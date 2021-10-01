ПОРА открывает экопросветительские кружки в АЗРФ

Экопросветительский центр «Белый мишка» Проектного офиса развития Арктики уже несколько лет работает в Норильске, там дети изучают экосистемы Арктики через творчество и цифровые инструменты. Фото: Пресс-служба ПОРА

Филиал детского экопросветительского центра «Белый мишка» Проектного офиса развития Арктики ( ПОРА) открылся в поселке Амдерма на севере Ненецкого автономного округа. В конце сентября 2021 года состоялся первый экологический урок.

ПОРА и руководство школы Амдермы заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого весь учебный год школьники будут заниматься по программе центра «Учёные-супергерои», а ПОРА предоставит им методические и прочие материалы, в том числе пособия "Арктические арт-проекты" и "Серьезную книжку про белого мишку".

«Дети в программе «учёные-супергерои» через опыты изучают естественнонаучные понятия: как устроен свет, как загрязняется вода, как она очищается, что такое экосистемы, как взаимодействуют организмы. Ключевая задача - не просто дать детям знания, но научить их научно мыслить: выявлять проблемы, ставить гипотезы, продумывать опыты, которые могут эту гипотезу подтвердить, обсуждать результаты и делать выводы»,— рассказывает менеджер проекта ПОРА «Сохраним белого медведя» Олеся Кужель.

В последние учебные дни сентября прошли вводные занятия в кружках «Белый мишка» для 1-4 и 5-7 классов. Ребята совместно с руководителем определили направленность деятельности по сюжетным линиям «Свет» и «Вода», правила и законы школьного кружкового объединения. Установили связь между понятиями «Арктика», «Белый медведь», «экология», «Полярная звезда», «созвездия». В ходе интеллектуальной игры каждый нарисовал своего белого медвежонка и рассказал о нём небольшую историю. На занятии присутствовал гость – мишка Пломбир, который провёл подвижную игру «На льдине».

В последние учебные дни сентября прошли вводные занятия в кружках «Белый мишка» для 1-4 и 5-7 классов. Фото: Пресс-служба ПОРА

"В школе поселка Амдерма учится 20 ребят. Здесь, на самом берегу Северного Ледовитого океана, вдали от городов и дорог, учащиеся делают свои первые шаги в мир образования и науки. После 9 класса все они отправятся учиться на Большую землю, поэтому так важно, чтобы уже сейчас у них была возможность иметь доступ к передовым методикам и технологиям образования. Данная программа позволит поддержать учебную мотивацию, овладеть научным мышлением, получить опыт погружения в науку. Особую актуальность имеет арктический компонент программы, ведь Арктика для нас - это дом, любимая природа и культура", – говорит учительница Ирина Коваль.

Экопросветительский центр «Белый мишка» Проектного офиса развития Арктики уже несколько лет работает в Норильске, там дети изучают экосистемы Арктики через творчество и цифровые инструменты. Занятия центра, помимо этого, неоднократно проходили онлайн и в выездном формате в других регионах. Центр издал несколько учебных пособий об экологии Арктики с использованием дополненной реальности, которые переведены на иностранные языки. Маскот центра – белый мишка Пломбир. Подробнее – на www.spasimishku.ru.

Проектный офис развития Арктики (экспертный центр «ПОРА») открыт в конце 2017 г. для поддержки проектов развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) и представляет собой общероссийскую площадку для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

www.porarctic.ru

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