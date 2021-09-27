Президент поздравил партию ЕР с победой на выборах в Госдуму

23 тысячи человек внесли свои предложения в актуализацию плана развития региона. Фото: Пресс-служба ЕР

Президент РФ Владимир Путин поздравил партию “Единая Россия” с лидерством на прошедших выборах в Государственную думу. Он отметил что выборы были открытыми, в точном соответствии с требованиями закона и при хороших показателях явки. Российский лидер также обратил внимание на возросшую роль Госдумы вследствие обновления Конституции.

«Повысилась ответственность депутатов. В первую очередь - за исполнение обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, большого количества встреч с избирателями, и, кстати, неважно, кто в какой партии: все, что было обещано, несомненно, следует исполнить», — заявил президент.

Издание nashgorod.ru сообщает, что кроме этого, Владимир Путин заметил, что партии и каждый кандидат в ходе избирательной кампании активно взаимодействуют с населением. И такой по максимуму интенсивный и публичный стиль работы следует принять за норму на весь период депутатских полномочий.

«Впереди депутатов ждет напряженная деятельность. У нас множество общих вызовов и задач. Нужно свести к минимуму бедность в стране, улучшить условия жизни, повысить уровень и доступность образования, здравоохранения, продолжить менять структуру экономики. И нарастить темпы ее роста. Убежден, что и опытные партии, и новые политические силы возьмут на себя ответственность ответственность и предпримут все возможное для оправдания высокого доверия избирателей», — подчеркнул президент.

В свою очередь, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил главу государства и россиян за оказанную поддержку. По его словам, позиция российского лидера помогла повысить доверие избирателей к партии. Также он отметил роль своих коллег, активистов и волонтеров.

Российский лидер также обратил внимание на возросшую роль Госдумы вследствие обновления Конституции. Фото: Пресс-служба ЕР

«Главным ориентиром будущей работы станет претворение в жизнь инициатив народной программы «Единой России». Многие уже подготовлены в форме законопроектов и внесены в Госдуму. Ожидаю, что именно с них начнет свою работу новый созыв. Задача наших депутатов состоит в том, чтобы работать с еще большей ответственностью, добросовестностью и сплоченностью», — подчеркнул глава партии, обращаясь к президенту.

Как отмечается на сайте “Единой России”, партии по итогам выборов удалось сохранить конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму смогли пройти 324 кандидата от ЕР, из них 126 человек - по федеральному списку, 198 - по одномандатным округам. Выборы в Госдуму состоялись 17 - 19 сентября.

“Прошедшие выборы стали не только победой конкретных кандидатов и политических сил, но и демонстрацией поддержки людьми курса областного правительства, заложенного в стратегии «На Севере – жить. 2030» и народной программе регионального отделения партии «Единая Россия».

23 тысячи человек внесли свои предложения в актуализацию плана развития региона. Мы получили почти полмиллиона предложений о том, как нам надо менять жизнь в разрезе конкретных муниципалитетов, и утвердили на «Форуме инициатив» ключевые приоритеты. Это здравоохранение, благоустройство, образование, дороги и транспорт, ЖКХ, туризм, спорт, экономика и предпринимательство, социальная поддержка – как раз те самые акценты, о которых нам говорили люди.

Наша задача – сделать так, чтобы в 2025 году те мероприятия, о которых говорили северяне, были реализованы и выполнены. Никаких причин этого не сделать у нас нет”, - прокомментировал губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис.

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