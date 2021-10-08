«Единая Россия» создала фракцию и выдвинула кандидатов на руководящие посты в Госдуме

Кандидатура Владимира Васильева была поддержана единогласно. Фото: Пресс-служба ЕР

В рамках собрания 7.10.2021 принято решение о создании фракции партии ЕР. В нее были включены 324 депутата, в том числе 2 самовыдвиженца. Главой фракции ЕР стал Владимир Васильев. Его кандидатура была поддержана единогласно.

Андрей Исаев, Игорь Кастюкевич, Сергей Морозов и Евгений Ревенко заняли должности замруководителей фракции ЕР. Как сообщает источник, были определены депутаты, которые уполномочены представлять фракцию в государственных органах, на заседаниях Госдумы, пишет nashgorod.ru.

Секретарь генсовета Андрей Турчак дал комментарий, что предусмотрена ежегодная отчетность фракции перед руководящими партийными органами. Целью принятия данного решения стало улучшение качества работы. На должность спикера Государственной думы 8-го созыва выдвинули Вячеслава Володина. Его кандидатуру ранее предложил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он отметил, что постарается сделать все для реализации основной цели - выполнения обязательств, которые были взяты в рамках кампании по подготовке и проведению выборов. Как сообщает сайт ЕР, по результатам голосования, проведенного в сентябре, партией было сохранено конституционное большинство.

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