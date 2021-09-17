Зажигательные танцы, яркие костюмы и вкусная уха: В Лопарской прошли XXIV осенние саамские игры

Самые сильные и отважные участники праздника смогли помериться силами в метании аркана, стрельбе из арбалета, прыжках через нарты, ловле рыбы традиционным способом «на банку». Фото: Ольга Засухина

В маленьком поселке под названием Лопарская, что находится в Кольском районе, на минувших выходных было очень весело, ведь там 11 сентября прошли XXIV традиционные национальные саамские игры.

Яркие самобытные костюмы, предметы национальных ремесел, песни и танцы, состязание в ловкости, горячая уха – все это атрибуты саамского праздника.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратились первый зам. министра внутренней политики Мурманской области Андрей Сахаров, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Пушного Владимир Исаев, председатель Саамского собрания «Самь Соббар» Полина Харыбина. В честь игр они подняли флаги Российской Федерации и Мурманской области. В свою очередь организаторы подготовили для собравшихся насыщенную развлекательную программу. Жителей и гостей Лопарской ждали зажигательный концерт на площадке у здания сельского Дома культуры с участием творческих коллективов Кольского и Ловозерского районов, спортивные состязания, угощение блюдами саамской кухни и яркая выставка-ярмарка.

- В концерте приняли участие автор-исполнитель саамских песен Иван Матрехин, саамский творческий коллектив «Пирас» из Ловозера, ансамбль танца «Околица» и вокальная группа «Северные узоры» из Верхнетуломского, вокальный ансамбль «Горница» и образцовый самодеятельный коллектив - вокальный ансамбль «Созвездие» из Мурмашей, вокальный ансамбль «Тулома» и народный самодеятельный коллектив - ансамбль народной песни «Родник» из Туломы, народный самодеятельный коллектив - ансамбль песни «Русские узоры» из Молочного и танцевальная группа «Радуга» из Пушного, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Самые сильные и отважные участники праздника смогли помериться силами в метании аркана, стрельбе из арбалета, прыжках через нарты, ловле рыбы традиционным способом «на банку». Представительницы прекрасного пола сыграли в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью. Также на саамских играх работала выставка-ярмарка. У мастеров декоративно-прикладного искусства из самых разных уголков Мурманской области можно было приобрести традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, вязаные игрушки, украшения из полимерной глины, изделия из капа, дерева, сумки, ремни, браслеты, обложки, чердачные куклы, валяние из шерсти и многое другое.

Помимо насыщенной культурной программы гостей праздника ждал вкусный обед - все смогли отведать душистой саамской ухи.

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Мероприятие проводится с целью возрождения, развития и популяризации самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, а также привлечения коренного населения к занятиям физической культурой и спортом.

Впервые состязания были организованы в 1997 году отделом культуры администрации Кольского района. За эти годы праздник приобрел большую популярность у жителей Мурманской области и гостей региона. В разные годы участниками саамских игр были представители Республики Карелия, Республики Коми, городов Санкт-Петербурга, Москвы и других уголков страны.