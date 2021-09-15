Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с посадкой на мель судна «Капитан Воронин»

Разлива нефтепродуктов не обнаружено. Фото: транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как рыболовное судно «Капитан Воронин» село на мель. Порт приписки судна - Мурманск.

- Мурманская транспортная прокуратура проверит соблюдение безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту посадки на мель судна «Капитан Воронин». ЧП произошло 15 сентября около 13 часов в проливе Югорский Шар в Карском море. По предварительным данным, на борту находятся 12 членов экипажа и 3 пассажира, - сообщили в ведомстве.

К счастью, пострадавших и травмированных нет. Розлива нефтепродуктов не обнаружено. Сейчас организована спасательная операция с помощью буксира.

Прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры.

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