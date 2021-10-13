«Музыка как вулкан, который каждый раз извергает что- то новое…»

пианист Евгений Михайлов

1 октября мир отметил День музыки. Для музыкантов и ценителей – это еще одна возможность испытать радость, запечатлеть в памяти моменты прекрасного.

Музыка объединяет, создает и разрушает противоречия, учит слышать и слушать то, что словами объяснить невозможно, музыка учит любить мир. Извечный вопрос «Что появилось раньше – музыка или речь?» является одним из самых живых. Недаром, по мнению многих ученых, музыка – первична: поначалу человек учится воспринимать и играть со звуками, а затем превращает их в речь и наполняет духом существования. И каждый раз, влюбляясь в музыку, можно смело размышлять или молчать о ней. На мой взгляд, музыка достойна и того, и другого.

В начале октября на сцене Карельской государственной филармонии был представлен концерт, в котором партии кантаты И. Стравинского «Весна Священная» и произведение британского композитора Густава Холста «Планеты» были исполнены оркестром Карельской филармонии под руководством А. Ньяга и мужским камерным хором (руководитель – дирижер А. Умнов).

Музыкальная поэма «Прометей» А. Скрябина для фортепиано с оркестром и голосами хора была исполнена одним из талантливейших пианистов современного мира академической музыки Евгением Михайловым.

Надо сказать, что Скрябин впервые в истории мировой музыки совместил в одном произведении звук, цвет и свет (явление музыкально-световой синестезии). Каждая музыкальная фраза, исполненная пианистом, могла ассоциироваться с определенным цветом. В ходе исполнения произведения на сцене менялся свет в зависимости от цветовых ассоциаций композитора. Нужно сказать о том, что «прометеевские» аккорды и созвучия поэмы несут в себе мощное философское содержание, и Евгений Михайлов поделился этим с публикой осмысленно и виртуозно.

Интервью с пианистом получилось также несколько философским.

О правильном диалоге с оркестром

– Для меня, как для музыканта, невероятно важны и контакт, и эмоциональная составляющая в ходе репетиционной части

и на самом концерте. Этот процесс – сложная работа живого организма. Здесь можно вспомнить знаменитую басню о лебеде, раке и щуке, где персонажи никак не могли найти контакт, поскольку каждый из них «тянул одеяло» на себя и считал, что лучше выполняет задачу только он один.

В работе с оркестром, хором важно уметь договариваться об общих задачах и создавать правильный унисон и процессе репетиции и на концерте.

Но всегда существует тройственный взгляд на любое музыкальное произведение: понимание того, что кто-то уже исполнял данную партию, взгляд дирижера, у которого также есть собственное видение на исполнение. И конечно, существует понимание произведения солистом. И здесь важно прийти к общему восприятию рабочего процесса, обозначить задачи и путь к действию. Я очень рад, что с оркестром Карельской филармонии у нас возник и человеческий, и музыкантский контакт. Для первой встречи и при первом соприкосновении с таким сложным материалом, как музыкальная поэма «Прометей» А. Н. Скрябина, – это было прекрасно.

На мой взгляд, восприятие любого великого классического произведения ведет к возвышенности духа. Какая бы ни была эта музыка – счастливая, позитивная или печальная, задумчивая, – она все же всегда имеет оттенок трагичности. Думаю, что когда мы, музыканты, сталкиваемся с тем или иным произведением, мы пытаемся найти смысловые глубины и высоты, пережить эти чувства. Возможно, это звучит несколько философски и абстрактно, но осознать это в работе над произведением действительно важно.

«Музыка заставляет душу работать»

– Если говорить о музыкальной поэме «Прометей», исполненной на петрозаводской сцене, то подготовка к прослушиванию этого сложного музыкального действа – та самая идеальная история, где, слушая и слыша музыку, мы имеем дело с гениальными явлениями человеческого духа.

И для того, чтобы понимать этот гений, нужно уметь приближаться к нему со всех точек зрения. Существует такое распространенное мнение, что академическая музыка элитарна; ее многоплановость может быть понятна немногим. Это действительно справедливо, когда музыка понимается как особенный вид искусства.

Если говорить о российской публике, то, думаю, она более эмоциональна, более чувствительна и открыта к восприятию, нежели западная. И большую часть заложенного смысла и глубины наш слушатель прочитать способен, тем более что многие академические трагические произведения резонируют с той действительностью, в которой мы живем. Не думаю, что это будет большой натяжкой – в какой-то степени можно провести параллель трагической судьбы Бетховена с судьбой современного человека, со сложными вопросами современности, свидетелями которой мы все являемся. Живые, человеческие чувства музыканта, композитора понятны и доступны абсолютно для любого слушателя. И это, я думаю, главное.

Существует такое понятие, как катарсис. Это ощущение, когда человек испытывает яркие эмоции от того или иного произведения искусства, это своего рода опустошение, а далее очищение. Но к этому явлению на самом деле очень сложно прийти. Это требует серьезной и глубокой внутренней работы, и этот путь подвластен, наверно, не каждому.

Академическая музыка заставляет душу работать. И понимание такой музыки зависит от того, насколько слушатель готов трудиться над этим самостоятельно.

В музыке Александра Николаевича Скрябина, на мой взгляд, важен философский, эзотерический фундамент. Она требует определенной подготовки. На мой взгляд, его произведения широки и бездонны – в техническом эмоциональном планах. Во-первых, слушатель, даже не подготовленный, не может не услышать и не прочувствовать яркость и эмоциональность этих произведений. Если стремиться к следующему уровню восприятия – это шаг к познанию этой музыки, поиску ее биографического подтекста. Здесь музыку можно воспринимать через знание фактов из биографии композитора, которые влияют на понимание произведения. Следующий этап – это восприятие комплекса и профессиональных, и эмоциональных задач, поставленных на службу глубокому и возвышенному содержанию произведения. А далее... чем острее и масштабнее воспринимаешь музыку, тем этап понимания более осознанный и объемный. Если не каждый слушатель, то большая часть публики, найдет свою эмоциональную зацепку. Музыка сама по себе настолько гениальна, что способна вызывать сильные, яркие эмоции.

Об источниках вдохновения

– Если бы вы задали мне вопрос несколько лет назад, то я ответил бы, что главные источники для меня – это шедевры живописи, которые я люблю пересматривать бесконечное количество раз, произведения литературы, природа, общество. Сейчас я могу ответить, что основной источник – это любовь к делу. Даже больше... любовь к музыке. Она настолько бездонна и безгранична, что в данный момент ничего не нужно. Музыка – это вулкан, который каждый раз извергает что-то новое, и наша задача – восторгаться ею вновь и вновь.

СПРАВКА

СПРАВКА:

Отмеченный критиками за «несомненный талант и музыкальность» (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия), «утонченное звучание рояля» (Piano, Великобритания), «страстность высказывания, искренность и лиричность» (Культура, Россия) российский пианист Евгений Михайлов дал свыше пятисот концертов в разных уголках мира – от Южной Америки и США до Китая. Его выступления состоялись в таких престижных залах как Civic Auditorium (Лос-Анджелес) и Steinway Hall (Нью-Йорк) в США, зал Берлинской филармонии, зал консерватории им.Дж.Верди в Милане, Salle Cortot в Париже, церковь St.Martin-in-the-fields в Лондоне, City Hall в Гонконге, CRR concert hall в Стамбуле и многих других. Он частый гость международных фестивалей в Германии («Берлин-Москва»), Швейцарии (Internationale Musikfestwochen Luzern), Норвегии (фестиваль в Бергене), США (Bellingham music festival), России («Кремль музыкальный»), Австрии, Швеции и т.д. Некоторые его концертные туры были настолько успешны, что Е.Михайлов был приглашен вновь: Германия (2001, 2003, 2012), Швеция (1999, 2001, 2004), Италия (2000, 2003), Южная Америка (2001, 2005, 2008), США (2004, 2005, 2009). Е.Михайлов был приглашен выступать с такими оркестрами и дирижерами как Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Belgium National orchestra, Bydgoszcz Philharmonic, Российский национальный оркестр, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Buenos Aires Philharmonic, Montevideo National orchestra, Mexico-city Philharmonic, сотрудничая с такими выдающимися дирижерами как В.Ашкенази, М.Плетнев, С.Сондецкис, Ж.Кабалье-Доменеш, М.Палмер, Х.Местер, К.Кальмар, М.Горенштейн, Д.Лисс и многими другими. Е.Михайлов – признанный мастер исполнения произведений так называемой эпохи «серебряного века», сочинений Метнера, Скрябина и Рахманинова. Его концерты в Большом и Малом залах Московской консерватории, зале им.Чайковского в Москве, Большом зале филармонии в Санкт-Петербурге (среди которых уникальный цикл «Все сонаты Скрябина») стали давно традиционными. Пресса часто освещает творчество Евгения Михайлова, публикуя рецензии в газетах Музыкальное обозрение, Культура (Россия), Los Angeles Times (США), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия), Kartner Tageszeitung (Австрия), La Nation (Аргентина), журналах Фортепиано, Музыкальная академия (Россия), Piano (Великобритания), Observer (Швеция) и пр.

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