Партия «Единая Россия» намерена улучшить условия труда учителей

С 2020 года для доведения заработной платы педагога – молодого специалиста на 1 ставку до уровня не ниже 40500 рублей осуществляются специальные региональные выплаты. Фото: Пресс-служба ЕР

Условия труда российских педагогов нужно улучшить, а систему оплаты их труда – усовершенствовать. Об этом заявила депутат Госдумы от «Единой России» и координатор партийного проекта «Новая школа» Алена Аршинова.

Как сообщает информационный портал nashgorod.ru, член ЕР считает остро необходимой модернизацию школьной инфраструктуры.

Из заявления Алены Аршиновой следует, что основные аспекты перезагрузки системы образования перечислены в народной программе ЕР. По словам депутата, эта сфера для партии – одна из приоритетных.

«Нам предстоит уже совсем скоро рассматривать в новой Государственной думе проект федерального бюджета на следующие три года, в рамках которого мы будем отстаивать эти приоритеты», - заверила Алена Аршинова.

Реализацию программы, предусматривающей капремонт российских школ, содержит в себе список приоритетных направлений деятельности единороссов. Пятилетнюю программу планируют запустить уже в 2022 году. Члены «Единой России» внесли ряд своих системных предложений и составили реестр учебных заведений, которые подпадут под новую программу. В общей сложности в России отремонтируют около семи тысяч школ. По словам Аршиновой, на это будут направлять 20 - 25 миллиардов рублей ежегодно.

«За последние пять лет построено 1623 школьных объекта на 690 тысяч мест. К начавшемуся учебному году открыты более сотни новых школ. А к 2025 году, в соответствии с поручением президента, будет построено еще 1300 новых школ на более чем 1 млн мест с суммарным финансированием около 750 млрд рублей», — заявила член «Единой России».

Сокращение бюрократической нагрузки на российских учителей – еще одна задача, обозначенная в народной программе ЕР. Отчетности подвергнут цифровизации. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева считает, что учителям нужно готовиться к работе с применением современных IT-технологий и на различных платформах. Одна из лидеров пятерки единороссов выступила с инициативой о разработке специальных курсов повышения квалификации педагогов.

Размеры заработных плат педагогов должны, по словам Шмелевой, стабильно повышаться. Эта важная задача тоже значится в списке ключевых, заявила она. Систему оплаты труда российских учителей при этом следует сделать прозрачной и предельно понятной для них самих.

«Напомню, с прошлого года 810 тысяч учителей - классных руководителей стали получать ежемесячные выплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, а с этого – и педагоги среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета», - заявила Елена Шмелева.

Члены ЕР будут постоянно контролировать положение дел на местах – власти российских субъектов ни в коем случае не должны отменять те выплаты, которые устанавливают для педагогов. Единороссы добились, кроме прочего, чтобы учителям на уровне законодательства гарантировали компенсации за проведение государственных итоговых аттестаций.

По данным сайта ER.RU, важной задачей является также привлечение педагогов в сельские местности. Им уже начали обеспечивать там возможности для профессионального роста, достойный уровень финансовой поддержки и комфортное проживание, сообщили единороссы.

Губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис рассказал, что Мурманская область вошла в топ-10 регионов по качеству образования.

“Такой результат, конечно, может служить поводом для гордости, но и ко многому обязывает. Перед нами стоит задача на основе приобретенного опыта добиваться дальнейшего улучшения работы образовательной сферы Заполярья. В этой связи большое внимание уделяется поддержке учителей.

С 2020 года для доведения заработной платы педагога–молодого специалиста на 1 ставку до уровня не ниже 40500 рублей осуществляются специальные региональные выплаты. В 2021 году размер вознаграждения классных руководителей с учетом федеральных и региональных выплат составляет 19,5 тысячи рублей в месяц при наполняемости класса 25 человек. С 1 сентября нынешнего года кураторы учебных групп в колледжах будут так же ежемесячно получать с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в условиях Крайнего Севера 11,5 тысячи рублей”, - отметил Чибис.