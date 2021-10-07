ФосАгро первой прошла жесткую проверку на чистоту удобрений

ФосАгро стала активным участником создания новой зеленой платформы улучшенной сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Фото: ПАО «ФосАгро»

Зеленые сертификаты Роскачества в области экологической чистоты удобрений с порядковыми номерами 1, 2 и 3 были выданы производствам ФосАгро в Череповце, Волхове и Балакове соответственно. Таким образом, вся продукция группы «ФосАгро» прошла сертификацию на соответствие российскому национальному стандарту ГОСТ Р 58658-2019. Этот стандарт вводит самые жесткие в мире ограничения по содержанию тяжелых металлов и мышьяка. Это подтверждает уникальную экоэффективность продукции ФосАгро, которая теперь сможет маркировать её «зеленым» брендом.

Сертификаты отличия и соответствия

Наличие сертификатов позволит компании использовать соответствующую экомаркировку после вступления в силу в марте 2022 года закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», отмечает пресс-служба ФосАгро.

Федеральный закон был разработан в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Он заложил основы создания российского бренда продукции и сырья с улучшенными характеристиками. Со следующего года сертифицированные производители смогут маркировать свою продукцию «зеленым» брендом. Характеристики нового, зеленого сегмента определяют конкурентные отличия от однородной продукции на мировом рынке. Требования к продуктам, маркированным «зеленым» брендом, регламентируют все этапы производства - от поля до упаковки.

Выступая на церемонии открытия выставки «Золотая осень», заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что сельхозпродукция с улучшенными характеристиками наряду с органической продукцией должна стать ключевым направлением экспорта для российского АПК. Таким образом, Россия сможет использовать свое уникальное конкурентное преимущество, обеспеченное природными, в том числе земельными, ресурсами.

- Статус производителя улучшенной продукции агропредприятие или фермер могут получить, только если используют максимально безвредные удобрения и средства защиты растений, то есть минимизируют ущерб окружающей среде. Именно эти показатели Роскачество учитывает при сертификации на «зеленую» маркировку. Эксперты изучают не только потребительские свойства, но и условия ведения хозяйства, технологические процессы. Подчеркну, что на продукцию с обозначениями «натуральный», «эко», «био» новый закон не распространяется. Эти термины не равны «зеленой» маркировке, более того, их использование – часто лишь маркетинговый прием, «зеленый камуфляж» недобросовестных производителей», - подчеркнул руководитель Роскачества Максим Протасов.

- Специалисты Роскачества проделали огромную работу на производствах ФосАгро, где провели тщательную проверку сырья, производственного процесса и воздействия производства на окружающую среду. Для нас очень важно, что именно мы первыми успешно прошли оценку соответствия требованиям национального стандарта на улучшенные минеральные удобрения. Это служит подтверждением исключительной экоэффективности наших минеральных удобрений, их экологической предпочтительности для устойчивого производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, - подчеркнул Андрей Гурьев, комментируя получение ФосАгро первых «зеленых» сертификата.

Россия выйдет в лидеры

ФосАгро стала активным участником создания новой зеленой платформы улучшенной сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Помимо этого, президент Российской ассоциации производителей удобрений, генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев в конце 2019 года выдвинул инициативу о создании клуба производителей продукции зеленого сегмента, которая была одобрена членами РАПУ. В августе 2021 года Минсельхоз, Роскачество, ассоциации и производители АПК, аграрные ВУЗы и представители ритейла провели установочное совещание по созданию Ассоциации, которая будет занята реализацией нового закона и развитием рынка улучшенной продукции.

- Создание нового зеленого сегмента самым благоприятным образом скажется на качестве жизни россиян, будет способствовать росту информированности как фермеров, так и конечных потребителей о подлинном качестве предлагаемой продукции, а также, повысит конкурентоспособность отечественного производителя на международном рынке. Зеленая платформа обеспечит лидирующую роль России в переходе к устойчивому сельскому хозяйству и продовольственным системам, - считает Андрей Гурьев.

ФосАгро является основным производителем улучшенных сложных и комплексных фосфорных минеральных удобрений в России. Являясь лидером по суммарным объемам поставок на российском рынке, ФосАгро обеспечивает контроль всего цикла производства, от добычи чистых апатит-нефелиновых руд до переработки апатитового концентрата и производства минеральных удобрений.

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