Эксперты ПОРА: экопросвещение детей помогает вовлекать взрослых в природоохранные акции

Хорошим способом учесть запрос молодого поколения Доронин считает экопросвещение. Фото: Пресс-служба ПОРА

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин рассказал о принципах вовлечения взрослых в экологическую деятельность через экопросвещение детей, выступив с докладом на “Экосаммите: Сибирская перспектива”, который проходит 1-2 октября в Красноярске.

Эксперт предложил подумать о более отдаленном будущем — «в котором будут жить наши дети, внуки, правнуки». По мнению Доронина, голос этого будущего можно услышать сейчас в протесте детей, подростков, который стал одним из самых заметных трендов не только в сфере экологии, но и в целом в общественно-политической повестке. У молодых людей растет тревожность относительно различных экологических проблем, таких как глобальное потепление, и есть риск, что тревожность может перерасти в апатию, в бездействие, полагает председатель правления ПОРА.

Хорошим способом учесть запрос молодого поколения Доронин считает экопросвещение. «Важно направлять усилия на воспитание экологического сознания у детей, поскольку изменить взрослых значительно сложнее»,— считает он. Как пример подобной созидательной деятельности Доронин привел экопросветительский центр «Белый мишка», где экологические вопросы изучаются в процессе детского творчества. А далее происходит интересный процесс: родители радуются успехам детей, которые с красивыми поделками и презентациями научной направленности участвуют и побеждают в городских и региональных конкурсах, и начинают сами интересоваться экологической проблематикой. “Так получается прививать полезные привычки детям, а через них уже транслировать экологические знания и родителям”,— подчеркивает эксперт. Без экопросвещения не получается продлять традиции волонтерства экологической направленности, вовлекать взрослых в эко-акции, говорит Доронин.

Центр «Белый мишка» Проектного офиса развития Арктики работает в Норильске, там дети изучают экосистемы Арктики через творчество и цифровые инструменты. Фото: Пресс-служба ПОРА

В программе форума принял участие также Евгений Боровичев, руководитель Лаборатории устойчивого развития ПОРА, заместитель председателя ФИЦ КНЦ РАН по научной работе. Эксперт выступил с докладом «Охрана природы или развитие промышленности. Опыт Мурманской области». Боровичев рассказал о проекте ПОРА «Интерактивная карта экологических проблем Баренц-региона» barentsmap.com, куда нанесены объекты загрязнения в ряде арктических стран и знакомящем пользователей с их влиянием на экологию, а также с мерами, которые предпринимаются для улучшения ситуации. Также были представлены издания, подготовленные при поддержке ПОРА «Пора озеленять Арктику» и «Пора очищать Арктику».

Справка

Центр «Белый мишка» Проектного офиса развития Арктики работает в Норильске, там дети изучают экосистемы Арктики через творчество и цифровые инструменты. Занятия центра также проходят онлайн и в выездном формате в других арктических регионах, а недавно по программе «Белого мишки» начали заниматься школьники в поселке Амдерма Ненецкого автономного округа.

ПОРА также поддерживает другие экологические инициативы: сотрудники организации и волонтеры несколько раз участвовали в высадке деревьев и очистке скал в Мурманской области в рамках акции «Сад памяти», в акциях по уборке мусора в различных арктических регионах. ПОРА также приняла участие в установке станций для электромобилей «Экодвор» в Красноярском крае и в Мурманской области, а в ближайшее время организация планирует установку автоматов для приема пластикового мусора в Норильске.

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