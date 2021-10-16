Слагаемые устойчивости

Ведется ремонт дороги в Заозерье.

«Засолили» дорогу

- В этом году нас можно поздравить с почином, - говорит Юрий Синяков, генеральный директор ООО «Кондопожское ДРСУ». - Ранее выполняли работы по содержанию дорог и небольшие задачи по ремонтам. В этом году впервые взялись за реализацию большого проекта - ремонт 45 километров дороги Кондопога-Викшезеро. Причем при выполнении работы мы не могли применить единого технологического решения. В населенных пунктах дорога асфальтированная, а за их пределами это щебеночно-песчаная грунтовка…

Работает асфальтоукладочный комплекс.

В сопровождении главного инженера ООО «Кондопожское ДРСУ» Людмилы Бердниковой мы мчимся в автомобиле по гладкой утрамбованной ленте грунтовой дороги. Несмотря на сухую погоду, ни за нами, ни за встречными машинами не видно привычного шлейфа пыли. Отметили, что нет ни ям, ни выбоин, и водитель выбрал практически такую же скорость движения, как ранее на автомагистрали «Кола».

- Мы сделали профиль дороги, на отдельных пучинистых участках пришлось заменить грунт, сделать досыпку гравием, - рассказывает Людмила Бердникова. - Но главная изюминка - использование соли, которую вместе с грунтом закатывают виброкатком. Именно раствор хлорида кальция держит полотно, обезпыливает грунтовую дорогу.

Подобную технологию широко применяют в Финляндии и Швеции, когда-то использовалась и у нас. Рассеянная по дороге жидкая соль проникает в грунт, уплотняет его и после высыхания образует корку, не давая возникать пыли после проезда машины.

Обустройство обочин.

Проехав немного, мы остановились и вышли на дорогу. Попробовал подпрыгнуть, затем безуспешно сковырнуть верхнюю корку. Вдруг как «под заказ» по встречной полосе проехал тяжелый лесовоз, но и он своим приличным весом не нарушил надежности грунтового полотна.

- Теперь главное - чтобы соблюдались технологические условия ухода. В Финляндии при должном уходе такая дорога служит значительно дольше, - поясняет Людмила Бердникова. - Один раз в год ее необходимо проливать раствором хлорида кальция, не реже одного раза в месяц и каждый раз после дождя - обязательно «проглаживать» грейдером.

- Надеемся, что эти требования будут внесены заказчиком в контракт по содержанию и наша работа будет долгие годы служить людям, - подчеркивает Юрий Синяков.

Юрий Синяков (на фото первый справа) и Людмила Бердникова (четвертая справа) среди работников управленческого звена предприятия.

Продолжение следует

- С перекрестка Октябрьского шоссе до улицы Заводской еще недавно проход по тротуару доставлял много неудобств пешеходам, особенно в дождливую погоду. Мы его приподняли, сделали водоотведение. Теперь проблем никаких - самим приятно за такую работу! А вот там дальше сделали тротуар и проезжую часть, - рассказывает Людмила Бердникова, пока мы проезжаем по самой длинной в Кондопоге улице Советов. В городе, где находится производственная база, ООО «Кондопожское ДРСУ», выполнило большинство работ по благоустройству. Поэтому главный инженер нам «читает» все улицы и переулки, которые проезжаем: «здесь работали два года назад», «там сделали сплошное асфальтирование», «работаем с управляющими компаниями. Каждый год делаем благоустройство 3-4 дворовых территорий»… Кстати, Людмила Бердникова трудится в компании уже тридцать лет, поэтому дорожную ситуацию на улицах Кондопоги и района знает досконально.

- Мы принимаем участие во всех торгах, которые проводятся по дорогам и благоустройству в городе и районе. Даже там, где объемы и суммы невелики, - говорит Юрий Синяков. - Мы здесь работаем и живем, а значит должны поддерживать развитие экономики и социальной сферы. Вместе с тем и сами растем, совершенствуемся и технически, и профессионально. И сегодня наши возможности позволяют нам делать больше, работать за пределами района.

ООО «Кондопожское ДРСУ» выиграло торги и являлось генеральным подрядчиком по ремонту пяти деревянных мостов в Олонецком, Пряжинском, Муезерском и Пудожском районах. Все они в этом году восстановлены и сданы или находятся в процессе сдачи в эксплуатацию. Успешному выполнению задач способствовало привлечение подрядчиков и слаженность во взаимодействии с ними. Работы велись совместно с ООО «Союз», ООО «Коламостсервис», ООО «СМП «Север», ООО «АДСК», ООО «Арго Строй».

«Засоленную» дорогу не продавит даже лесовоз.

- Мы сделали ремонт в качестве субподрядчика на трех улицах Петрозаводска - Мерецкова, Ломоносова и Набережной Ла-Рошель, - рассказывает Юрий Синяков. - Работаем в столице республики уже несколько лет подряд. И в этот раз справились с задачами в отведенные договором сроки и с хорошим качеством.

Еще один большой объект в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - «ремонт автодороги Заозерье - Пиньгуба». Здесь работники ООО «Кондопожское ДРСУ» укладывают асфальт, укрепляют обочины, обустраивают тротуары.

- Уже есть у нас выигранный контракт будущего года - работа по ремонту дороги Видлица - Кинелахта - Ведлозеро, - замечает Юрий Синяков. - 29 километров межмуниципальной дороги, соединяющей Олонецкий и Пряжинский районы, мы должны будем привести в порядок до конца сентября будущего года. Там тоже будем «солить».

Положительный актив

- Мы каждый год прибавляем в объемах выполненных работ, - говорит Юрий Синяков. - В этом году работали на пределе возможностей. Даже приходилось организовывать круглосуточную работу. Я благодарен всему коллективу работников предприятия за понимание личной ответственности за качество нашей работе как на ремонтах, так и на содержании дорог.

Опорное звено - технические специалисты. В руководящем составе создана команда единомышленников из грамотных, мыслящих, болеющих душой за дело людей, таких как главный инженер Людмила Бердникова, заместитель генерального директора Игорь Суворов, это дорожные мастера Виктор Подзюбанчук, Вячеслав Амосов, Павел Юнаковский. Главное условия успешного выполнения поставленных задач - профессиональная компетенция людей, их ответственный подход к делу. В ООО «Кондопожское ДРСУ» стремятся сохранять традиции преемственности поколений, наставничества. К примеру, более тридцати лет трудится механизатором Владимир Коновалов и сегодня показывает пример качественного выполнения поставленных задач. Большинство работников освоили две-три и более специальности. К примеру, машинист асфальтоукладчика Дмитрий Николаев, машинисты катков Владимир Смирнов и Александр Беломестнов в зимний период, когда асфальтирование не производится, переходят к содержанию дорог, выполняют снегоочистку. Всегда можно быть уверенным в ответственном походе к порученной работе водителей КАМАЗов Олега Ершова, Валерия Медведева, Алексея Мокшина, Олега Ермашова, Александра Наумова, работников асфальтобетонного завода Владимира Фофанкова, Эдуарда Лобанова, Аркадия Ларионова, слесарей Геннадия Клевцова и Виталия Житкова.

Эдуард Лобанов прошел трудовой путь от слесаря-электрика до механика асфальтобетонного завода.

- Кадры рабочих специальностей - большая проблема в масштабах страны, - говорит Юрий Синяков. - Их единицы, и сюда к нам, в Кондопогу, они не едут. Почему? Потому что предприятия на таких территориях в основном выглядят убого, примитивно. Мы своим примером хотим изменить это мнение.

Расширяя возможности

У Юрия Синякова энергии на всех хватает. Мыслит по-государственному, масштабно. Видит не просто задачи в плоскости, а в 3D-пространстве и принимает решения с прицелом на будущее. Вот так и возникла идея «взять на буксир» ООО «Петрозаводское ДРСУ». И вот уже давнее взаимовыгодное партнерство переросло в формирование единого производственного пространства. Пока юридически это не произошло, но «в воздухе чувствуется ветер перемен». Вышло распоряжение правительства Республики Карелия об объединении двух предприятий.

Еще недавно крупнейшее дорожно-ремонтное строительное управление Карелии начало терять позиции и могло вполне лишиться и производственной базы, и профессионального коллектива. Юрий Синяков и ООО «Кондопожское ДРСУ» решили подставить свое плечо, хотя тоже не хватают звезд с неба. Тут другое: многое порушено, потеряно за последние годы, надо же когда-то этот процесс остановить! Конечно, «свободных миллионов», чтобы влить в компанию, у Синякова нет, но зато есть богатый опыт, умение и желание организовать работу, научить эти миллионы заработать и вернуть людям веру в свои силы. Помогали им еще с весны, поставляли асфальтобетонную смесь, в лизинг приобрели 4 единицы техники, помогли сохранить коллектив. «Чтобы прийти к неразбитому корыту», - так коротко об этом сказал Юрий Синяков. В результате все свои работы по содержанию «петрозаводчане» выполнили без замечаний.

Спокойной жизни у генерального директора ООО «Кондопожское ДРСУ» не будет - география станет шире, возрастет численность работающих.

Благоустроенная улица Советов в Кондопоге.

И в это же время на предприятии находят возможности для того, чтобы помогать осуществлению общественных проектов. Один из них - реконструкция захоронения выдающегося российского ученого-лингвиста академика Филиппа Фортунатова, расположенного в деревне Косалма Прионежского района. Идея обрела жизнь благодаря людям инициативным и неравнодушным к историческому наследию, судьбе малой Родины. Таким же, как трудятся в ООО «Кондопожское ДРСУ» .

Очень хочется верить, что у Юрия Синякова и коллектива предприятия все получится!

СКАЗАНО

«В любой работе, даже небольших контрактах, нас заботят и результат, и репутация. Считаю, что в производственных процессах все взаимосвязано - люди видят ответственный подход руководства и сами прикладывают усилия, чтобы выполнять работу качественно».

Юрий Синяков, генеральный директор ООО «Кондопожское ДРСУ».

КОМПЕТЕНТНО

В «Кондопожском ДРСУ» стремятся развиваться и расти, получать больше контрактов, находят возможности для поддержки коллег. Считаю, что в районах Карелии нужно возрождать систему дорожных ремонтно-строительных управлений, которые могли бы обеспечивать содержание дорог на этих территориях. Пример «Кондопожского ДРСУ» показывает, что такие предприятия могут быть конкурентоспособными и эффективно справляться с задачами.

Павел Дегтярев, начальник КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».

Павел Дегтярев, начальник КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Самое главное сегодня - соотносить возможности бюджета по финансированию тех или иных работ с возможностями подрядчиков. Благодаря активности таких предприятий, как ООО «Кондопожское ДРСУ», у нас появляются определенные резервы. Сегодня довольно-таки много проектной документации разрабатывается, и мы рассчитываем решать больше задач по ремонту дорог и искусственных сооружений. Потенциал и опыт «Кондопожского ДРСУ» в реализации этих планов очень пригодятся».

Дмитрий Кондрашин, первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

Дмитрий Кондрашин, первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

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