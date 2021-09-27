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Карелия27 сентября 2021 11:35

Большой бизнес-тренинг 30 сентября в Петрозаводске!

«Жесткие переговоры в продажах»
Источник:kp.ru
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спикер тренинга Евгений Колотилов

спикер тренинга Евгений Колотилов

Хотите научиться правильно готовиться к любым переговорам? Отстаивать свою позицию и противодействовать манипуляциям?

Друзья, коллеги, предприниматели, все те, кто профессионально занимается продажами, переговорами, закупками приглашаем к участию!

Спикер тренинга — Евгений Колотилов, ведущий бизнес-тренер России по продажам B2B и переговорам. Проводит тренинги для таких крупных клиентов как Google, Cisco, Kaspersky, Mitsubishi Electric и др.

30 сентября 2021 с 10:00 до 18:00. Место проведения: Петрозаводск, Отель Фрегат, пр. Карла Маркса, 1А

Бронируйте участие на тренинг по ссылке: https://vk.cc/c6cbVq Количество мест ограничено!

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