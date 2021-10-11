Спорт, медиа, творчество: «ФосАгро» празднует юбилей

Украшением фестиваля на церемонии открытия стало выступление творческих коллективов, которые поддерживает компания «ФосАгро». Фото: ПАО «ФосАгро»

На протяжении дня молодежь демонстрировала многочисленной публике свои успехи в области науки и творчества, физкультуры и патриотического воспитания, спасательных дисциплин и медиа. В завершении фестиваля состоялась церемония награждения участников благодарственными письмами от руководства компании.

Большое движение

Праздник развернулся в Кировске на нескольких площадках: во Дворце культуры, Молодежно-культурном центре «ДРОЗД» и в Музейно-выставочном центре «Апатит». Активности вырвались и за пределы зданий: в Театральном дворике и на площади ДК работали выставки и выступали воспитанники спортивных школ. Центр «ДРОЗД» провел день открытых дверей. Гости познакомились с тренерами секций и наставниками кружков, оценили возможности кабинета спортивной медицины, поучаствовали в серии мастер-классов. Любители творить мастерили игру в крестики-нолики, броши в цветах северного сияния из экозаготовок и экосумки с символикой «ФосАгро». Интеллектуалы играли в геологическую меморину «Апатит». Воспитанники новой для «ДРОЗД» Школы медиа учили всех желающих мастерству ведущих и созданию роликов для соцсетей. Каждому участнику дня открытых дверей в МКЦ «ДРОЗД» предлагалось опубликовать в Сети фото со своим участием в активностях. Снимки тут же распечатывались на инстапринтере и занимали свое место в «Живой галерее». На десерт каждому гостю – полезный кислородный коктейль.

- Работаю в «ФосАгро-школе» № 5 Кировска, во Дворец культуры привела участников фестиваля, а в центр «ДРОЗД» заглянула как обычный посетитель, - говорит Елена Рослякова, кировчанка. - Замечательный центр, мы ждали в городе такое место. Особенно отметила для себя Школу медиа – сама недавно освоила «Тик Ток», чтобы говорить с детьми на одном языке. Фестиваль это повод посмотреть, какие еще проекты поддерживает компания «ФосАгро», и показать свои успехи. Такие мероприятия дают горожанам почувствовать, что мы все находимся под опекой сильной компании, которая заботится обо всех детях кировско-апатитского района.

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Охотники за чудесами

Во Дворце культуры участники секций доказали: учеба может быть не только полезной, но и увлекательной, как игра. На столе у десятиклассников «ФосАгро-школы» № 15 Апатитов – «Охотников за чудесами» - ньютоновская жидкость, пробирки и реагенты, предметные стекла, лупы и засушенные насекомые. За соседним столиком старшеклассники «ФосАгро-школы» № 5 Кировска предлагают занимательные кроссворды, анаграммы и головоломки на тему истории и деятельности компании «ФосАгро». Рядом – кадеты из школы № 4 Апатитов умело демонстрируют прием Геймлиха, непрямой массаж сердца и другие спасательные техники. Воспитанники военно-патриотического клуба «Лидер» пригашают в электронный тир. А еще каждый желающий мог опробовать горнолыжный тренажер от корнолыжного курорта «Большой Вудъявр». А самые младшие гости фестиваля, забыв все на свете, осваивают технику эбру – рисование на воде, развивающий бизиборд и песочную анимацию.

- Моим дошколятам очень понравилось рисовать песком, они провели много времени у песочной анимации, - говорит Дмитрий Елтышев, кировчанин. – Еще порисовали на пенопластовых шариках, поиграли с бизибордом в форме домика – покрутили все застежки, переключили переключатели, любят это занятие. В целом выставка очень насыщенная, для детей это невероятно интересное мероприятие.

- Почаще бы проводили такие праздники, - говорит кировчанка Татьяна Дзюба. - У них огромный потенциал для молодежи. Это хороший пример для подражания, стимул развиваться. Чем гулять бесцельно по улицам - пусть, вот, в ДРОЗД ребята ходят или наукой занимаются.

Впрочем, и взрослым на фестивале было небезынтересно - спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» проводил открытые тренировки по гимнастике цигун и на сайкл-тренажерах. А мастерицы из ООО «Корпоративное питание» удивили гостей впечатляющей выставкой сезонных десертов и сложного декора из овощей, ягеля и желе.

Два юбилея

Украшением фестиваля на церемонии открытия стало выступление творческих коллективов, которые поддерживает компания «ФосАгро».

- Все 20 лет компания «ФосАгро» не только добывала руду и вырабатовала апатитовый концентрат, она была, является и будет надежным социальным партнером для городов присутствия, - отметил Сергей Свинин, заместитель директор КФ АО «Апатит». – Сегодня мы увидели весь перечень социальных проектов, которые реализуются компанией - для людей, которые работают на предприятии и живут в наших городах, потому что именно люди являются главной ценностью компании «ФосАгро».

Фестиваль социальных проектов открыл череду праздничных событий, приуроченных к юбилею компании. В 2021 году совпали две круглые даты – 90-летний юбилей празднует Кировск.

- Я благодарю компанию за то, что круг ее интересов распространяется не только на сотрудников, но на всех жителей Кировска, - подчеркнул в ходе церемонии Вадим Турчинов, глава Кировска. – Получился прекрасный, насыщенный событиями фестиваль, который подтвердил: от души дается, и от души принимается. Спасибо руководителям молодежных образовательных объединений за то, что вложили душу в своих ребят. Продолжайте это плодотворное сотрудничество – и, уверен, компания вас обязательно поддержит, и мы со стороны города также сделаем все возможное.

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