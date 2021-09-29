Природный парк «Териберка»: правила посещения

Знаменитые пляжи Териберки теперь охраняемая зона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Постановлением от 13 сентября 2021 года правительства Мурманской области был создан природный парк «Териберка». К этому вела дорога длиной в год, но сделать это надо было, чтобы сохранить уникальный уголок Кольского полуострова. В правительстве региона рассказали, какие правила надо запомнить в связи с созданием новой охраняемой территории.
Вместо дикого туриста - легальный
Сейчас Териберку посещают 40 тысяч туристов в год, но это - только официальные данные, ведь многие приезжают дикарями и без гидов.
- В большинстве это неорганизованные группы. Стихийный туризм и передвижение по территории вне оборудованных дорог привели к сильному повреждению тундрового ландшафта. Высокая антропогенная нагрузка – это риск потерять уникальную природу. Многие виды краснокнижных растений уже исчезли, - рассказывает вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.
Ученые и эксперты КНЦ РАН и регионального отделения WWF провели полевые исследования, которые подтвердили, что вблизи села нужно создавать природный парк. Идею поддержали местные жители. Такой охранный режим позволит и заботиться о природе, и наращивать туристический поток.
К слову, в состав парка вошли и земли Минобороны, которые ведомство передало региону.
Палатки в природном парке можно ставить только в определенных местах.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Бесплатно, но с разрешением
Правила посещения края земли уже изменились. Например, всем, кроме самим жителей Териберки и их родных, надо оформлять разрешения.
- С 13 сентября для посещения природного парка надо подавать заявление на сайт министерства. Это - упрощенная форма, необходимо указать дату посещения, маршрут, количество человек. Через несколько минут после заполнения придет письмо, подтверждающее получение разрешения, - рассказал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов и уточнил, кто же будет проверять, есть ли разрешение. - В планах делать КПП со шлагбаумом нет. Но мы прорабатываем вопрос о размещении пунктов рейнджеров.
Проверять посетителей парка будут и рейнджеры, и мобильная группа, всего 8 человек, которые будут передвигаться летом на «УАЗ Патриотах», а зимой - на снегоходах. При этом посещение «Териберки» пока остается бесплатным.
- Нельзя сделать платную услугу без должного уровня сервиса, - сообщила Ольга Кузнецова.
В планах - до конца 2021 года создать в Териберке указатели, карту парка и информационные стенды, а в 2022 году приступить к созданию оборудованных пеших троп и смотровых площадок, чтобы туристы не рисковали жизнью, забираясь на скалы или спускаясь к воде ради эффектных фотографий. И уже только после развития инфраструктуры будет проработан и вопрос о плате. Доход с этого будет направлен на развитие парка и самого села.
Сама Териберка в природный парк не вошла, а вот такие достопримечательности, как водопад и пляж «Яйца дракона», стали охраняемой территорией.
Рыбалка в парке разрешена, а вот охота нет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
КОНКРЕТНО
Что запрещено в природном парке
- мусорить;
- жечь костры;
- ставить палатки вне разрешенных мест;
- охотиться;
- ездить вне дорог;
- разорять гнезда;
Нарушителям грозит административный штраф в 3 - 4 тысячи рублей, также возможна конфискация машины в случае, если водитель увлечется офф-роудом. К слову, езду на снегоходах не запретят, но - в пределах разумного.
Также регламентировать будут выход на судах в море.
- Все мы помним события этого мая, когда был большой наплыв гостей региона, после них осталось много мусора, были трагичные случаи в море. И все это продиктовало нам необходимость усилить меры, с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС мы создали народную дружину, в которую сейчас входят 12 человек, - уточнил Сергей Абаринов.
СКАЗАНО
Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области:
- Создание природного парка не должно привести к снижению туристического потока. Мы получим осмысленного, организованного туриста, создадим условиях для хорошего отдыха и сохраним природу.
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