Новобранцы в строю старожилов: Чем пополнился список объектов культурного наследия в Мурманской области за последние годы

Список объектов культурного наследия постоянно расширяется. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Список объектов культурного наследия постоянно расширяется. Работа эта кропотливая, ведь даже когда место, здание или памятник имеет большое значение для определенных категорий людей, эксперты могут найти причины, почему не стоит менять его статус. Вспомним, какие достопримечательности в последнее время стали объектами культурного наследия.

Дом № 4 на улице Моисеева в Полярном

- Был построен в 1938 году. Активное строительство Полярного, как базы нового военно-морского объединения - Северной военной флотилии (с 1937 года - Северный флот), пришлось на середину - вторую половину 30-х годов прошлого века. В советской архитектуре это было время перехода от конструктивизма, с его всефасадностью, функциональной расчлененностью объемов и обильным остеклением, к классическому монументальному стилю. Это перевоплощение проходило за счет обогащения внешнего облика зданий декоративными элементами. В советской архитектуре период трансформации, который растянулся фактически на десятилетие, получил название «постконструктивизм». Кроме Циркульного дома, к данному архитектурному направлению можно отнести здание штаба Краснознаменной Кольской флотилии, здание историко-краеведческого музея города Полярного, здание жилого дома № 4 на улице Моисеева, - говорит Анастасия Князева, заместитель директора по основной деятельности городского историко-краеведческого музея Полярного.

Дом № 4 на улице Моисеева в Полярном. Фото: Министерство Культуры Мурманской области

Кладбище на левом берегу реки Варзуги

Варзуга – древнее поморское село на юге Кольского полуострова. Оно достойно целиком войти в реестр объектов культурного наследия, вместе с уникальной шатровой церковью, целебными источниками и старыми домами.

На Никольской стороне реки Варзуги есть старое кладбище. Там захоронены целые династии Заборщиковых, Коневых, Чуниных, Поповых – тех, жил в селе на протяжении веков.

«Плотники были месячны, мастер за 25 рублей в месяц, а рядовым от 15 до 18 рублей. Мастер Афанасий Петров Заборщиков и продчие», - гласила надпись на щите, прибитом к основанию креста внутри главки Успенской церкви. Надпись на нем повествовала о ремонте храма в 1894 году и перечисляла тех, кто его делал.

Кладбище на левом берегу реки Варзуги. Фото: Олег ФИЛОНОК

Памятник британскому истребителю Hawker Hurricane в Ревде

- Историческая ценность его очень велика - это первая боевая машина, поставленная союзниками в СССР и позволившая в отсутствие достаточного количества собственных истребителей эффективно оборонять территорию в начальный период Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба управления Росреестра по Мурманской области.

Обломки самолета нашли в 1981 году в 25-30 километрах от Ловозера, у речки Черной. Краевед Александр Комаров рассказал «КП»-Мурманск», что ему удалось узнать, как в 1942 году из Ловозера в Ваенгу привезли тела троих летчиков: капитана Алексея

Ивановича Яковенко, пилота Hurricane, и двоих пилотов, погибших на бомбардировщике СБ-2 на Куйвчорре.

- Тогда в первый раз и пришла мысль, что это не обычный самолет. Изготовлен он английскими рабочими и инженерами, привезен сюда, на Север, скорее всего, на транспортном пароходе американцами, а воевал на нем и погиб советский летчик. Этот английский самолет буквально полит кровью советского пилота. Это ли не боевое братство? – задается риторическим вопросом краевед.

Памятник британскому истребителю Hawker Hurricane в Ревде. Фото: Роман Тимофеев

Никольская церковь в Варзуге

Была построена монахами Соловецкого монастыря в 1491 году на левом берегу реки Варзуги. Это была первая на Кольском полуострове церковь. Судьба ее неизвестна. В 1705 году на собственные средства варзужане построили другую Никольскую церковь - пятиглавую, прямоугольную, с двумя одноглавыми приделами - во имя Ильи Пророка и преподобного Сергия Радонежского, ее перестроили в 1857 году. Иконостас изготовлен в 1864 году в Соловецком монастыре на средства прихожан. До настоящего времени церковь в первоначальном виде не сохранилась.

При реставрации фундамента Никольской церкви были обнаружены предметы быта, которые экспертиза датировала 1325 годом, хотя первые упоминания о селе появляются только в 1419 году. А еще там есть иконы XVII века, они сейчас на реставрации.

Никольская церковь в Варзуге. Фото: lexicon.dobrohot.org

Церковь святого Афанасия Александрийского и cвятых Зосимы и Савватия Соловецких в Варзуге

Деревянная теплая церковь на «успенской стороне» села, построенная в 1878 - 1883 годах. Крупный одноглавый четверик с прямоугольным алтарем и притвором. В храме в один ряд помещались Зосимо-Савватиевский и Афанасиевский престолы. Закрыта в 1932 году, тогда были сломаны главка и отдельно стоявшая колокольня постройки 1896 года.

Использовалась как клуб. В 1999 году была возвращена верующим, отреставрирована, рядом сооружена новая колокольня.

Церковь святого Афанасия Александрийского и cвятых Зосимы и Савватия Соловецких в Варзуге. Фото: Александра Левина

Батарея береговой охраны в Териберке

Береговая оборона Северного флота в годы войны состояла из Мурманского и Беломорского укрепленных районов. Мурманский район защищал побережье от полуострова Средний до Иоканги, включая вход в Кольский залив. Беломорский район прикрывал вход в акваторию Белого моря. Враг пытался бомбить рыболовецкие суда в Лодейном, поэтому здесь установили береговую батарею для защиты рыбаков, которые добывали рыбу для области. Защищала она не только от воздушных судов, но даже и от подводных лодок. Предположительное время постройки – 1940-1941 годы.

Батарея береговой охраны в Териберке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

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