Театр - с вешалки, дом – с кровли: как в 2021 году идет капремонт в Мурманской области

В Заполярье применяют технологию «холодного чердака», чтобы на кровлях не скапливалась наледь. Фото: Фонд капитального ремонта Мурманской области

Сентябрь – горячая пора для тех, кто ремонтирует дороги и дома. Снег в Мурманской области может сорвать весь график работ, а в этом году зима, по прогнозам, наступит раньше, чем обычно. Справится ли регион с приведением в порядок кровель и фасадов до того, как за окнами станет холодно? Или кому-то из северян снова придется терпеть воду на потолках?

Когда радует «холодный чердак»

- Состояние кровли не зависит ни от типа дома, ни от года постройки, ни от вида кровли - только от качества ремонта и того, как за ней следит управляющая компания, - рассказывает «КП»-Мурманск» директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

На 2021 год кровли ремонтируют в Мурманске, Оленегорске, Кировске, Апатитах, ЗАТО Видяево, Печенгском округе, Зато Александровск, ЗАТО Североморск, Ковдорском, Кольском и Кандалакшском районах. Всего – 90 крыш, деньги на которые сложились за счет взносов северян за капремонт и субсидии из областного бюджета. Причем за счет того, что с января выросла плата за квадратный метр с 6 рублей до 9, удалось дополнительно включить в план на этот год еще 17 объектов.

- Сейчас 42 крыши уже отремонтированы и приняты в эксплуатацию, на 48 объектах работу продолжаем, на 26 - строительная готовность составляет от 55 до 95%, - отметил Федор Денисов. – Конечно, есть сложные кровли, где необходимо пересматривать проектные решения, но таких, чтобы работы застопорились, нет. Есть дома, в которые надо возвращаться к ремонту спустя несколько лет. Например, на проспекте Ленина, 70 в Мурманске помимо ремонта кровли нужен был ремонт парапета, а это элемент фасада, и если бы делали сразу, то это было бы нецелевое расходование средств.

В Мурманской области обновление верхушек домов идет по современным технологиям. Чтобы со скатных крыш на головы прохожим не летели зимой сосульки, используется методика «холодного чердака»: подрядчики делают так, чтобы температура внутри чердака была такая же, как наружного воздуха, и за счет этого не образовывалась наледь. Также устанавливаются водостоки, чтобы в межсезонье вода уходила в ливневки, а не в квартиры.

Можно и быстрее

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил, чтобы за ближайшие годы все кровли были приведены в порядок. Но объем накопленных проблем по этому фронту такой, что, кажется, процесс растянется на десятилетия. Да и когда с потолка капает, а новый ремонт каждую весну и осень приходит в негодность, мысль о том, что твой дом стоит в очереди на ремонт только году так в 2023-м или 2025-м, не греет душу.

Но если проблемы совсем критичные, этот срок можно сократить. В октябре 2021 года при министерстве строительства Мурманской области начала работать специальная комиссия, которая рассматривает заявки на досрочный ремонт кровель и фасадов. Если заключение экспертной организации, степень износа и т. п. будут говорить в пользу жильцов, а также у Фонда капремонта будет такая возможность, то дом приведут в порядок раньше.

- В подавляющем большинстве работы на объектах выполняют зарегистрированные в Мурманской области организации, - отметил и. о. министра строительства региона Алексей Грачиков.

В 2021 году запланирован капремонт 254 домов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

СЕМЬ БЕД – ОДИН ОТВЕТ

Андрей Чибис: «Скажу честно, я не доволен»

Несмотря на то, что в этом году работа по капитальному ремонту идет значительно лучше, чем раньше, Андрей Чибис все равно держит руку на пульсе. На оперативном совещании в правительстве 20 сентября Алексей Грачиков сообщил, что кровли готовы на 45%.

- Скажу честно, меня такая ситуация не устраивает. Я не раз говорил, что делать кровли надо летом. Это очень важный и острый вопрос. В ближайшие дни я жду подробный отчет и конкретные данные по каждому объекту, - отметил Андрей Чибис. – Также обращаю внимание Фонда, что при ремонте домов закладывайте сразу подсветку фасадов. Платить за это должны не жильцы из своего кармана, а муниципалитет.

К слову, порой капремонт срывается из-за того, что компании просто не хотят работать. Так, заниматься инженерными сетями одного из домов в Терском районе не захотел ни один подрядчик – по их аппетитам стоимость контракта была слишком низкая, а риски – высокие. Этот объект решили перенести на 2022 год, чтобы найти дополнительные средства и не экономить на качестве. В минстрое отметили, что на жильцах дома все эти трудности не скажутся.

МНЕНИЕ «ЗА»

Житель дома №2/5 на улице Свердлова в Мурманске Юрий Никулин:

- Мы живем в этом доме много лет, каждый год протекала крыша, затапливало с 1 по 5 этажи. В панельные швы задувался снег, весной он таял... Мы чувствовали себя как в деревне: просыпаешься ночью от того, что с потолка капает в ведро. Жильцы много куда обращались, выигрывали суды, но ничего не помогало. Доходило до того, что было страшно пользоваться розеткой – замыкало. Мы не могли сделать ремонт в квартире: у соседей провисали натяжные потолки, портился ламинат, отклеивались обои. Ребятам, которые делали ремонт, я бы по медали дал: они, как альпинисты, висели и делали все быстро, качественно. Приходили вовремя, работали допоздна. Претензий нет никаких, только благодарность.

СПРАВКА

В 2021 году по краткосрочному плану региональной программы капитального ремонта в Мурманской области запланировано 514 видов работ в 254 многоквартирных домах на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. В 2020 году капитальный ремонт был проведен в 252 многоквартирных домах Мурманской области, в том числе в порядок были приведены 89 крыш.

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