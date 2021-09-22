Тонкости ремонта: как в Мурманской области обновляют объекты культурного наследия

Здания, подобного Дому культуры в Зеленоборском, нет нигде в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Статус объекта регионального или федерального значения имеет ряд преимуществ. Так, за такими достопримечательностями должны тщательнее следить, а ремонт имеет свои нюансы. Как заботятся об уникальных домах, памятниках и т. д. в Мурманской области – в нашем материале.

Обновить, не изменить

Состояние объектов культурного наследия в Заполярье разное: что-то выглядит как новенькое, а на чем-то влияние времени более, чем заметно. Но просто взять в руки краску и подкрасить коррозию или скол нельзя, нужны специальное проектное решение и организация, которая имеет право работать с особо охраняемыми достопримечательностями.

- В частности, крыши и фасады домов являются предметом охраны. Мы не можем видоизменять их, следовать современным веяниям, например, если кровля была из гладкого стального листа, то такая и должна остаться. Для ремонта объектов культурного наследия проводится историко-культурологическая экспертиза, на основе которой составляется проект. Подрядчик выбирается из числа тех, у кого есть лицензия на работу с объектами культурного наследия, - рассказал «КП»-Мурманск» директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Памятник деревянного зодчества

Яркий пример, как восстанавливают то, что должно не потерять свой дух, - центральный Дом культуры в Зеленоборском. Подобных зданий нет не только в Мурманской области, но и на всем Северо-Западе. Полностью деревянный дом был построен в 1954 году, и за 67 лет изрядно обветшал. Объектом культурного наследия он не стал, но имеет все шансы стать таким.

- Очень давно хотелось привести его в порядок, по ходатайству муниципалитета были выделены дополнительные средства на капитальный ремонт входных групп и фасада. Объект сложный: уже на первом этапе после демонтажа крылец и полов стало понятно, что, к сожалению, нижние венцы сильно разрушены, на некоторых участках прогнило до 15 рядов, - рассказывает и. о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Еще бы года два, и здание пришлось бы признавать аварийным. Но капремонт начали вовремя. Подрядчик уже начал шкурить древесину и заделывать в ней дыры, чтобы потом вернуть зданию его природный цвет. Один из самых сложных этапов – поднять здание на домкратах так, чтобы оно не покосилось, и заменить сгнившие венцы. Не менее трудоемкий процесс – создание новых крылец. Жители Зеленоборского переживают о том, чтобы Дом культуры не утратил своей изюминки. Но подрядчик и Фонд капремонта уверяют – восстановят в том же виде, что и был. Даже сохранят единственную недеревянную стену, которую построили, чтобы хранить в помещении кинопленку, - планировалось, что в ДК будет кинотеатр.

Вовремя занялись и другой достопримечательностью, на этот раз уже имеющей статус объекта культурного наследия, - памятником-самолетом Hawker Hurricane в Ревде. В последний раз его ремонтировали 15 лет назад.

- Мы полностью сняли старую краску с самолета, слоев которой было немало. Зачищали его при помощи горелки – перепробовали много способов, но этот оказался самым надежным. Краску разогревали и обрабатывали поверхность наждачкой, - рассказывает руководитель подрядной организации Роман Тимофеев.

Самолету вернут исторический цвет – голубой снизу и зелено-коричневый сверху, на корпусе прорисуют звезды и полярного волка. У памятника также появится подсветка.

- Сейчас восстанавливаем ступени, укладываем красивую плитку северной тематики, делаем водостоки, перила из нержавеющей стали. Также рядом с самолетом появится небольшой стенд с информацией об исторической ценности этого памятника, а также о поселке Ревда, - отметил подрядчик.

НАПОСЛЕДОК

Когда есть проблема

Любые работы с объектами культурного наследия - это большая ответственность. 20 сентября во время ремонтных работ случился пожар на ледоколе-музее «Ленин», который имеет федеральный охранный статус. Огонь уничтожил 8 квадратных метров одной из кают на нижней палубе, также пришлось повредить два помещения рядом, чтобы найти очаги горения.

- Угрозы для ледокола, как объекта культурного наследия, нет. Министерством культуры Мурманской области проводятся мероприятия по контролю в рамках федерального государственного надзора, - сообщили «КП»-Мурманск» в правительстве региона.

Но из-за особого статуса атомохода-музея транспортная прокуратура начала проверку.

Во время ремонта на ледоколе-музее "Ленин" загорелась одна из кают. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проблемы возникли и со сквером у памятника Ленина в Мурманске, тоже объектом культурного наследия. В мае началась его реставрация, но работы затянулись.

- Главная проблема – плиты для постамента: найти гранит, который был бы максимально близок по цвету и структуре, оказалось достаточно сложно. Есть задержки и по другим видам работ, например, по обустройству пешеходных дорожек и фундаментов опор освещения, - сообщили в администрации Мурманска.

К слову, сам монумент было решено покрыть специальным раствором, каким уже обработали памятник Кириллу и Мефодию, чтобы уменьшить негативное влияние окружающей среды.

Работы в сквере у памятника Ленину в Мурманске затягиваются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

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