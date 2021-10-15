Как создать компанию и сразу построить мост

Длина нового моста через реку Каргу - 14 метров, его гарантийный срок - 8 лет.

В конце лета 2021 года в Костомукше был открыт новый мост через реку Каргy. Его построило ООО «АДСК», чьим генеральным директором является Александра Демидова.

- Александра Сергеевна, как шла работа над этим мостом?

- Вы, может, улыбнетесь и удивитесь, но наша компания - ООО «АДСК» - была создана весной 2021 года. То есть с момента регистрации предприятия до момента сдачи первого объекта прошли считанные месяцы. Так бывает очень редко.

- Получается, у вас уже был опыт в строительстве мостов?

- Скажем так: у меня накоплен большой опыт в строительной сфере, я работала на руководящих должностях в нескольких компаниях. Сейчас, помимо ООО «АДСК», я возглавляю еще одно предприятие, которое занимается содержанием дорог на трассе Р-21 «Кола».

Кроме того, штат ООО «АДСК» хоть и не самый большой, но зато очень опытный. И этот фактор тоже позволил нам выполнить возложенную на нас задачу.

Вопрос в репутации

- Вы работали на субподряде, генеральным подрядчиком выступило ООО «Кондопожское ДРСУ». Как складывалось ваше взаимодействие?

- Вы знаете, это был очень интересный опыт. Еще на стадии переговоров с Юрием Ивановичем Синяковым (генеральным директором ООО «Кондопожское ДРСУ», - Ред.) для меня стало понятно, что работа будет непростой и что спрашивать с нас будут строго, но справедливо. И я хотела бы поблагодарить Юрия Ивановича за то, что он дал нашей компании шанс. Он поверил в нас. Но предупредил: «Не подведите». Услышав такое напутствие, мы не могли безответственно подойти к работе. Лично для меня, человека с юридическим образованием, чрезвычайно важно такое качество, как обязательность. Если ты берешься за какую-то работу, то будь добр выполнить ее в срок и качественно. Что наша совсем юная компания и сделала. Я довольна тем, как все прошло.

- Мост через Каргу небольшой. Однако многие подрядчики почему-то не захотели за него браться… Какие сложности были?

- Мост действительно типовой - каких-то особо выдающихся конструктивных решений у этой переправы нет. Но все трудности лежали в другой плоскости.

Объясню, в чем дело. По контракту это был ремонт участка автомобильной дороги Вокнаволок - Ладвозеро в части устройства временного моста взамен аварийного. То есть это самый север, фактически пограничная зона. И главной проблемой стала удаленность этой территории, банальное отсутствие дороги: шаланде не подъехать, не развернуться… Надо отдать должное местному технадзору - для нас оперативно выделили грейдер, который помог устроить подъездную дорогу.

Как следствие, некоторые трудности возникали и с поставкой материалов. К счастью, у нас очень квалифицированный начальник отдела снабжения - Александра Павлова, это моя правая рука. Благодаря ей удавалось оперативно разруливать все вопросы.

- Доводилось слышать мнение, что этот мост, кто бы за его строительства ни взялся, все равно был бы убыточным для компании. Это так?

- В какой-то степени да. Мы строили мост по смете, утвержденной в 2018 году. Все мы прекрасно знаем, как с тех пор выросли цены на материалы, в том числе на металл и на дерево… Но не все измеряется деньгами. Есть и такой очень важный момент, как репутация. Заработать ее - это сейчас одна из наших главных задач.

- Конкретно за какое время удалось возвести новый мост?

- Сроки были небольшие. Всего три месяца. В июне мы приступили к работе и уже в августе ее закончили.

Напомню, что старая переправа находилась в аварийном состоянии

Штат ООО «АДСК» хоть и не самый большой, но зато очень опытный.

и на протяжении двух предыдущих лет была закрыта. В день открытия нового моста мы видели, с каким удовлетворением по нему проезжали автомобилисты. Может быть, здесь никогда не будет зашкаливающего трафика, как в мегаполисе, но этот мост все равно достаточно востребован. Кому-то, вероятно, он поможет быстрее добираться до дачи. Ну и за ягодами и по грибы люди как ходили, так и будут ходить. Мы гордимся тем, что сделали дело, которое может принести пользу людям.

Желание развиваться

- Читаем характеристики: однопролетный свайный мост, две опоры, на каждой стороне - по восемь свай плюс девять в заборной стенке… Без сваебойного оборудования здесь не обойтись. Как решали вопрос?

- У нас есть оборудование…Что-то свое, что-то в долгосрочной аренде.

- Но главное ведь, чтобы люди обученные были? Чтобы умели на такой технике работать.

- Да. Повторюсь - коллектив у нас профессиональный. На мосту через Каргу за производство работ отвечал Кирилл Шумков, а краном управлял Сергей Коваленко. И они сделали все виртуозно. Очень опытные специалисты!

- Рассказывая о проявивших себя субподрядчиках, генеральный директор ООО «Кондопожское ДРСУ» Юрий Синяков назвал вашу компанию одной из первых. Будете готовы к продолжению сотрудничества? Мостов в Карелии много…

- Решать, безусловно, не нам. Но мы со своей стороны готовы сделать все, чтобы продолжить трудиться. Во время работы над мостом через Каргу для нас было очень важным (даже - самым важным) выдержать этот экзамен, получить некий лимит доверия, доказать, что мы можем справиться с взятыми на себя обязательствами, несмотря ни на какие трудности. Надеюсь, наш первый успешный опыт станет началом большого пути. Работы в регионе, как вы правильно заметили, действительно много. Непаханое поле.

Что касается Юрия Ивановича, то это на самом деле выдающийся руководитель. И речь не только о том, что он готов дать шанс таким небольшим предприятиям, как наше. Он, помимо всего прочего, всегда на связи, всегда готов подсказать, помочь.

- Если резюмировать, то чему вы научились за время работы над первым объектом ООО «АДСК»? И какие видите перспективы?

- Ну… любая работа приносит опыт. Создание моста через Каргу в этом плане не исключение. Что касается перспектив, то поживем-увидим. Одну могу сказать точно: желание расти и развиваться у нас есть. Надеюсь, все сложится.

НА ЗАМЕТКУ

Длина нового моста через реку Каргу - 14 метров, его гарантийный срок - 8 лет. Мост, выполненный из дерева, удачно вписался в удивительно живописную местность.

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