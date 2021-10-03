Прогулка по родному городу: Чего мы не знаем об объектах культурного наследия Мурманска

Чтобы каждый смог на денек стать гидом и показать самые важные места столицы Заполярья путешественнику, мы подготовили для вас занимательную прогулку с любопытными фактами о главных достопримечательностях Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Совсем скоро, 4 октября, Мурманск отметит свой 105-й день рождения. Несмотря на революцию, войны, лихие 90-е, город все преодолел, стал большим красивым. Каждый год он привлекает к себе все больше туристов, которым интересно узнать, чем богат наш Крайний Север. Хоть Мурманск еще юн, в нем есть на что посмотреть.

Чтобы каждый смог на денек стать гидом и показать самые важные места столицы Заполярья путешественнику (например, своим родным и близким, приехавшим погостить из другого региона или страны), мы подготовили для вас занимательную прогулку с любопытными фактами о главных достопримечательностях Мурманска, значимость которых трудно переоценить - все они являются объектами культурного наследия.

Ледокол «Ленин»

Начнем мы, пожалуй, оттуда, где закладывалась история заполярного города – с порта. Здесь, на вечной стоянке у морского вокзала, пришвартован один из главных символов Мурманска – атомный ледокол «Ленин», ставший первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой. Построили его в 1959 году для сопровождения караванов по Северному морскому пути. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.

На ледоколе создали все условия для комфортного проживания моряков – там были сауна, музыкальный салон с роялем, библиотека, зал для просмотра кинофильмов, курительный салон. А интерьер атомохода полностью отделали карельской березой и кавказским орехом.

За 30 лет своей службы атомоход прошел 654 тысячи миль и провел через льды около 400 судов.

По его трапам спускалось и поднималось много известных личностей, в том числе канадский премьер-министр Пьер Трюдо, премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, президент США Ричард Никсон, Фидель Кастро. Также в судовом журнале есть автограф Юрия Гагарина.

Что интересно, кубинского революционера, когда тому проводили экскурсию по атомоходу, позвал на свадьбу мурманский писатель Виталий Маслов, однако Фиделю пришлось отказаться из-за плотного графика.

Сейчас по атомоходу проводятся экскурсии, так что можно увидеть всю его мощь и красоту изнутри.

Ледокол «Ленин» Фото: Антон ЗАБИРОВ

Железнодорожный вокзал

Полюбовавшись на внушительный ледокол, идем со своими спутниками к железнодорожному вокзалу – к нему как раз ведет лестница, перекинутая над железной дорогой.

Сначала, в довоенное время, в Мурманске был деревянный вокзал. Затем остро встал вопрос о строительстве нового здания, потому что в годы Великой Отечественный войны прежний вокзал сгорел, а в послевоенное время город рос все сильнее и быстрее. К слову, рассматривался в том числе проект без привычного всем мурманчанам шпиля со звездой на макушке.

- К одному из крыльев вокзала могла перпендикулярно примыкать еще одна секция, которую собирались увенчать башней с часами. Но как-то не сложилось, и решили все же осуществить задумку, которую мы видим сейчас, - рассказал «КП»-Мурманск» сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев.

А в 60-е годы неподалеку от входа в здание стоял интересный гипсовый памятник покорителям космоса, который в начале 80-х, к сожалению, утилизировали вместе с другими гипсовыми статуями. Сотрудник архива считает, что на ее месте теперь не хватает какого-нибудь архитектурного акцента. Мы с ним согласны.

Вокзал немало повидал за свои годы, но одно из самых масштабных событий ждало его в 1963 году, когда вся Привокзальная площадь города была переполнена людьми, ожидавшими увидеть человека-легенду – в Мурманск приехал Фидель Кастро. Это был первый визит кубинского революционера в СССР.

Ну, а в ближайшем будущем вокзал ждут преобразования – по проекту «Новый Мурманск» его собираются объединить с морским вокзалом и автовокзалом, создав крытые перроны.

Железнодорожный вокзал Фото: Антон ЗАБИРОВ

Художественный музей

Буквально через дорогу от вокзала расположился Мурманский областной художественный музей. Изначально это было здание торгово-промышленного общества, которое принадлежало железнодорожникам. Официально оно считается первым каменным домом в Мурманске.

- Построили его быстро, за несколько месяцев, в 1927 году. В те времена он воспринимался как дворец, потому что на фоне деревянного и почти сплошь одноэтажного Мурманска тех лет, трехэтажное каменное здание казалось чем-то поражающим воображение, - рассказал Дмитрий Ермолаев.

Во время Великой Отечественной войны здание пострадало: разбилось его украшение - стеклянный купол, который так и не смогли восстановить.

Художественным музеем здание стало только в 80-х годах, а до этого в его стенах располагались универмаг и столовая.

На сегодняшний день основной фонд музея насчитывает 9736 музейных предметов. В нем представлена живопись XVIII, XIX и ХХ веков, собрание графики. Ежегодно музей организует большое количество самых разных выставок.

Художественный музей Фото: Антон ЗАБИРОВ

Памятник Жертвам интервенции

Рядом с музеем расположен старейший городской мемориал - памятник Жертвам интервенции, построенный в стиле конструктивизма. Место неоднозначное, и вот почему.

Памятник установили в 1927 году около окружного исполкома в центре Мурманска. Изначально там был стадион, а затем посреди футбольной площадки появилось место захоронения 24 погибших на Йоканьгской каторге, на могиле которых поставили памятник Жертвам интервенции.

По мнению сотрудника госархива, название мемориала не совсем верное, так как интервенты не имели отношения к Йоканьгской тюрьме.

- Погибшие там стали жертвами русских "белых" – начальника тюрьмы Ивана Судакова и его подручных, а в широком смысле – жертвами гражданской войны в нашей стране, - объяснил он.

Но как бы то не было, название менять не стали.

К слову, проверяющий из Ленинграда в 1938 году предъявлял претензию мурманскому руководству по поводу концепции самого памятника. Мол, зачем сверху трибуну сделали над самим мемориалом? А по задумке, такое сооружение предполагалось для проведения праздников и демонстраций. Также трибуну хотели увенчать статуей Владимира Ленина, но решили обойтись без нее.

Затем рядом с памятником обустроили сквер, который со временем стал любимым местом отдыха мурманчан, что создает ощущение двойственности происходящего, ведь здесь же находится братская могила.

Сейчас на трибуне никаких праздничных мероприятий уже, конечно, не проводят. Для этого в сквере чуть поодаль установили отдельную сцену.

Памятник Жертвам интервенции Фото: Антон ЗАБИРОВ

ДК им. С. М. Кирова и памятник С. М. Кирову

Через дорогу от гостиницы «Арктика», в глубинке Центрального сквера, находится Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова. Он стал первым культурно-просветительным учреждением Кольского Заполярья. Решили, что нужно строить Дом культуры для рыбаков в 1929 году, а спустя три года, он приветствовал своих первых зрителей. Здесь шли первые просмотры фильмов, работала библиотека, располагался краеведческий музей. В годы войны здание почти полностью сгорело, но его смогли восстановить.

А в 60 - 80-е годы ДК расцвел с новой силой – в нем выступали и занимались 50 различных самодеятельных коллективов и любительских объединений, в них было занято около 3 тысяч человек, что для Мурманска являлось большим успехом.

Ежегодно артисты давали более 300 концертов и спектаклей. Их хорошо знали в городах и поселках области. Им аплодировали зрители ГДР, Финляндии, Норвегии, Швеции.

Сейчас ДК продолжает свою деятельность - проводит областные конкурсы и фестивали по разным жанрам творчества, праздники и балы, семинары и мастер-классы, концерты и творческие встречи.

Рядом с культурным учреждением находится памятник советскому политическому деятелю Сергею Мироновичу Кирову, чье имя и получил ДК. Он многое сделал для развития Мурманска, хотел преобразовать наш край, превратив его из места царской ссылки в «индустриальный форпост социализма на Крайнем Севере».

Деньги на памятник начали собирать с 1934 года – с трагической кончины Сергея Мироновича. Памятник открыли в 1940 году.

- Первоначально его хотели установить неподалеку от нынешней гимназии № 1, но от этой идеи отказались, так как мемориал проектной высотой в 7,5 метра закрывал бы собой школу, - отметил Дмитрий Ермолаев.

Бронзовую скульптуру политического деятеля можно увидеть у Мурманской областной Думы.

ДК им. С. М. Кирова и памятник С. М. Кирову Фото: Антон ЗАБИРОВ

Памятник Кириллу и Мефодию

Проходим несколько домов по улице Софьи Перовской, и нашему взору открывается Мурманская областная научная библиотека, а рядом с ней – внушительный памятник Кириллу и Мефодию. Просветителей отлили из бронзы, а стоят они на постаменте из бетона.

Речь о монументе зашла после 1986 года, когда мурманчане возродили День славянской письменности и культуры. Установка памятника стала продолжением этого дела.

- Виталий Маслов и Виктор Тимофеев поехали в Болгарию, их пригласили как инициаторов возрождения Дня славянской письменности. Болгары собирались наградить их орденами, однако писатели посовещались между собой и решили, что это будет некрасиво, так как заслуга была не только их. Они увидели памятник, который стоит у национальной библиотеки в Софии и сказали, что хорошо бы и нам такой в Мурманске поставить. Копия монумента стала подарком северянам от фонда «13 веков Болгарии», - рассказал сотрудник архива.

Памятник сначала хотели отправить самолетом, но решили повезти его на грузовике, делая остановки в крупных городах – Одессе, Киеве, Минске, Новгороде и Петрозаводске. В итоге по дороге в Мурманск его освятили пять раз. Это превратилось в настоящее шествие Кирилла и Мефодия по нашей стране – вокруг него собирались толпы людей.

Памятник Кириллу и Мефодию Фото: Антон ЗАБИРОВ

Краеведческий музей

Пройдя еще немного по улице Софьи Перовской, возвращаемся в центр города через улицу Карла Маркса. Там нас ждет еще один музей – краеведческий. В октябре 1926 года он открыл для посетителей свою первую экспозицию, однако в своем нынешнем здании музей обосновался лишь в 1957 году, до этого времени краеведческому уголку приходилось вести кочевую жизнь и скитаться по разным домам.

В 60-х годах левую торцевую сторону здания украсил памятник первому в мире линейному арктическому ледоколу «Ермак».

На сегодняшний день музей располагает 160 тысячами экспонатов, среди которых коллекции документов, книг, плакатов, фотофонда, предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства, нумизматики и археологии. А в музейном разделе «Природа» находится единственная в России экспозиция морского дна — сухой аквариум, уникальная геологическая коллекция, извлеченная с глубин при бурении Кольской сверхглубокой.

Сейчас здание закрыто на ремонт, однако, по словам губернатора региона, обновленный музей должны открыть уже в этом году.

Краеведческий музей Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Алеша»

Последней и самой главной точкой нашего маршрута является мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» или, как ласково его называют все мурманчане, «Алеша». Памятник расположен вдали от центра города, хотя его хорошо видно даже оттуда. Чтобы добраться до важной достопримечательности, следуем до Семеновского озера, а затем поднимаемся на сопку Зеленый мыс, откуда открывается чудесный вид на Мурманск и Кольский залив.

Величественная фигура солдата «Алеши», которая предстает перед нами, является одной из самых высоких статуй в России – высота монумента составляет 42 метра. Взгляд воина устремлен на Запад, в Долину Славы, где в годы войны проходили самые ожесточенные бои с фашистами, которые так и не смогли захватить Заполярье. Памятник торжественно открыли в 1974 году.

Что интересно, внутри «Алеши» тоже можно побывать. Правда, для этого нужно особое разрешение. Внизу оборудовано небольшое местечко для работников, которые следят за порядком на мемориальном комплексе, а наверх ведет большая винтовая лестница. Правда, смотровой площадки в голове памятника нет – лишь маленькое окошко. Кстати, несмотря на то, что монумент полый, его вес составляет 5 тысяч тонн.

Рядом с памятником горит Вечный огонь, у которого заложены две капсулы. Одна - с морской водой из того места, где шло героическое сражение корабля «Туман» против фашистов. Другая – с землей из Долины Славы, которая повидала массу кровопролитных боев и смертей наших солдат.

Тут же располагается покатая трехгранная пирамида. По замыслу авторов - это приспущенное в знак скорби по павшим воинам боевое знамя.

В этом году региональные власти собираются разработать проект «Парк Победы», который реализуют у «Алеши». Что он будет из себя представлять – пока не известно.

На этом наша прогулка по достопримечательностям города завершается. Пора отдохнуть и за чашечкой горячего чая подумать о том, как много интересного таит в себе история нашего города, и какие грандиозные планы у него еще впереди…

«Алеша» Фото: Антон ЗАБИРОВ

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