НАТАЛЬЯ ГРЭЙС В ПЕТРОЗАВОДСКЕ 16 ОКТЯБРЯ

Афиша тренинга от Н. Грейс

На тренинге: — вы узнаете, как отличить свои цели от навязанных, внушённых социумом — вы сможете отличить бытовые таланты от социально значимых, научитесь составлять план действий на ближайший год — познакомитесь с инструментами классификации целей и анализа типов способностей — да и просто получите тот самый «волшебный пинок» для дальнейшего развития Задача тренинга- помочь вам расставить приоритеты, приобрести инструменты самомотивации и экономии времени, узнать о своих новых ресурсах и потенциале Тренинг пройдёт в красивом и комфортном зале бизнес-отеля «Фрегат» 16 октября с 14:00 до 20:00. Всего 200 посадочных мест! Переходите по ссылке и бронируйте места по минимальной цене уже сейчас > https://lorety.com/e/aBFA1MuP