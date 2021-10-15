Время диктует темпы

Отремонтированные участки автодороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа.

Надо делать больше

- Существенное увеличение объемов ремонтно-строительных работ связано с участием в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», - говорит Павел Дегтярев, начальник казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» (КУ РК «Управтодор Республики Карелия»). - Но проблем у нас очень много, поэтому даже такие темпы - это, к сожалению, крайне мало.

По его словам, сложно выделить какие-то объекты, которые еще нужно делать. Такие есть в каждом районе. И вопрос не в том, что дорожники плохо работают. Они, кстати, по словам Павла Дегтярева, делают все возможное для поддержания проезжего состояния дорог. Проблемы накапливались годами, и одновременно привести в нормативное состояние всю сеть невозможно.

Сегодня содержанием дорог Карелии занимаются профессиональные коллективы, которые обладают мощностями по выполнению ремонтов (ООО «Автодороги-Питкяранта», ООО «Технострой» и другие). Более того, ООО «Кондопожское ДРСУ», успешно справляющееся с обязательствами, поддерживает работу оказавшегося в сложной финансовой ситуации ООО «Петрозаводское ДРСУ» и несет важную функцию по оздоровлению экономики этого предприятия.

Начальник казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» Павел Дегтярев.

- В сравнении с 2019 годом финансирование ремонтно-строительных работ по нацпроекту и всем программам выросло вдвое, а к показателям 2017 года - почти в 10 раз, - продолжает разговор Александр Груздов, начальник отдела контроля качества работ КУ РК «Управтодор Республики Карелия». - По итогам года планируется отремонтировать свыше 300 километров дорог.

В привязке с развитием

- В первую очередь решаем проблемные вопросы на дорогах с наибольшей интенсивностью движения, в городах и густонаселенной местности, - поясняет Александр Груздов. - Постепенно будем охватывать ремонтами остальную сеть. Мы, как заказчики, пытаемся нацеливать подрядчиков на эффективное использование бюджетных средств. В частности, поддерживаем внедрение новых технологий, позволяющих увеличить срок службы дорожного покрытия.

Начальник отдела контроля качества работ КУ РК «Управтодор Республики Карелия» Александр Груздов.

К примеру, на ремонте дороги от федеральной магистрали Петрозаводск - Ошта до станции Орзега в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» используется метод холодного ресайклинга. Старый асфальт снимается, перемалывается с добавлением цемента и специальной добавки. Полученный материал используется для укрепления основания восстановливаемой дороги, которое затем покрывается слоем асфальтобетона. Такой ремонт обходится в полтора раза дешевле и позволяет добиться высокой прочности. При этом решается и вопрос утилизации изношенного слоя.

Общая протяженность подъезда до Орзеги составляет 6,2 километра. Срок завершения контракта, заключенного с ООО «Онегодорстрой», 15 сентября 2022 года, однако при благоприятных погодных условиях обновленной дорога станет уже в этом году.

Александр Груздов подчеркивает, если метод себя хорошо зарекомендует, по такой технологии будут проводиться и ремонты других дорог Карелии.

Качественно и комфортно

Самая большая задача, реализуемая в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - реконструкция автодороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта. Еще в 2019 году было принято решение в приоритетном порядке привести ее в нормативное состояние. В следующем году сделали 60 километров до Видлицы, а сейчас подрядчик АО «ВАД» завершает реконструкцию 15-километрового участка со строительством на нем трех новых мостов.

Самая большая задача, реализуемая в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - реконструкция автодороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта.

С опережением ведет работы ПСК «Строитель» на реализации еще одного крупного проекта - ремонте дороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, которая входит в маршрут движения к музею-заповеднику «Кижи».

Всего в рамках нацпроекта в 2019-2020 годах были отремонтированы автодороги общей протяженностью 282 километров, в том числе Шуйская - Гирвас, Крошнозеро - Эссойла, Олонец - Верховье, подъезд к городу Сегежа.

- Реализация нацпроекта - это не только новый асфальт, - отмечает Павел Дегтярев. - Одновременно выполняется комплекс работ по улучшению безопасности дорожного движения. Устанавливаются необходимые дорожные знаки, барьерное ограждение, остановочные павильоны общественного транспорта, электроосвещение.

В завершении разговора Павел Дегтярев поздравил работников дорожного хозяйства с наступающим профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, стабильности, оптимизма и успехов в реализации намеченных планов. «Благодарю всех, кто строит, ремонтирует и содержит дороги за преданность делу и вклад в развитие транспортной инфраструктуры Карелии»!

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