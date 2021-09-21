Чистая победа: ЕР получит более 300 мест в Госдуме

Одним из основных факторов, обеспечивших победу “Единой России” на этих выборах, стала народная программа, базирующаяся на послании Владимира Путина. Фото: Пресс-служба ЕР

Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак заявил, что в Госдуме 8 созыва фракция ЕР обновится более чем наполовину. По его словам, после предварительного подведения итогов партия может рассчитывать на 120 мест в парламенте по федеральному списку и еще на 195 по одномандатным округам.

Турчак заявил, что выборы 2021 года стали серьезным испытанием. Борьба на некоторых округах велась буквально за каждого избирателя, пишет nashgorod.ru.

Одним из основных факторов, обеспечивших победу “Единой России” на этих выборах, стала народная программа, базирующаяся на послании Владимира Путина. Президент обозначил ключевые векторы развития государства, а единороссы провели масштабную работу и наполнили ее конкретными инициативами, выдвинутыми жителями регионов.

Вторым важным фактором, принесшим победу партии, стало обновление кандидатского корпуса. Турчак заметил, что в 2021 году “Единая Россия” выдвинула большое количество новых людей, многие из которых ранее вообще не имели политического опыта. Это врачи, волонтеры, соцработники, педагоги и общественники.

То, что выборные списки ЕР состояли из людей, хорошо зарекомендовавших себя в разгар пандемии и после отмены ограничений, помогло победить даже в сложных для партии субъектах РФ. Так, после того, как в Хабаровском крае была проведена “работа над ошибками”, единороссам удалось победить там на обоих одномандатных округах. Аналогичного результата удалось добиться в Амурской области.

Что касается выборов в региональные парламенты, то “Единая Россия” лидирует с большим отрывом во всех 39 субъектах РФ, в которых они проходили. По словам Турчака, как только будут оглашены официальные результаты, партия приступит к формированию большинства в заксобраниях.

Официальный портал “Единой России” сообщает, что на выборы 2021 года партия направила свыше 33 000 кандидатов. Только в выборах в Государственную думу от политсилы участвовали более 600 человек.

Напомним, Владимир Путин предложил выдвинуть в начало выборного списка ЕР в Госдуму пятерых человек. Это министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

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