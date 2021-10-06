Число жертв крушения судна "Фаворит" в Белом море выросло до двух

В Белом море идет поисково-спасательная операция. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Около 13.30 5 октября в Белом море - в районе села Кашкаранцы - начало тонуть частное судно "Фаворит", вышедшее на рыбалку. По предварительной причине, оно получило пробоину, после чего затонуло.

На борту находились пять человек, в том числе 49-летний капитан и одна женщина. В первые часы после трагедии в районе крушения нашли спасательный надувной плот с двумя пассажирами, их срочно повезли на "скорой" в Умбу, по дороге одна из спасенных умерла от переохлаждения.

Утром 6 октября от источника стало известно, что у берега местные жители нашли тело еще одного человека с "Фаворита". Таким образом число жертв крушения выросло до двух.

Напомним: 5 октября сильный ветер и высокие волны мешали водолазной группе приступить к работе на месте крушения, также вылетевший из Архангельска вертолет отложил осмотр места происшествия до наступления утра.

По факту случившего возбуждено уголовное дело.

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