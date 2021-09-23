Цель – рекорды: Туристический поток в Хибины вырастет до 300 тысяч человек в год

Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» назван в честь Кировска. Фото: Авиакомпания «Россия»

В наши дни уже сложно сказать, какую ассоциацию Кировск вызывает в первую очередь: как город горняков или курорт. Правильнее будет сказать, что это пример удачного симбиоза, когда градообразующее предприятие помогает активно развиваться рекреационному направлению. Только за последний год пассажирский поток аэропорта «Хибины» вырос с 8 тысяч человек в месяц до 15 тысяч, а в честь заполярного города был назван Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия». И это еще один яркий сигнал того, что интерес к отдыху в Заполярье растет.

Поток пассажиров аэропорта «Хибины» вырос с 8 тысяч человек в месяц до 15 тысяч. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Чаще летать

Сейчас в Кировск регулярно летают две компании: S7 (Домодедово) и Северсталь (Шереметьево и Пулково). Но как показывает практика, рейсов нужно больше. Так, северяне и туристы выступают с инициативой связать воздушными путями Хибины и Сочи, увеличить число рейсов из Санкт-Петербурга и Москвы. Новые маршруты в Заполярье сейчас планирует авиакомпания «Россия».

- В этом году европейские курорты пока не открыты, поэтому мы ожидаем, что туристов будет еще больше. Мы привлекаем новые компании. В наших планах увеличить поток до 300 тысяч в ближайшие три года с учетом интереса к курорту «Большой Вудъявр». В этом году мы подходим к цифре 100 - 120 тысяч пассажиров в год, - рассказывает генеральный директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина.

Представители авиакомпании «Россия» уверены, что то, что Sukhoi Superjet назван в честь Кировска, привлечет еще большее внимание к Заполярью.

А чтобы Заполярье было готово к умноженному в разы турпотоку, аэропорт «Хибины» при поддержке «ФосАгро» реконструирует не только само здание, но и полосу, перрон, вододренажную систему и все остальные строения, которые пассажирам не видны. Ожидается, что это сделают после заключения концессионного соглашения к 2024 году - только работы над полосой оцениваются в 2,5 миллиарда рублей.

Больше гостиниц

Но только на обновлении воздушной гавани не остановятся. Большие планы - и на развитие туристической инфраструктуры.

- Большое спасибо авиакомпании «Россия» за прекрасную возможность напомнить людям, что Кировск - это курорт. Это место, куда надо приезжать и летом, и зимой. Будет важно иметь прямой рейс из культурной столицы России. Отмечу, что не только развитие транспортной инфраструктуры важно, но и той инфраструктуры, которая должна появляться на курорте, - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. - Важно, что у нас открываются отели - не только маленькие, но есть и крупные проекты. Надеемся, что будут появляться и спа-комплексы, и аквапарк, о котором мы все говорим, и не только говорим, но и ведем работу в этом направлении совместно с администрацией Кировска и компанией «ФосАгро».

Сейчас горнолыжные склоны в Хибинах зависят от погоды, но с этого года ситуация изменится благодаря системе искусственного оснежения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дольше кататься

Посетителей горнолыжного комплекс «Большой Вудъявр» в этом году ждут как минимум два сюрприза. Первый – ввод первой очереди искусственной системы оснежения, благодаря которой сезон катания на лыжах и сноубордах будет начинаться не в конце ноября – начале декабря, а конце сентября – начале октября, заканчиваться - в конце мая, что станет самым продолжительным временным промежутком в России и составит конкуренцию финским курортам. Ввод второй очереди запланирован на 2022 год. Еще один сюрприз – открытие панорамного ресторана на склоне горы Айкуайвенчорр.

- С запуском ресторана горнолыжный курорт сможет работать полноценно в летний сезон, и это значит, что мы достигаем задачи трансформации в круглогодичную работу, и у нас будет совершенно небольшой промежуток простоя - в конце мая заканчивается горнолыжный сезон, а с 20-х чисел июня начинаем летний сезон. Последние 10 лет благодаря капиталовложениям компании «ФосАгро» курорт с каждым годом шагает уверенно по тому плану, который намечен, есть перспективные планы, с развитием инфраструктуры растет турпоток. В этом году мы приняли 245 тысяч гостей - для нас это максимальная цифра, до этого было 180 тысяч. Понимаем, что с расширением времени горнолыжного сезона и летней программой эта цифра, конечно, увеличится уже кратно в следующем году, планируем что достигнет 300 тысяч, - уверен директор ГК «Большой Вудъявр» Александр Лапп.

Также туристы в Кировске обратят внимание не только на европейский уровень горнолыжных склонов, но и то, как преображается сам город.

- Победа Кировска на Всероссийском конкурсе, мы полагаем, стала не случайной. Активизация туристического потока подтверждается цифрами. Этот туристический сезон продемонстрировал двукратный рост, число посетителей составило 146 тысяч человек. Ежегодный рост на 10 - 15% стимулирует инвестиционное развитие Кировска. На данный момент в Кировске работает 22 объекта туристического размещения, и пять гостиниц строятся. Порядка 10 инвестиционных объектов прорабатывается, что свидетельствует о потенциале и развитии территории, о большом интересе со стороны инвесторов. Нужно сказать, что 2020 - 2021 годы стали для нас важным этапом в развитии туристической инфраструктуры. Нам удалось путем объединения усилий компании «ФосАгро», губернатора Мурманской области, Ростуризма, городской администрации, частных инвесторов привлечь большие деньги в развитие городской инфраструктуры., - рассказал глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Сейчас «Хибины» - самый быстроразвивающийся туристический кластер Мурманской области.

Для развития Кировска как курорта администрация города, компания «ФосАгро», правительство Мурманской области, авиакомпании и ОНФ действуют сообща. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Свинин, заместитель директора Кировского филиала «Апатит»: – Мы последовательно занимаемся развитием курорта, с 2013 года оно ускорилось. Компания осознает всю важность развития туризма, работает в тесном сотрудничестве и при поддержке губернатора Андрея Чибиса и правительства области. Это позволяет диверсифицировать экономику вокруг якорных инвестиций, которые компания вкладывает – около полумиллиарда рублей в год – в развитие инфраструктуры курорта, вокруг которого развивается малый и средний бизнес. Благодаря последовательным действиям Кировск наработал свою, достаточно большую, аудиторию – сотни тысяч человек в основном из Северо-Западного округа, поэтому так важен новый перевозчик. Мы понимаем, насколько важно развивать инфраструктуру курорта, чтобы сделать его круглогодичным. Летом в наш музей выстраивались очереди. Все инвестиции направлены на то, чтобы развиваться с точки зрения масштаба и круглогодичности.

Наша справка

Самолет из авиапарка авиакомпании «Россия» назван в честь города Кировска. Соответствующее решение было принято по итогам конкурса, состоявшегося в рамках совместного проекта «Путешествуем по России», организованного Общероссийским народным фронтом и авиакомпанией «Россия». Высокая транспортная доступность Кировска и его горнолыжных склонов позволила городу принять участие в этом проекте. В ходе него состоялось народное голосование, по результатам которого имена и геральдические символы победителей конкурса - российских городов и мест туристического притяжения - нанесены на фюзеляжи воздушных судов авиакомпании «Россия». Имя Кировска по результатам конкурса присвоено одному из 44 ее лайнеров Sukhoi Superjet 100.

В ходе пресс-конференции, посвященной презентации самолета «Кировск», официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков объявил о том, что с 17 декабря 2021 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Апатиты – Санкт-Петербург.

По словам Сергея Старикова, первым лайнером авиакомпании «Россия», который совершит рейс из Санкт-Петербурга в аэропорт «Хибины», станет именной самолет «Кировск».

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