мелколесья в полосе отвода, - рассказывает Максим Любимцев, генеральный директор ООО «Мурманское дорожное управление» (ООО «МДУ»).

Он отметил, что это был, пожалуй, наиболее сложный контракт. И вовсе не из-за каких-то особенностей самой работы, а потому что объект отдален от производственных баз. Но в ООО «УК «МДУ» справились. Благодаря проведенным в прошлом году конкурсным торгам, до начала сезона ремонтов были подготовлены техника и материалы, решены организационные вопросы и составлены графики работ, что позволило своевременно к ним приступить. В этом году, кроме участка автодороги к МАПП «Лотта», отремонтировано 6 километров автодороги Снежногорск - Гаджиево и заменены два участка поврежденного покрытия общей протяженностью около 6 километров на автодороге Мишуково - Снежногорск, а также ведется ремонт подъезда к Кандалакше и участка трассы Умба-Кандалакша. Последний контракт переходящий, с окончанием в следующем году. Работы на подъезде к Кандалакше завершены, а на дороге в Умбу продолжаются. В общей сложности будет отремонтировано 10 км этой дороги.

Метод холодной регенерации, который применялся на ремонте автодороги Кола - Верхнетуломский - КПП «Лотта», входит в число новых технологий, позволяющих значительно увеличить прочность, надежность и долговечность дорожной одежды.

Под погрузку самосвалы идут нескончаемым потоком.

- Суть холодной регенерации в том, что мы снимаем старый асфальт и делаем из него новый слой основания дороги, добавив вяжущий компонент, - поясняет Максим Любимцев. - Преимуществ у такого метода много. Старый асфальт не нужно утилизировать, возрастают скорость ремонта и несущая способность покрытия.

Интересный факт. Пять лет назад ООО «УК «МДУ» ликвидировали грунтовой разрыв на подъезде к другому пограничному переходу на границе с Финляндией, постепенно завершили ремонт всей автодороги Кандалакша-Алакуртти-МАПП «Салла» и теперь ее содержат.

- Для нас работа на международных транспортных коридорах или любой другой дороге нашей, Мурманской области - важны одинаково, - говорит Олег Пак, генеральный директор ООО «Дорстройтех». - Мы всегда выполняем взятые обязательства, умеем работать в сжатые сроки и с высоким качеством, владеем технологиями, ресурсами для решения любых задач в наших непростых геологических и климатических условиях.

Олег Пак, генеральный директор ООО «Дорстройтех»

Расчет на востребованность

- Считаю одним из главных достижений - возможность снижать издержки за счет наличия карьера строительного камня и мощного парка спецтехники, - продолжил Олег Пак. - Производство асфальтобетона мы расположили так, чтобы готовый продукт как можно быстрее мог попадать на объекты ремонта. Заводы работают в Кандалакше и Зверосовхозе, а еще один в мае перебазировали из карьера Тулпъявр в Белокаменку, где развернулось большое строительство.

Разработка карьера ведется двумя ярусами.

У этого села компания «Новатек» в рамках проекта «Арктик СПГ-2» возводит терминалы Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Строятся не только производственные мощности, но и вся инженерная инфраструктура, а также городок для проживания персонала. Огромный масштаб работ мы смогли оценить еще на пути в карьер Тулпъявр.

- Почти 90 процентов скальной продукции мы поставляем на эту стройку, - говорит Павел Ольховой, генеральный директор ООО «Кольский карьер». И это при том, что благодаря запуску в мае стационарного дробильного комплекса переработка горной массы была увеличена в пять раз (!) в сравнении с прошлым годом.

Павел Ольховой, генеральный директор ООО «Кольский карьер»

Руководитель карьерного подразделения рассказывает, что заказчики заинтересованы в качестве щебня, а этот показатель даже лучше требований стандартов. К примеру, лещадность (характеристика формы зерен) для первой группы не должна превышать 10 процентов - такой щебень идет на высокопрочный бетон. У продукции «Кольского карьера» этот показатель в два и даже три раза ниже верхней планки.

- У наших скальных пород уникальные физико-механические свойства. Вот смотрите, - говорит Павел Ольховой и подводит нас к готовой под погрузку щебеночной массе и одновременно раскрывает свои записи. - Лабораторные исследования показывают, что после всех манипуляций и нагрузок на камень (последствия взрывов, перегрузка, измельчение), он сохраняет высокую плотность.

Наряду с заводом по производству щебня, продолжает работу и мобильная дробильная установка. Конечно, мощность ее значительно меньше. К примеру, в бункер стационарной установки скальная масса попадает прямо из кузова самосвала, а для мобильной установки ее надо подавать ковшом экскаватора. Привлекается для работы в карьере и арендованная техника, а на вывоз продукции - самосвалы ООО «Велесстрой», подрядчика строительства в Белокаменке. Но даже этот объединенный комплекс позволяет лишь едва справляться с объемом заказов.

Устройство опорной части будущего моста через реку Мартимъявр.

- «На склад» не работаем, - поясняет Павел Ольховой. - Выпускаем именно ту продукцию, которая требуется. Уверен, что темпы не будем снижать даже при завершении строительства в Белокаменке. Такой щебень всегда будет востребован.

Важно подчеркнуть, что разработка карьера ведется в четком соответствии с имеющимся проектом и требованиями природоохранного законодательства. В отличие от рудничных карьеров, где используется только полезная часть породы, здесь скала полностью, без остатка, идет в дело - это и есть тот самый строительный материал. А еще к карьеру тянут линию электропередач и вскоре здесь планируют полностью отказаться от использования мощных дизелей. Это одновременно и снизит себестоимость продукции, и внесет свою лепту в защиту окружающей среды.

Ориентиры и возможности

- В этом году приобреталась новая техника, в основном, для работы в карьере, - замечает Олег Пак, генеральный директор ООО «Дорстройтех». - К примеру, там появился еще один мощный экскаватор. Но при этом понимаем, что обновление материально-технической базы, внедрение новых технологий - необходимые условия для высокой конкурентоспособности в дорожной отрасли. И программу модернизации будем продолжать.

Отремонтированный в прошлом году мост в Териберке.

Нынешний сезон стал переходом на новые стандарты производства асфальтобетонной смеси. Безусловно, это потребовало затрат времени и сил, но результат того стоит - качество дорожного покрытия улучшилось. Сегодня асфальтобетонные заводы компании, кстати, использующие щебень специальных фракций с карьера Тулпъявр, не только обеспечивают собственные потребности, но и продают конечный продукт другим организациям.

- Лабораторные испытания охватывают гораздо больше технических характеристик асфальтобетона, чем даже было два-три года назад, - поясняет Иван Токмачев, директор по производству ООО «МДУ». - К примеру, на колейность. Мы предоставляем асфальтобетон лаборатории «Мурманскавтодора», там ее уплотняют и доводят до уровня дорожного покрытия. Затем прибор в течение нескольких суток непрерывно имитирует движение колеса по нему, и по результатам измеряется глубина колеи. Кроме того, лабораторные испытания проводим и сами, и заказчик непосредственно после укладки асфальтобетона. Выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» инспектирует также лаборатория Мурманского филиала ФКУ Упрдор «Кола» и ФАО «РОСДОРНИИ». Те замечания, которые есть, оперативно устраняем.

Иван Токмачев, директор по производству ООО «МДУ»

Иван Токмачев рассказал, что признаком высокого доверия можно считать работу компании по устройству защитных слоев на автомагистрали «Кола» от границы с Карелией до Полярного (1051 -

1071 км). Впервые такой объем выполнялся на федеральной дороге.

- Получило дальнейшее развитие новое направление работы - ремонт мостовых сооружений, - продолжает Олег Пак. - В этом году выиграли контракт на ремонт моста через реку Мартимъявр на дороге из Мурманска в Туманный. Сдача объекта - в 2022 году. Ранее там был деревянный мост, а будет железобетонный. Уже выполнена работа по устройству буронабивных свай, отсыпка подъездных путей, рассчитываем в этом году завершить омоноличивание конструкции.

Возглавляет работу прораб ООО «УК «МДУ» Андрей Басов. Более 20 лет он занимался строительством и ремонтом искусственных сооружений в Карелии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь накопленный богатый опыт он использует в Мурманской области. «Боевое крещение» новое подразделение прошло два года назад на ремонте небольшого моста за Кицей на 1348 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», а в прошлом году был отремонтирован крупный объект - мост в Териберке.

Прораб ООО «УК «МДУ» Андрей Басов

На ремонтируемых дорогах в течение года регулярно бывали заместитель председателя правительства Мурманской области Юрий Сердечкин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин, начальник ГОКУ «Мурманскавтодор» Владислав Алиев. Они и их заместители не только контролировали ход работы, но и помогали решать все вопросы, где требовалась помощь или поддержка государственных структур, местного самоуправления.

- Благодаря решению губернатора области Андрея Чибиса провести в этом году конкурсные торги по объектам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года, мы получили возможность начать работы уже сейчас, - подчеркивает Олег Пак, генеральный директор ООО «Дорстройтех». - Завершили ремонт автоподъезда к городу Кандалакша с федеральной трассы в районе развязки Лупче - Савино. На ремонте автодороги Умба - Кандалакша будем работать, сколько позволит погода. Используем все внутренние резервы, чтобы помочь региону в улучшении качества дорожной сети и в будущем высвободить собственные мощности для решения новых задач.

Дорожники поставляют щебень и работают на крупнейшей промышленной стройке России в Белокаменке.

ЦИТАТА

«Наша задача - оцифровать дорожное полотно для того, чтобы принимать решение, какие участки делать в первую очередь не просто на основании жалоб или нашей оценки, а на основании четко выверенной технической экспертизы, и чтобы эти цифровые паспорта дорог были в нашей базе, мы следили за тем, как эти дороги содержатся»

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области о важности диагностики состояния автодорог.

НАША СПРАВКА

ООО «УК «МДУ» содержит 134 километра федеральной автомагистрали Р-21 «Кола» от Ковдорского поворота до границы с Республикой Карелия, почти 334 километра региональных дорог в южной части Мурманской области (Кандалакша - Алакуртти - МАПП «Салла», Африканда - Полярные Зори - Кандалакша, Кандалакша - Умба до 42-го километра, автоподъезд к Кандалакше, Ковде, Лесозаводскому и др.) и несколько муниципальных дорог.

Фото Елены КОВАЛЕНКО.

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