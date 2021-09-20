В Териберке установили памятную доску погибшим при бомбежке местным жителям

Идея по установке мемориала принадлежит местному жителю Владимиру Кичигину. Фото: Администрация города Мурманска

В годы Великой Отечественной войны укромным поселениям в глубинке Заполярья пришлось нести тяжкое бремя, ведь фашисты нещадно бомбили не только Мурманск, но и другие места, попадавшиеся на их пути.

В теплый день 14 июня 1942 года под вражеской бомбежкой оказались жители Териберки - 6 немецких самолетов сбросили на поселок 20 бомб, погибли 13 человек.

- Все произошло в считанные минуты. С ясного голубого неба на поселок посыпались вражеские бомбы. Каждому, кто видел эти серые падающие капли, казалось, что они падают прямо на них. Ведь летели смерть, разруха, беды. Бомбы рушились в воду, на дома. Поднявшиеся над поселком пыль и дым за закрывали все вокруг, - приводит администрация Териберки отрывок из газеты «Североморская правда».

Были и тяжело раненые, которых эвакуировали в госпиталь Мурманска.

- Больница в Териберке была маленькая, такое количество раненых в ней разместить было негде, а главное, не было хирурга. Поэтому вскоре пришел катер, и раненых разместили на катере для эвакуации в город, - отмечается в газете.

После авианалета также разрушились дома – какие-то превратились в груду досок до основания, некоторые еще подлежали восстановлению. После случившегося на жителей села свалилось еще больше хлопот в и без того тяжелые времена…

Памятная доска расположилась на улице Почтовой. Фото: Администрация города Мурманска

Спустя 79 лет в память об этой трагедии в Териберке открыли памятную доску, посвященную погибшим при бомбардировке вражеской авиацией жителям поселка. С такой инициативой выступил местный историк-краевед Владимир Кичигин. Идея увековечить память северян у него появилась несколько лет назад, когда вышел на пенсию.

- Я начал заниматься историей поморского села, мне это интересно, так как я сам живу здесь. Считаю, в истории нашей Териберки хватает белых пятен, нужно восстанавливать события. Так, я решил узнать больше о 199-й батарее - попались на глаза имена военнослужащих, которые погибли во время войны. Меня это заинтересовало, стал копать информацию дальше, искать всех териберчан, которые ушли на войну. Работал в Мурманской областной научной библиотеке и с Мурманским областным архивом. И в последнем месте я наткнулся на один интересный документ под заголовком «Информация от Териберского РК ВКП (б)». Послание предназначалось товарищу М. И. Старостину, секретарю Мурманского обкома, - поделился с нами Владимир.

В итоге с помощью этого документа историк нашел имена всех жителей поморского села, кто погиб в тот роковой день 14 июня.

- Я подумал, что надо увековечить память этих людей. Они ведь были жителями села, строили его, развивали, - отметил наш собеседник.

В этом году дело было сделано – памятную доску установили на улице Почтовой, недалеко от Дома культуры. Изготавливали ее в Коле, с финансированием помог депутат Кольского районного Совета депутатов Андрей Самохин. Выбрали макет, подыскали нужный камень. Торжественное открытие состоялось 10 сентября.

Сейчас териберчанин продолжает свою исследовательскую работу, стараясь сделать так, чтобы белых пятен в истории поселка было меньше.

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