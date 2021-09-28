Бахча на Крайнем Севере: Жительница Заполярного выращивает дома арбузы, землянику, киви, авокадо и финики

Арбуз на подоконнике Натальи рос два месяца.

- Знакомые мужа рассказывают, как вырастили огурцы или помидоры дома. На что он улыбается и говорит: «Подумаешь, у моей жены арбузы растут!» - смеется жительница Заполярного Наталья Добровольская.

Особенный вкус

На подоконнике у северянки не то что огород – тропики! Она сажала киви, маракуйю, дыню, инжир, финики, авокадо… И это помимо банальных кабачков, лука и прочего.

- Дома можно вырастить все, что угодно! Даже бананы сейчас продаются специально такие, чтобы в помещении росли. Главное, сорт подобрать правильный. Кто-то помидоры выбирает такие, которым нужна улица с холодом, теплом и насекомыми, а кто-то сажает такие, что собирает хороший урожай, - говорит Наталья. – Вы знаете, какая земляника дома вырастает? Ароматная, сладкая - как лесная.

Ягоды с подоконника такие же ароматные, как в лесу, и лучше покупных.

После того, как моя собеседница перечисляет все свои успехи, я могу лишь восхищенно сказать «Кажется, вы палку в землю воткнете - прорастет». Но Наталья говорит, что на самом деле все не так просто: иногда за растения она воюет.

- Вот кабачки дали плоды пока по сантиметру каждый, дальше не пойдут - солнышка нет, поздно для них, а с баклажанами воюю который год, цветут, а никак. Говорю им, что выкину, - со смехом говорит северянка. – С некоторыми растениями так намучаешься! Они ведь такие нежные, им нужны особенные условия. А на Крайнем Севере как это обеспечить? Муж откроется форточку, чтобы проветрить, и все – пиши-пропало, рассада погибла. Или некоторым растениям нельзя стоять рядом, а у меня на подоконнике - где есть место, туда и поставила.

- А вы свой участок не хотите купить? С вашими успехами пора огород или дачу иметь!

- Нет, что вы. Это столько времени надо, а у меня работа сменами по 16 часов, младшему ребенку два года. Я заниматься растениями начала, чтобы отвлекаться от работы и быта, нельзя все время вариться в собственном соку.

Наталья Добровольская из Заполярного доказывает, что и на Севере могут расти южные растения.

Бахча на подоконнике

К разведению растений Наталья подходит творчески. Например, цветки арбуза пришлось опылять кисточкой. Можно, конечно, и ватной палочкой, но кисточкой удобнее, да и у ребенка всегда можно взять, когда он рисует. К слову, мысль вырастить арбуз родилась у Натальи после того, как она купила его в магазине. Семечки не выкинула, а посадила в небольшие пластиковые стаканчики, какие в почете у дачников под рассаду. Правда, это решение было не очень правильное – бахчевые любят размах, им нужны кадки побольше.

- Читала в сети, что плоды завязываются, когда ростки длиной 50 сантиметров, другие пишут, что - от полутора метров. У меня арбуз вырос не очень большим, опылять его было сложно – цветки никак не раскрывалась. А потом смотрю – завязались плоды, потом один стал хорошо расти, неожиданно приобрел красивую окраску в полоску. Арбузы, как и прочие плодовые, часто болеют, если они растут в неестественных условиях. им нужен особый уход. Покупаю разные средства для профилактики, удобрения для завязи и цветения. Когда плод начал расти, ничем кроме воды не поливала, закрывала от солнечных лучей - через стекло очень печет, от сквозняка надо беречь, осматривать листья, так как рядом стоят другие растения и цветы. Арбуз рос около двух месяцев, сорвали на день рождения дочери 5 июля, по виду было не понять, спелый или нет, хвостик не сухой был, сам темно-зеленый с желтым пятном, а вот плеть в середине почти высохла и листья пожухли. Нож воткнули - он аж треснул почти до половины! Как раз гости были, вот и удивили их: такой маленький, а 12 человек угостились, - рассказывает Наталья.

Арбуз вырос небольшим, но вкусным!

Арбуз, выросший на подоконнике в городе на Крайнем Севере, оказался сладким и вкусным. Друзья Натальи говорят, что если бы своими глазами не видели, как растет арбуз, то не поверили бы, что такое чудо возможно в нашем климате.

Не бояться

- Я уверена, что каждый может что-то вырастить дома. Да, есть трудности. Например, однажды мне понадобился куриный помет, а где я его возьму в городе? Но оказалось, что его можно купить в жидком виде через Интернет. Да и многие семена необычных растений тоже, - эти слова северянки не могут не вдохновить земляков скрасить серые дни года зелеными красками. – Только лучше всего начинать высаживать что-то в январе, чтобы летом собрать урожай. Арбуз, если на окне растет, то лучше с середины или конца марта до начала июня сажать. Глаза боятся – руки делают!

Даже гранаты растут у северянки.

Одной из первых, кого Наталья вдохновила, стала ее мама. Женщина уехала жить в Нижегородскую область, но в ее деревне почти никто не занимался выращиванием в саду и огороде чего-то, кроме привычных культур. Сначала северянка под влиянием энтузиазма дочери стала сажать арбузы, дыни, маракуйю, физалис, а потом и другие подтянулись.

Друзья просят Наталью сажать побольше, а она и не отказывается от своего зеленого увлечения: и глаз радуется, да и вкусно.

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