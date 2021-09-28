Как меняется общественный транспорт Мурманска и каких новшеств ждать этой осенью

Фото: Иван МАКЕЕВ

Осенью горожане традиционно возвращаются из отпусков и в сентябре пассажиропоток заметно увеличивается. А значит троллейбусы и автобусы начинают ходить чаще. Кроме того, с наступлением холодов пассажиры должны проводить на остановках не более 10-15 минут. Переход на осеннее расписание - не единственное, что изменится в работе общественного транспорта этой осенью. Мы собрали самые интересные и полезные новшества.

Новые автобусы

На Кольском полуострове услугами общественного транспорта ежедневно пользуются в среднем 155 тысяч человек. И как во многих других регионах, одна из главных проблем компаний-перевозчиков - износ техники. В Мурманске эту проблему постепенно решают: в 2021-2022 годах в городе планируется заменить 44 единицы общественного транспорта. Часть машин разных производителей в регион уже поступила - это новый троллейбус и несколько автобусов. В течение полугода они будут работать на маршрутах в тестовом режиме - ездить из Мурманска в Териберку, несколько автобусов отправятся в Кировско-Апатитский район для испытаний в условиях горной местности и ограниченного пространства. По итогам тестирования специалисты определят, какая марка больше подходит для непростых северных условий и пополнит ряды автопарка. Весь новый транспорт низкопольный, оснащен специальными пандусами для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья, информационными табло, зарядными устройствами для гаджетов.

«Умная» остановка

В конце августа в Мурманске появилась первая «умная» остановка. Современный остановочный комплекс находится на улице Папанина напротив дома 23, в котором будет открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб». На остановке, которая, к слову, сделана из прочных материалов, можно подключиться к Wi-Fi, зарядить телефон или другой гаджет - для этого на панели выведены 16 USB-разъемов. На интерактивном табло отражается вся необходимая информация. Пассажир может определить точное время прибытия троллейбуса или автобуса, узнать прогноз погоды. В будущем планируется организовать доступ к картам, чтобы любой желающий мог ориентироваться в городском пространстве. «Умная» остановка оборудована камерами наблюдения, которые заведены в систему «Безопасный город», также в комплексе есть система связи с экстренными службами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скидки на проезд

Проезд в общественном транспорте Мурманска сейчас стоит 34 рубля, но до 31 декабря 2021 года ездить на троллейбусах и автобусах можно на 6 рублей дешевле. Скидка дается при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка. В акции участвует городской, пригородный и междугородний транспорт, оборудованный терминалами для приема бесконтактных карт. В частности, автобусы и троллейбусы. С полным перечнем перевозчиков можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru.

Медицинские автобусы

С сентября в Мурманской области начали курсировать специальные медицинские автобусы. Первый рейс стартовал по маршруту Ковдор - Мончегорск - Ковдор. Комфортабельные микроавтобусы предназначены для бесплатной доставки ковдорчан к медучреждениям для прохождения лечения и обратно. Также они станут перевозить доноров крови в Мончегорск. Планируется, что медицинские автобусы будут отправляться в путь каждую среду: из Ковдора с ул. Кошица, 11 (со стороны подъезда автомобилей скорой медицинской помощи) в 6.00. Из Мончегорска с ул. Металлургов, 35а (Центральный вход в ЦРБ г. Мончегорск) в 13.00.