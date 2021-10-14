Соприкоснуться с самобытной культурой: саами Мурманской области рассказали о своей литературе

На празднике прозвучали песни коренного народа Севера. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На минувших выходных в Мончегорске прошел V поэтический фестиваль «Табуретка». В этом году мероприятие проводилось на базе городского Центра культуры.

Помимо множества мастер-классов, встреч с писателями и поэтами, театрализованных постановок, виртуальных прогулок и других ярких событий, на празднике можно было соприкоснуться с культурой коренного малочисленного народа Севера. «Саамская зона» добавила фестивалю частичку самобытности и уникальности.

Песни, стихи и рукоделие

Площадку «Саамской зоны» украсили яркие выступления самодеятельного фольклорного саамского коллектива «Таввял Иннк» (Северная душа) и исполнительниц традиционных и современных песен на саамском языке Марины Гринчук и Александры Гавриловой. Прозвучали стихи на саамском и русском языках в исполнении Натальи Богдановой и Антонины Антоновой.

- Гости фестиваля могли познакомиться с нашей культурой, с поэзией на национальном языке, увидеть наше искусство воочию. Сейчас очень много идет искажений нашей культуры, а здесь представлено все настоящее. Я хотела бы пожелать семьям и старшему поколению саами разговаривать со своими детьми на саамском языке и передавать свои знания о нашей культуре, чтобы она не была утрачена, - поделилась с нами представительница саами из Ловозера Антонина Антонова.

Также можно было заглянуть на выставку изделий народно-прикладного творчества из личных коллекций саамского общественного деятеля Нины Афанасьевой, вице-президента Ассоциации Кольских саамов Елены Яковлевой, а также фондов Центра народов Севера.

Некоторые изделия создаются на новый лад, но саамские цвета соблюдаются. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Гости мероприятия по достоинству оценили работы саамских мастеров - предметы национальной одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, куклы, шитье, изделия из капа и дерева, сумки, ремни, браслеты. Также была организована выставка литературных произведений на саамскую тематику, изданных Центром народов Севера.

Одна из саамских рукодельниц рассказала нам, что занимается своим хобби – бисероплетением - уже десятки лет, а такие фестивали как «Табуретка» - хорошая возможность показать свои изделия и посмотреть на мастерство других.

- Так как я по национальности саами, думаю, что это у меня еще и в крови, ведь наш народ часто украшает одежду бисером. Плету и сумочки, и браслеты, и жгуты, и колье. Создаю изделия на новый лад, но все равно стараюсь соблюдать нашу саамскую цветовую гамму. На изготовление каждого украшения уходит много времени – в среднем около недели. Когда проходят такие культурные мероприятия, всегда стараюсь их посещать, - поделилась представитель Ассоциации Кольских саамов Ирина Сыса.

Благодаря саами фестиваль стал более уникальным. Фото: ГОБУ «Центр народов Севера»

Кусочек литературы

Юным гостям праздника тоже скучать не давали – детям показали мультфильм «О живой и мертвой воде» по мотивам одноименной сказки Надежды Большаковой, саамскую сказку «Братья» и познавательные мультфильмы о Мурманской области и приключениях олененка Сиверко.

Также в «Саамской зоне» прошла видео-презентация произведений на саамскую тематику. Екатерина Коркина представила свою книгу «Пяйвешьк и его братья». Свое творчество презентовал Юрий Еремин, мурманский профессиональный художник и дизайн-график. Тем временем Ольга Перепелица рассказала о создании рассказа «Детство у студеного колодца», который посвятила памяти о своей малой родине, поселку Териберка, и родителям.

Помимо этого, на мероприятии представила свои произведения саамский общественный деятель Нина Афанасьева. Нина Елисеевна рассказала о своей работе над сборником сказок «Сказы деревни Варзино» и научно-популярным краеведческим изданием «Варзино…Мы помним тебя, малая Родина!».

- В завершение презентации глава Мончегорска Дмитрий Староверов вручил Нине Елисеевне книгу «Столица красивой тундры», посвященную Мончегорску. На страницах издания отражены отдельные исторические моменты, факты, события, достижения в различных сферах деятельности жителей Мончегорска разных профессий и поколений, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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