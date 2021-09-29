Владимир Спиваков считает трагедией, что больше не может играть на скрипке

Побывавшие на концерте в Мурманске зрители отметили, что маэстро полон энергии и заметно, как он рад вернуться к живым концертам. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

28 сентября в Мурманске выступил Национальный филармонический оркестр под руководством Владимира Спивакова. По словам музыкантов, они почти полтора года были без гастролей из-за пандемии коронавируса, и рады вернуться к поездкам по России, и особенно тем городам, где часто выступают с большими программами.

Директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев рассказал, как непросто артистам дался культурный простой.

- Мы очень тяжело пережили этот период, и он [Владимир Спиваков] тяжело пережил коронавирус, для него это не прошло без последствий. И этот сезон произошел под знаком неприятного события – у него болит рука, его оперировали в Германии и Франции, но пока Владимир Теодорович не может играть на скрипке, это для него трагедия. И концерты, где он солирует, мы пока вынуждены постоянно переносить. Дирижировать он может, играть – нет. Каждый дирижерский выход для него особенно значим, - рассказал перед концертом журналистам Георгий Агеев.

При этом побывавшие на концерте в Мурманске зрители отметили, что маэстро полон энергии и заметно, как он рад вернуться к живым концертам. Журналистам Владимир Теодорович рассказал, что не любит онлайн-выступления, так как ему не хватает сцены и обмена энергией с залом.

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