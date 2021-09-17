Путешествие на край Земли: Школьник из Мурманска побывал на Северном полюсе

Северянин смог увидеть около десяти белых медведей.

Всем известно, что побывать на Северном полюсе - удовольствие не из дешевых. Такой круиз обойдется туристу в пару миллионов рублей. Однако оказаться на заснеженных просторах Арктики иногда можно и бесплатно.

Так, в путешествие на край Земли отправился 16-летний ученик Мурманского международного лицея Алексей Дежин. В рамках экспедиции «Ледокол знаний» вместе с другими ребятами из разных уголков нашей страны мурманчанин достиг макушки земного шара на борту атомного ледокола «50 лет Победы». В конце августа он вернулся из поездки на самый Крайний Север, откуда привез массу невероятных впечатлений.

Вперед - на Север!

Алексей рассказал «КП»-Мурманск», как ему удалось оказаться на борту ледокола.

- В 2019 году я ездил в образовательный центр «Сириус», где стал членом клуба «Легенды Арктики». Основной задачей было знакомство с арктическим регионом, его флорой, фауной, историей его покорения и освоения. Выбрал я этот клуб, поскольку сам всю жизнь живу в Мурманске. И этот выбор показался мне логичным. Через некоторое время меня и еще нескольких членов клуба пригласили принять участие в этой экспедиции. Такую редчайшую возможность нельзя было упускать, - поделился юноша.

Ледокол, на борту которого оказалось более 80 одаренных школьников и студентов, вышел из Мурманска 14 августа. Ребят заселили в каюты, в которых, правда, оказалось тесновато.

- Нас поселили по двое в одноместные каюты. Но мы уживались, тем более что не так много времени проводили в этих помещениях. Вообще ледокол напоминает большой лабиринт: все время теряешься. Проходы очень узкие, потолки не везде высокие, но в этом есть свой шарм, - отметил мурманчанин.

За 10 дней своего путешествия ребята посетили Северный полюс и заглянули на Землю Франца-Иосифа. По архипелагу странствовали около трех суток.

- На берег сойти не удалось, но увидеть все известные мысы и острова получилось. Например, острова Рудольфа, Гукера, Галля, Джексона, - поделился наш собеседник. - На лед мы сошли, когда достигли географической точки полюса. Там мы фотографировались, а некоторые совершеннолетние участники экспедиции даже окунулись в Северном Ледовитом океане. Рискнувших обвязали страховкой, ведь глубина немаленькая.

А еще школьникам удалось повстречать белых медведей, причем не один раз.

- От встречи с полярными хищниками ощущения на самом деле почему-то довольно спокойные, хотя получилось немножко зарядиться эмоциями других ребят, для которых это было чем-то вроде встречи с президентом России или Полом Маккартни. Во всяком случае, то, что нам удалось встретиться с медведями (мы видели около десяти белых мишек, может быть, больше), действительно замечательно, - говорит Алексей.

Алексей Дежин был в числе 80 одаренных школьников и студентов, которые попали в рейс к Северному полюсу.

За бортом - снег, внутри – веселье

Незабываемая арктическая природа разбавлялась интересными лекциями, мастер-классами и конкурсами, которые ждали школьников на борту ледокола. Так что скучать молодым людям не пришлось.

- В основном лекции были научного характера: по физике, астрономии, антропологии, климатологии. Я узнал много действительно полезной информации. Кроме того, мы играли в игры (в основном интеллектуальные, а как по-другому?) и любовались арктическими пейзажами. Ну, и ели! – отметил северянин.

К слову, о еде. По словам мурманчанина, на борту атомохода была отличная кухня с четырехразовым питанием.

- Еда была самая разнообразная. Подавали стейки из лосося, утку в соусе, тунца, рататуй, много разных удивительно вкусных блюд. Также много было на всякий манер приготовленной картошки. Выбор был очень большой. На полдник, например, можно было взять себе любой десерт: чизкейк, брауни, пиццу, сэндвич, вишневый пирог, пончики. Что угодно. Как уж тут не запомнить это все! – с трепетом вспоминает одиннадцатиклассник.

А еще во время поездки ребят поделили на группы, в которых они разрабатывали научные проекты. В одной из них состоял наш земляк. Правда, после путешествия Алексей отложил науку до лучших времен.

- Для меня наука - темный лес. Возможно, когда-нибудь выйдет солнышко, которое его осветит, но пока я предпочитаю держаться от него подальше. Мне больше интересны гуманитарные дисциплины – в школе из уроков я особенно люблю литературу, историю, русский язык, - объяснил северянин.

Десятидневная полярная экспедиция, завершившаяся 24 августа, очень понравилась Алексею. Он проникся чудесной атмосферой путешествия и красотами Арктики.

- Слагаемыми хорошего времяпрепровождения стали и прекрасные люди, с которыми удалось выстроить теплые отношения, и интересные лекции экспертов, и, разумеется, все, что было вне ледокола, но схватывалось именно на нем: сама Арктика, - отметил Алексей. – Я рад, что принял участие в этом увлекательном путешествии!

К слову, на октябрь 2021 года запланирован новый сезон конкурса «Ледокол знаний» для школьников 12 - 17 лет. Главный приз – участие в аналогичной арктической экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы» следующим летом.