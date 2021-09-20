В Ненецком округе на выборах в Госдуму лидирует КПРФ

Так, в Ненецком автономном округе поддержка коммунистов оказалась больше, чем по другим партиям. Регион стал первым, где обработали все регионы. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 по 19 сентября страна участвовала в трехдневном голосовании за новый состав Государственной Думы. Подсчет результатов еще идет, но предварительные итоги есть.

Согласно данным ЦИК на 8 утра 20 сентября, большинство россиян - 48,65% - поддержали "Единую Россию". На втором месте с показателем 20,22% находится КПРФ. Однако в некоторых регионах именно КПРФ - лидер голосования.

Так, в Ненецком автономном округе поддержка коммунистов оказалась больше, чем по другим партиям. Регион стал первым, где обработали все регионы.

- После обработки 100% протоколов у КПРФ 31,98% голосов, у "Единой России" - 29,06%, на третьем месте - ЛДПР с 11,19%, - сообщили в окружной избирательной комиссии.

За "Справедливую Россию - Патриоты - За правду" проголосовали 7,97% жителей округа, за партию "Новые люди" - 6,48%. Явка избирателей составила 42,61%.

При этом в 2020 году Ненецкий АО также отличился от других регионов, не поддержав поправки в Конституцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru