«В годы холодной войны я не могла рассказать эту историю»: режиссер из Швеции ищет экипаж спасшего ее советского судна

На третий день в открытом море подруги были уверены, что погибнут. Фото предоставлены Центрои развития кинопроизводства МО

В 1984 году две девушки из Швеции могли погибнуть в открытом море, если бы не советское судно «Дагестан». Одна из них только спустя 37 лет решила рассказать всему миру эту историю, и на такую долгую паузу были веские причины.

4 ноября 1984 года стояла прекрасная солнечная погода. Две лучшие подружки, 19-летние Хелена аф Клеркер и Шарлотта Оберг, отдыхали дома у родителей Шарлотты. Увидев лодку, они решили, что покататься по заливу у острова Веддё – хорошая идея. Вот только когда девушки отчалили довольно далеко от берега, осенняя погода поменялась буквально на глазах, холодный сильный ветер унес лодку далеко в открытое Балтийское море. Почти 48 часов подружки пытались понять, где же суша. С собой у них не было ни воды, ни еды, ни теплых вещей. На третий день они решили, что спасения не будет, сил бороться не оставалось. И в этот момент к лодке подошел советский сухогруз «Дагестан».

Родные Хелены и Шарлотты забили тревогу сразу после их исчезновения, а когда заметили, что и лодки нет, то поняли, где надо их искать. Ради поисков объединились Финляндия и Швеция, 19 судов и самолетов пытались в море отыскать девушек.

- Просто представьте наше состояние: было очень холодно, на третий день мы подумали, что умрем от любой новой волны. А потом появился «Дагестан», и нас взяли на его борт. Экипаж позаботился о нас, через три часа информацию передали на берег, и нас забрали спасатели, - вспоминает Хелена аф Клеркер.

Сейчас она хочет рассказать эту историю уже как режиссер – в трехсерийном документальном фильме для телевидения. Почему надо было так долго ждать?

Первая причина – холодная война. В годы, когда отношения на политической арене были накалены, Хелена не решалась взяться за проект. Да и материалы об их спасении шли под грифом «секретно» Тем более, что еще свежа была память об инциденте 27 октября 1981 года, когда советская подлодка села на скалы недалеко от острова Турумшер - рядом с главной шведской военно-морской базой в Карлскруне. Казалось бы, как связан этот факт со спасением шведок?

- В первую ночь, когда мы пытались укрыться от непогоды, рядом с нами появилась подлодка. Мы попытались добраться до нее, но не смогли. Я не знаю, из какой страны она была, я предполагаю, что экипаж отправил сигнал, а через несколько часов к нам подошел «Дагестан», - рассказывает Хелена.

Два года назад она приступила к съемкам документального фильма, но до России добралась только сейчас – коронавирус закрыл все границы. Съемочной группе удалось разыскать некоторых членов экипажа или их родственников. Например, вдову боцмана Владимира Морозова, которая рассказала, что дома у них все еще есть фотографии спасенных девушек, и для ее мужа момент спасения был одним из самых ярких в жизни. Также прямо во время пресс-конференции с журналистами Хелене по видеосвязи позвонил второй помощник капитана «Дагестана» Александр Староверов, которого она не видела с момента спасения.

- Я запомнил только лицо вашей подруги, а теперь рад видеть вас, - рассказал Александр. – Да, это я первый заметил лодку с вами: Шарлотта махала руками, а вы лежали на дне лодки.

Хелена говорит, что хочет рассказать историю о дружбе, и надеется, что фильм покажут по шведскому телевидению уже к Рождеству. Название уже есть – «Секретное море».

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