Щепотка мистики и много творчества: Мончегорск вновь принял фестиваль «Табуретка»

Фестиваль было интересно посетить как детям, так и взрослым. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На минувших выходных, 9 и 10 октября, в Мончегорске прошел V международный поэтический фестиваль «Табуретка». Изначально мероприятие планировалось летом, но в этом году сроки пришлось сдвинуть из-за ковидных ограничений. Таким образом, праздник стал еще более долгожданным.

Уникальный и многоформатный

Фестиваль принимал гостей в городском Центре культуры, где северян от мала до велика ждало много всего интересного: встречи с известными писателями, поэтами и музыкантами, мастер-классы, литературные чтения, театрализованное шествие, виртуальные прогулки по Эрмитажу, ярмарка с изделиями мастеров Мурманской области. Рассказываем, как это было!

Начался фестиваль в концертном зале с необычного перфоманса - перед зрителями предстали футуристические существа с магическими фонариками, которые, совершая таинственный обряд под вспышки молний, погружали зрителей в атмосферу искусства.

После загадочной постановки гостей поприветствовали организаторы и партнеры культурного мероприятия.

Помимо концертов, мастер-классов и других активностей, гостей ждала ярмарка с изделиями местных мастеров. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Заместитель главы администрации Мончегорска по социальной политике Владимир Ливдан отметил, что фестиваль стал доброй культурной традицией для города металлургов. Северяне каждый год ждут его с нетерпением.

- Мероприятие привлекает много школьников, молодежи, представителей культурной и образовательной среды и просто является семейным праздником. Благодаря фонду «Живая классика», «Норникелю» и Кольской ГМК он развивается и становится более интересным, - подчеркнул представитель мэрии.

Сама идея фестиваля родилась благодаря арт-объекту «Табуретка», который олицетворяет первую сцену каждого человека. Памятник установлен в городском парке имени Бровцева благодаря инициативе местной жительницы Оксаны Китаевой. Обычно мероприятие проходит именно в этом парке, но в 2021-м площадкой стал Центр культуры, чтоб никто не замерз. Неизменным организатором мероприятия является Фонд «Живая классика».

- Мончегорск меня всегда восхищал - маленький город и при этом очень уютный, красивый. И когда пришла заявка с предложением установить здесь поэтическую табуретку, то я очень обрадовалась, - рассказала президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Нам всегда хотелось, чтобы мероприятие было многоформатным и интересным для всех. Думаю, что этот фестиваль будет для вас открытием.

Также фестиваль не состоялся бы без финансовой поддержки компании «Норникель».

Диана Замятина отметила, что фестиваль уникален, он пропитан местным колоритом. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Наша компания вкладывается в развитие территорий в разных направлениях. Так, мы поддерживаем социальные инициативы через благотворительность, развиваем волонтерство. Для нас важно, чтобы в городах присутствия компании кипела яркая и насыщенная социокультурная жизнь. Уникальность фестиваля в том, что он пропитан местным колоритом – в него встраивается наш культурный код Севера, - прокомментировала руководитель корпоративных программ Кольской ГМК Диана Замятина.

Без страха и с волшебством

После официальной части всех собравшихся ждал концерт Анны Сеничевой – известной поэтессы из Нижнего Новгорода. Ее стихи о детстве, любви и скоротечности времени никого не оставили равнодушными. А 10 октября, во второй день фестиваля, она провела мастер-класс по стихосложению.

- Публика была очень отзывчивая. Уже не первый раз замечаю, что на севере живут необыкновенные люди, теплые и душевные. Жду не дождусь, чтобы посмотреть разные интересные места Мурманской области, – воодушевленно поделилась поэтесса.

Параллельно с этим в разных уголках городского центра культуры открылись тематические интерактивные площадки. Также развернулась выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, где можно было приобрети милые вязаные игрушки, саамские сувениры, теплые варежки или шапку, различные украшения и даже картины.

На первом этаже все желающие могли погрузиться в мир виртуальной реальности и прогуляться по Эрмитажу вместе с Константином Хабенским. Рядом расположились 3D-принтеры и 3D-печатный станок.

В этой же зоне находилось внеземное существо – робот «Аморфус», который откликался на прикосновения.

- У многих людей свои догадки по поводу того, что это такое, для одного - личинка, для другого – монстрик. Сделан он из ДСП, силикона и электронных компонентов, - объяснил волонтер фестиваля Валерий Котиков.

На втором этаже ребят ждали мастер-классы по изготовлению масок-букв от мастерской «Сделано в Картонии». А затем, вместе с уличным театром Картонии и петербуржским театром СоЛу, дети и их родители, облаченные в необычные костюмы, произведенные здесь же – в мастерской, под веселую музыку поучаствовали в ярком параде писателей и кириллицы, обойдя весь фестиваль.

На мероприятии можно было погрузиться в мир VR, посмотреть на 3D принтеры и 3D печатный станок. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Кроме того, перед гостями выступили актеры арт-студии «Волшебная шляпа», показав трогательное представление с прелестными куклами.

В соседствующих зонах дети и взрослые учились правополушарному рисованию, создавали литературные флаги и преодолевали страхи в театральной лаборатории «Ах!». О последнем занятии рассказала педагог по актерскому мастерству фонда «Живая классика» Наталья Карпинская.

- Мы исследуем страх во всех его проявлениях. Кто-то боится темноты, другой – пауков, третий – оставаться дома в одиночестве или выступать на сцене и так далее. Мы боремся со страхами при помощи различных театральных упражнений, сочинений этюдов, занятий на импровизацию. К нам приходят желающие самого разного возраста. Мастерская помогает совладать со своими мыслями и эмоциями в разных жизненных обстоятельствах, - поделилась Наталья.

Уже вечером гостей ждала встреча и автограф-сессия с писателем Алексеем Поляриновым, автором романа «Риф».

- Когда я рассказал знакомым, что еду на этот фестиваль, они стали мне завидовать, так как побываю на Крайнем севере. Моя книга «Риф» также связана с Севером, с саамами, магическим мышлением. Я всегда был увлечен этим слоем культуры, мне казалось, что он недостаточно представлен в русской литературе. С радостью выступлю на фестивале и посмотрю на все активности, - отметил писатель.

Следующий день фестиваля оказался таким же насыщенным, а его главной изюминкой стал творческий вечер с телеведущим Михаилом Марфиным.

Благодаря массе интересных моментов гости покинули праздник вдохновленными и довольными.

- Посещаем фестиваль уже не первый год, каждый раз он приятно удивляет. Ребенку больше всего понравился мастер-класс с изготовлением масок, а я была рада послушать литературные выступления. Обязательно придем еще раз! – поделилась с нами впечатлениями северянка Ольга.

Точно можем сказать, что «Табуретка» удалась!

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