Андрей Гурьев: Мы считаем устойчивое развитие приоритетным направлением для компании

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

Генеральный директор ФосАгро прокомментировал подтверждение статуса LEAD компании в рамках Глобального договора ООН.

- Для нас очень важен статус одной из наиболее вовлеченных в Глобальный договор компаний в мире. Его подтверждение со стороны ООН служит признанием нашей приверженности принципам Договора в области охраны окружающей среды, прав человека, трудовых отношений и борьбы с коррупцией, - отметил Андрей Гурьев. - Вот уже 20 лет – в этом году ФосАгро отмечает юбилей – мы считаем устойчивое развитие приоритетным направлением для компании, что отражено в корпоративной Стратегии-2025. Мы стремимся к дальнейшему прогрессу в этой области и осознаем свою ответственность за обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты, поставляя в 102 страны мира на всех обитаемых континентах экоэффективные минеральные удобрения, не содержащие опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов.

Накануне стало известно, что Организация объединенных наций подтвердила компании «ФосАгро» статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса. ФосАгро была названа одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития.

Для получения статуса LEAD в рамках Глобального договора ООН любая компания должна быть участником по крайней мере двух Платформ Действий Глобального договора ООН, чтобы продемонстрировать взаимодействие компании с Глобальным договором ООН, а также представить отчет о достигнутом прогрессе - ежегодный отчет об устойчивом развитии. ФосАгро в этом году продемонстрировала свою приверженность Глобальному договору ООН, приняв участие в Платформах Действий «Коалиция за устойчивость водных ресурсов» и «Климатические цели».

Впервые статус Global Compact LEAD был присвоен компании в 2019 году. Сейчас во всем мире только 37 компаний обладают таким статусом.

ESG-принципы в деле

Наглядное воплощение приверженности ФосАгро целям устойчивого развития можно увидеть и в Кольском Заполярье, где расположено якорное предприятие группы – Кировский филиал АО «Апатит». Здесь компания внедряет самые передовые технологии, основанные на принципах ESG. В частности, комбинат строго следует климатической стратегии ФосАгро, одобренной в прошлом году советом директоров компании. В соответствии с ней на предприятии принимают меры для сокращения углеродного следа в своей готовой продукции – экологически чистом апатитовом концентрате. Для этого производственные площадки «Апатита» переводятся на светодиодное освещение, а с начала этого года предприятие получает электроэнергию, производимую из возобновляемых источников. С ее использованием комбинат сегодня выпускает более 60% продукции.

Усиливается внимание компании и к такой важной составляющей принципов ESG как социальная ответственность. Комбинат ежегодно вкладывает значительные средства в развитие городской среды Кировска и Апатиты, укрепление материальной базы Апатитско-Кировской центральной городской больницы, развитие учреждений образования – ФосАгро-школ, которые работают в обоих городах, а также детских спортивных учреждений. Помимо этого, на территории района при поддержке ФосАгро работает отделение проекта «ДРОЗД» - АНО «ДРОЗД - Хибины», 25 секций которого бесплатно посещают более 2,4 тысяч местных ребят. Помимо этого, весной этого года воспитанники «ДРОЗД – Хибины» получили в свое распоряжение новое здание молодежно-культурного центра, расположенные в самом сердце города.

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