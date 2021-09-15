Путин: ЕР выступила с многими предложениями по развитию соцсферы России

"Единая Россия" тесно сотрудничает по каждому направлению с министерствами и вице-премьерами. Фото: er.ru

На совещании с правительством и представителями партии президент России Владимир Путин заявил о важности решения вопросов социальной сферы Госдумой нового созыва. Он подчеркнул, что ранее многие инициативы исходили от “Единой России”.

Сайт nashgogrod.ru цитирует слова главы государства о том, что предложения партии были связаны с такими масштабными программами, как расселение ветхого жилья, ремонт школ, поддержка МСП, развитие инфраструктуры регионов, содействие занятости. Владимир Путин отметил, что данные проекты требуют огромных финансовых вложений.

Путин также подчеркнул важность взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти. “Единая Россия”, по его словам, тесно сотрудничает по каждому направлению с министерствами и вице-премьерами. От слаженной работы, как подчеркнул президент, зависит конечный результат, поэтому важно сохранять в будущем такую практику.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выделила проекты, связанные с расширением мер помощи семьям с детьми. Она отметила, что “Единая Россия” содействовала в подготовке блока программ просемейного направления, а сейчас важно обеспечить инициативы финансированием.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко обозначил ключевые изменения, которые должны произойти в системе здравоохранения России. Среди них - реализация программы медицинской реабилитации и стимулирование притока новых кадров в отдаленные территории.

Сайт ER.ru приводит слова Андрея Турчака, секретаря генсовета “Единой России”, первого вице-спикера Совета Федерации, о том, что перед Госдумой следующего созыва стоят масштабные задачи, в том числе связанные с работой над бюджетом. Турчак подчеркнул, что важно реализовать все программные предложения партии, и в этом заключается особая роль и особая ответственность будущей фракции “Единая Россия”.

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