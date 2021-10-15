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Общество15 октября 2021 14:24

Время диктует темпы

Нынешний год стал знаковым - в Карелии давно так много не строили и не ремонтировали автомобильных дорог
Михаил БОБРЫШЕВ
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Отремонтированные участки автодороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа.

Отремонтированные участки автодороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа.

Надо делать больше

- Существенное увеличение объемов ремонтно-строительных работ связано с участием в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», - говорит Павел Дегтярев, начальник казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» (КУ РК «Управтодор Республики Карелия»). - Но проблем у нас очень много, поэтому даже такие темпы - это, к сожалению, крайне мало.

По его словам, сложно выделить какие-то объекты, которые еще нужно делать. Такие есть в каждом районе. И вопрос не в том, что дорожники плохо работают. Они, кстати, по словам Павла Дегтярева, делают все возможное для поддержания проезжего состояния дорог. Проблемы накапливались годами, и одновременно привести в нормативное состояние всю сеть невозможно.

Сегодня содержанием дорог Карелии занимаются профессиональные коллективы, которые обладают мощностями по выполнению ремонтов (ООО «Автодороги-Питкяранта», ООО «Технострой» и другие). Более того, ООО «Кондопожское ДРСУ», успешно справляющееся с обязательствами, поддерживает работу оказавшегося в сложной финансовой ситуации ООО «Петрозаводское ДРСУ» и несет важную функцию по оздоровлению экономики этого предприятия.

Начальник казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» Павел Дегтярев.

Начальник казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» Павел Дегтярев.

- В сравнении с 2019 годом финансирование ремонтно-строительных работ по нацпроекту и всем программам выросло вдвое, а к показателям 2017 года - почти в 10 раз, - продолжает разговор Александр Груздов, начальник отдела контроля качества работ КУ РК «Управтодор Республики Карелия». - По итогам года планируется отремонтировать свыше 300 километров дорог.

В привязке с развитием

- В первую очередь решаем проблемные вопросы на дорогах с наибольшей интенсивностью движения, в городах и густонаселенной местности, - поясняет Александр Груздов. - Постепенно будем охватывать ремонтами остальную сеть. Мы, как заказчики, пытаемся нацеливать подрядчиков на эффективное использование бюджетных средств. В частности, поддерживаем внедрение новых технологий, позволяющих увеличить срок службы дорожного покрытия.

Начальник отдела контроля качества работ КУ РК «Управтодор Республики Карелия» Александр Груздов.

Начальник отдела контроля качества работ КУ РК «Управтодор Республики Карелия» Александр Груздов.

К примеру, на ремонте дороги от федеральной магистрали Петрозаводск - Ошта до станции Орзега в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» используется метод холодного ресайклинга. Старый асфальт снимается, перемалывается с добавлением цемента и специальной добавки. Полученный материал используется для укрепления основания восстановливаемой дороги, которое затем покрывается слоем асфальтобетона. Такой ремонт обходится в полтора раза дешевле и позволяет добиться высокой прочности. При этом решается и вопрос утилизации изношенного слоя.

Общая протяженность подъезда до Орзеги составляет 6,2 километра. Срок завершения контракта, заключенного с ООО «Онегодорстрой», 15 сентября 2022 года, однако при благоприятных погодных условиях обновленной дорога станет уже в этом году.

Александр Груздов подчеркивает, если метод себя хорошо зарекомендует, по такой технологии будут проводиться и ремонты других дорог Карелии.

Качественно и комфортно

Самая большая задача, реализуемая в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - реконструкция автодороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта. Еще в 2019 году было принято решение в приоритетном порядке привести ее в нормативное состояние. В следующем году сделали 60 километров до Видлицы, а сейчас подрядчик АО «ВАД» завершает реконструкцию 15-километрового участка со строительством на нем трех новых мостов.

Самая большая задача, реализуемая в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - реконструкция автодороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта.

Самая большая задача, реализуемая в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - реконструкция автодороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта.

С опережением ведет работы ПСК «Строитель» на реализации еще одного крупного проекта - ремонте дороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, которая входит в маршрут движения к музею-заповеднику «Кижи».

Всего в рамках нацпроекта в 2019-2020 годах были отремонтированы автодороги общей протяженностью 282 километров, в том числе Шуйская - Гирвас, Крошнозеро - Эссойла, Олонец - Верховье, подъезд к городу Сегежа.

- Реализация нацпроекта - это не только новый асфальт, - отмечает Павел Дегтярев. - Одновременно выполняется комплекс работ по улучшению безопасности дорожного движения. Устанавливаются необходимые дорожные знаки, барьерное ограждение, остановочные павильоны общественного транспорта, электроосвещение.

В завершении разговора Павел Дегтярев поздравил работников дорожного хозяйства с наступающим профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, стабильности, оптимизма и успехов в реализации намеченных планов. «Благодарю всех, кто строит, ремонтирует и содержит дороги за преданность делу и вклад в развитие транспортной инфраструктуры Карелии»!

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