Уникальные здания и места Мурманской области, не получившие государственной охраны

Самое старое каменное здание Кольского полуострова эксперт посчитал неинтересным. Фото: Музей истории города Кола

Не возникало ли у вас порой мысли, когда гуляете по улицам родного города или приезжаете куда-то: «Какое красивое здание!»? Парадокс, но красивый не всегда равно «ценный», по крайней мере, на бумаге. Часто примечательные своим внешним видом, историей или еще по какому-либо критерию объекты не получают статус «культурного наследия» (ОКН), а, соответственно, и охрану со стороны государства. «КП»-Мурманск» вместе с Мурманским областным отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (МОО ВОО ВООПИК) составили список таких объектов, на которые нужно обратить больше внимания, чтобы не потерять уникальные украшения Кольской земли.

Кенотаф с улицы Капитана Буркова

Десятилетия «пирамидка» на улице Капитана Буркова в Мурманске пряталась за деревьями – заботились о ней мало. А ведь это - старейший памятник в городе (он «отобрал» это звание у памятника Жертвам интервенции).

- Уверен, что англичане возвели эту стелу в качестве памятника, когда создавали свое кладбище. На ней всегда висела большая мемориальная доска, отлитая из чугуна, с надписью на английском языке. Но примерно в 1984 году ее оторвали и бросили в районе арки на входе в парк, - рассказывал в свое время «КП» краевед Михаил Орешета.

В 2018 году мемориал демонтировали и перенесли на новое британское кладбище, несмотря на многочисленные протесты со стороны северян - как рядовых, так и экспертов. При демонтаже кенотаф повредили – он раскололся на части. А в мае этого года неизвестные его разрисовали.

Кенотаф во время демонтажа раскололся на части. Фото: vk.com/murmansk_popular_initiative

Здание бывшего казначейства в Коле

Это здание отличается тем, что оно было под охраной государства, но лишилось ее в 2018 году. Проводивший экспертизу специалист выдал отрицательное заключение - у здания нет культурной и исторической ценности. Так описали.. старейшее каменное здание Кольского полуострова, построенное еще в XIX веке.

- Часто говорят о Коле, что это одно из старейших поселений на полуострове. Но что мы видим? Что в нем сохранилось из старины? Одни современные постройки. Исключение - Благовещенская церковь и здание бывшего уездного казначейства. Они были построены в одно время, из одного материала и одним мастером. И как можно было вынести отрицательное решение? – недоумевает ответственный секретарь Мурманского областного отделения ВООПИК Светлана Водопьянова.

Общественники неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы зданию вернули охранный статус, но пока безрезультатно.

Бывшая школа № 12 в Мурманске

В 1938 году проект мурманской школы № 12 (тогда № 19) был показан на Всемирной выставке в Нью-Йорке и получил золотую медаль. Главным украшением здания стали два ряда парных колонн, поверх шел ряд из крупных шаров. На фасаде здания установлена одна из первых в Мурманске памятных досок с надписью на мраморе: «Киров Сергей Миронович, 1886 -1934. Выдающийся деятель коммунистической партии и Советского государства, организатор освоения богатств Заполярья. Неоднократно бывал на Мурмане».

В 2015 году школа закрыла свои двери для учеников, потому что здание перестало соответствовать санитарным нормам. Общеобразовательной ей больше не быть, решено сделать художественной. Правда, предстоящий ремонт вызывает у общественников справедливые опасения: исторический облик здания не будет восстановлен.

- Решено переделать многое, в частности, не будет восстановлена колоннада в том виде, в котором она была. Но зачем придумывать новое, если есть возможность восстановить изначальную задумку? – удивляется Светлана Водопьянова.

Северяне подавали заявление на выявление объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, но получили отказ.

Памятник первым авиаторам на острове Грязный (гидросамолет Бе-6)

Два в Китае, по одному – на Украине и в Мурманской области. Речь - о гидросамолете Бе-6, стоящем на острове Грязный в Кольском заливе. Уникальная железная птица – памятник первым авиаторам – до недавнего времени выглядел печально: его уничтожала ржавчина, корпус был в дырах.

Несмотря на значимую историю и тот факт, что в России он единственный, Бе-6 оказался в числе памятников, не получивших статус культурного наследия (отказ пришел в феврале этого года).

Гора Соловарака в Коле

Не только здания и памятники заслуживают особенного статуса.

- Эту гору надо сохранить: она – часть уникального ландшафта, ее видел Ломоносов, когда приезжал в Заполярье, многие другие. А мы рискуем ее потерять, - говорит Светлана Водопьянова.

Дело в том, что Соловарака представляет интерес для предпринимателей с точки зрения горных работ. А вот общественники, глядя на это, боятся, что бизнес сравняет ее с землей. В июле этого года гору отказались включать в список ОКН.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А если мыслить масштабнее?

Еще один интересный объект – поселок энергетиков. Речь о Мурмашах.

- Это единственный поселок у нас в области, который застраивался по плану архитектурного ансамбля, он имеет свой неповторимый стилистический образ. Мурмаши часто называют русской Швейцарией, - рассказывает Светлана Водопьянова.

Увы, и в этом направлении пока прогресса нет. Даже, можно сказать, есть регресс: недавно горело здание на улице Полярной,2, которое поставили под снос, хотя общественники настаивают на его сохранении.

Рефрен инициативных северян, звучащий не первый год, таков: если вовремя не спохватиться, то за растущими однотипными гипермаркетами в тени окажутся уникальные творения человеческих рук, которые делают заполярные города не похожими на другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске пойдет под суд группа бутлегеров, торговавших подпольным алкоголем. (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru