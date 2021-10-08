"Вы становитесь заложниками": не все в Мурманске оказались рады умным домофонам

Мурманск станет первым городом, где появятся домофоны с видео. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Этим летом в правительстве Мурманской области сообщили, что в столице Заполярья в рамках «пилота» установят особенные домофоны, которые станут частью проекта «Безопасный город». Умные устройства будут с функцией видеонаблюдения, что, по задумке, поможет бороться с преступностью и искать пропавших людей. До конца года в Мурманске должно появиться около 5 тысяч устройств, а после уже практику распространят на другие города региона.

Однако осенью по почтовым ящикам мурманчан стали кидать бумаги, в которых всю схему назвали, мягко говоря, не честной.

- В последнее время под предлогом реализации городского проекта по программе «Безопасный двор» участились случаи несанкционированных действий по замене домофонного оборудования, что делается принудительно, без согласия собственников и обслуживающей компании. Рабочее и исправное оборудование, приобретенное и принадлежащее жителям демонтируется, вместо него устанавливаются другое, которое уже не принадлежит жителям. Жители становятся заложниками ценовой политики нового собственника домофона, - говорится в бумагах, разосланных от имени ООО «МурманскТехСервис».

В почтовые ящики мурманчан положили предупреждения. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Авторы обращения советуют северянам обращаться в полицию и не брать ключи от нового оборудования. За комментарием по спорной ситуации «КП»-Мурманск» обратилась в правительство Мурманской области.

- Подъезды многоквартирных домов в регионе оснащают видеодомофонами, изображение с которы будет передаваться в Центр обработки и хранения данных. Этот проект реализуется для повышения безопасности, создания благоприятных условий проживания, повышения качества городской инфраструктуры. Оборудование, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (магнитный замок/доводчик, кнопка выхода), а также домофонная трубка внутри квартиры не изменятся. Новая панель домофона является модернизацией уже установленного ранее домофона. Поэтому для размещения проведение общего собрания собственников помещений МКД не требуется, - сообщил нам в министерстве цифрового развития Мурманской области. - Модернизация не влечет дополнительных расходов для жителей и не обязывает заключать договор на обслуживание. Обслуживающая домофонная организация и плата за содержание и ремонт остаются прежними.

В ведомстве уточнили, что демонтированное оборудование передадут тому, кто предоставит подтверждающие право собственности на оборудование документы, или управляющей компании. Дополнительно северяне, при желании, могут заплатить за мобильное приложение, чтобы на смартфоне видеть, кто входит в дом, а также открывать дверь подъезда дистанционно, например, забывшему ключи ребенку.

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