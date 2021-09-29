Природный парк «Териберка»: правила посещения

Знаменитые пляжи Териберки теперь охраняемая зона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Постановлением от 13 сентября 2021 года правительства Мурманской области был создан природный парк «Териберка». К этому вела дорога длиной в год, но сделать это надо было, чтобы сохранить уникальный уголок Кольского полуострова. В правительстве региона рассказали, какие правила надо запомнить в связи с созданием новой охраняемой территории.

Вместо дикого туриста - легальный

Сейчас Териберку посещают 40 тысяч туристов в год, но это - только официальные данные, ведь многие приезжают дикарями и без гидов.

- В большинстве это неорганизованные группы. Стихийный туризм и передвижение по территории вне оборудованных дорог привели к сильному повреждению тундрового ландшафта. Высокая антропогенная нагрузка – это риск потерять уникальную природу. Многие виды краснокнижных растений уже исчезли, - рассказывает вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Ученые и эксперты КНЦ РАН и регионального отделения WWF провели полевые исследования, которые подтвердили, что вблизи села нужно создавать природный парк. Идею поддержали местные жители. Такой охранный режим позволит и заботиться о природе, и наращивать туристический поток.

К слову, в состав парка вошли и земли Минобороны, которые ведомство передало региону.

Палатки в природном парке можно ставить только в определенных местах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Бесплатно, но с разрешением

Правила посещения края земли уже изменились. Например, всем, кроме самим жителей Териберки и их родных, надо оформлять разрешения.

- С 13 сентября для посещения природного парка надо подавать заявление на сайт министерства. Это - упрощенная форма, необходимо указать дату посещения, маршрут, количество человек. Через несколько минут после заполнения придет письмо, подтверждающее получение разрешения, - рассказал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов и уточнил, кто же будет проверять, есть ли разрешение. - В планах делать КПП со шлагбаумом нет. Но мы прорабатываем вопрос о размещении пунктов рейнджеров.

Проверять посетителей парка будут и рейнджеры, и мобильная группа, всего 8 человек, которые будут передвигаться летом на «УАЗ Патриотах», а зимой - на снегоходах. При этом посещение «Териберки» пока остается бесплатным.

- Нельзя сделать платную услугу без должного уровня сервиса, - сообщила Ольга Кузнецова.

В планах - до конца 2021 года создать в Териберке указатели, карту парка и информационные стенды, а в 2022 году приступить к созданию оборудованных пеших троп и смотровых площадок, чтобы туристы не рисковали жизнью, забираясь на скалы или спускаясь к воде ради эффектных фотографий. И уже только после развития инфраструктуры будет проработан и вопрос о плате. Доход с этого будет направлен на развитие парка и самого села.

Сама Териберка в природный парк не вошла, а вот такие достопримечательности, как водопад и пляж «Яйца дракона», стали охраняемой территорией.

Рыбалка в парке разрешена, а вот охота нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

КОНКРЕТНО

Что запрещено в природном парке

- мусорить;

- жечь костры;

- ставить палатки вне разрешенных мест;

- охотиться;

- ездить вне дорог;

- разорять гнезда;

Нарушителям грозит административный штраф в 3 - 4 тысячи рублей, также возможна конфискация машины в случае, если водитель увлечется офф-роудом. К слову, езду на снегоходах не запретят, но - в пределах разумного.

Также регламентировать будут выход на судах в море.

- Все мы помним события этого мая, когда был большой наплыв гостей региона, после них осталось много мусора, были трагичные случаи в море. И все это продиктовало нам необходимость усилить меры, с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС мы создали народную дружину, в которую сейчас входят 12 человек, - уточнил Сергей Абаринов.

СКАЗАНО

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области:

- Создание природного парка не должно привести к снижению туристического потока. Мы получим осмысленного, организованного туриста, создадим условиях для хорошего отдыха и сохраним природу.

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