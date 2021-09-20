Под вальс буксиров Мурманский морской торговый порт отметил день рождения

Вальс буксиров на день рождения порта прошел впервые. Фото: ММТП

17 сентября Мурманский морской торговый порт под громкие аплодисменты отметил свой 106-й день рождения. На празднике «Порт и я – одна семья» собрались работники предприятия, их родные и близкие. А погода, почувствовав витавшее в воздухе хорошее настроение, решила согреть северян солнышком и отложить дожди на потом.

Праздник торжественно открылся в полдень. С приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель генерального директора порта Игорь Липинский.

- Ежегодно в сентябре мы отмечаем день рождения нашего любимого Мурманского морского торгового порта. Мы помним и чтим его историю, а сегодня и вы, работники порта, являетесь частью его истории. Поздравляю всех с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия всем семьям и творческих производственных успехов! – отметил замдиректора.

Портовики могли насладиться интересными активностями, которые развернулись вокруг Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На свежем воздухе были подведены итоги конкурса «Мы выбираем здоровье»: наградили тех работников порта, кто достиг особых успехов в сфере иммунизации против коронавируса. В числе победителей были названы бригада № 29 грузового района № 1 АО «ММТП», дирекция по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП». Главный приз – кофе-машина – досталась комплексной бригаде № 2 грузового района № 2 АО «ММТП». Отметим, что аналогичный конкурс был проведен в ООО «Мурманский балкерный терминал». Кофе-машина досталась работникам комплекса по перевалке железорудного концентрата.

На свежем воздухе были подведены итоги конкурса «Мы выбираем здоровье». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

А пока на сцене выступали коллективы художественной самодеятельности, такие как «Инсайд», «Щербакофф-бэнд», «Колотый лед», дуэт «Сестры Галкины», музыканты Анастасия Веселова и Эдуард Ханов, а также петербургская кавер-группа «Север», портовики могли насладиться интересными активностями, которые развернулись вокруг.

Так, на протяжении всего праздника работала фуд-зона, где гости могли вкусно перекусить. Рядом раздавали лотерейные билетики, благодаря которым можно было выиграть вкусные сладкие подарки.

Для детей, которые пришли на день рождения вместе со своими родителями-портовиками, работали зона аквагрима и шарокрут. А еще ребята вместе с мамами и папами участвовали в веселых конкурсах и играх, ели сладкую вату и делали снимки в обнимку с забавными ростовыми куклами. Чуть позже ребят развлекала беговелошкола «Северный Ветерок».

День рождения Мурманского морского торгового порта - праздник семейный. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Мне нравится, что порт очень много уделяет внимания своим сотрудникам, их росту в профессиональной сфере, заботится о нас. А еще здорово, что часто проводятся такие интересные мероприятия. Это очень важно, чтобы работники не погрязли в рабочей рутине. Порт стремится к развитию, я считаю, что впереди у него большие перспективы, - поделилась с «КП»-Мурманск» работница тендерного отдела материально-технического снабжения порта Марина Суслова, которая пришла на праздник с дочкой.

А мурманчанка Ольга трудится кладовщицей в Мурманском торговом порту вот уже 29 лет. По словам женщины, за эти годы порт изменился в лучшую сторону.

С учетом пандемии 106-летие ММТП отметили на свежем воздухе. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Появилось много новой техники, людям легче работать стало. Порт становится чище и краше! Желаю предприятию и дальше процветать на благо всей России, - отметила сотрудница.

Также на празднике работала выставка техники АО «ММТП», где можно было увидеть, на каких внушительные машинах трудятся наши портовики.

В рамках праздника прошла выставка портовой техники. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Венцом праздника стал «Вальс буксиров», который развернулся ближе к вечеру в акватории Кольского залива. Гости наблюдали за ним на площади у морского вокзала. Красота!

СПРАВКА

АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Предприятие внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов. Сейчас в Мурманском морском торговом порту трудится около 1300 человек. У них есть возможность получать достойную и стабильную зарплату, пользоваться различными мерами социальной поддержки.

В дни празднования 106-летия на предприятии установлен новый производственный рекорд. Так, на борт судна SEAFORCE класса Capesize (самые большие сухогрузные суда. – Ред.) погружено 160 300 тонн навалочных грузов. Это максимальная грузовая партия за всю историю порта. В портах Северо-Запада РФ суда такого класса может принимать только ММТП.

В первые дни осени порт установил еще один производственный рекорд. На борт балкера «Енисей» были погружены рекордные 41 966 тонн щебня, произведенного в Мурманской области и предназначенного для строительных работ в Арктической зоне РФ. А по итогам восьми месяцев работы в 2021 году грузооборот АО «ММТП» в арктическом направлении превысил отметку в 500 тысяч тонн.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»:

- Приход 1 сентября 1915 года к нашей первой пристани первого судна – это одна из тех исторических вех, которая сыграла огромную роль в судьбе нашего города, края, в жизнях миллионов людей. Каждый из них внес свой неповторимый вклад в развитие старейшего предприятия Мурманска. И сегодня мы вспоминаем этих людей со словами искренней благодарности за трудовой подвиг в годы строительства предприятия, за несгибаемое мужество в годы Великой Отечественной войны. Идут годы, а наш созидательных настрой не уходит в прошлое. Благодаря нынешним поколениям портовиков, традиции получают новое развитие. Мы идем вперед, и с каждым годом порт становится более эффективным и современным. Как и прежде, своим трудом мы помогаем нашему родному городу в экономической стабильности и поддерживаем социально значимые проекты.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП». Фото: ММТП

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