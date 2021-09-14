Владимир Путин: «Вы сражались за спортивную честь России»

Олимпийцев чествовали в Кремле.

Президент России Владимир Путин и зам. главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Кремле наградили российских олимпийцев, завоевавших в Токио золотые медали. В числе приглашенных на торжественное награждение был и Андрей Гурьев, заместитель председателя совета директоров "ФосАгро" – компании, которая уже много лет является партнером Фонда поддержки олимпийцев России.

- Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно, - отметил во время церемонии награждения глава государства. - Понимаю, как это было непросто, все понимают, как это было непросто, вся страна. Да, пожалуй, в отдельных моментах запредельно трудно, это огромная физическая, эмоциональная нагрузка как в ходе подготовки, так и на самих олимпийских стартах. И жесткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, тоже внесли свою лепту в эти трудности. Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды.

Однако, отметил президент, спортсмены достойно преодолели все испытания.

- Вы сражались за спортивную честь России, подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое объединяющее чувство гордости за Отечество, - сказал Владимир Путин. - Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах, золотые чемпионы, вы - главные герои и, не побоюсь этого слова, гордость России.

Олимпийцам – медали и "БМВ"

Помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России, вручил олимпийцам высокие государственные награды.

Триумфаторов Токио удостоили медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степеней. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получила и гимнастка Арина Аверина, а ее сестра Дина, из-за произвола судей ставшая на Играх только второй, была удостоена президентом ордена Дружбы, которым наградили олимпийских чемпионов.

В этот же день зам. главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил олимпийцам ключи от автомобилей представительского класса. Торжественная церемония состоялась на Соборной площади Кремля.

Медведев отметил, что на Олимпийских играх российские спортсмены достигли выдающихся результатов и показали отличную форму.

- Было бы неправильно еще раз вас не поприветствовать и не сказать добрые слова. Искренне поздравляю вас с замечательными результатами, которых вы добились на летних Олимпийских играх в Токио. Вы не только красиво завоевали медали - борьба всегда упорная, она не бывает легкой, но и продемонстрировали выдающиеся результаты, отличную форму, - обратился к спортсменам Дмитрий Медведев.

От «ДРОЗДа» до олимпийского пьедестала

От лица крупнейших меценатов отечественного спорта в торжественной церемонии принял участие заместитель председателя Совета директоров компании "ФосАгро" Андрей Гурьев. "ФосАгро" много лет является партнером Фонда поддержки олимпийцев России и уже более 12 лет - стратегический партнер Федерации художественной гимнастики.

В августе Андрей Гурьев вместе с Алишером Усмановым и Владимиром Лисиным возглавили символический медальный зачет российских миллиардеров, оказывающих наибольшую поддержку российскому спорту, - каждый из них помог спортивным федерациям в подготовке 8 победителей или призеров Игр в Токио.

Как отмечает составивший данный рейтинг журнал Forbes, сам Андрей Григорьевич Гурьев является мастером спорта международного класса по дзюдо и заслуженным тренером России, а его сын Андрей Андреевич Гурьев, воспитанник школы "Самбо-70", сегодня возглавляет Федерацию художественной гимнастики Москвы, является первым вице-президентом и главой попечительского совета Всероссийской федерации художественной гимнастики, а также вице-президентом Федерации шахмат России.

Помимо этого, "ФосАгро" оказывает поддержку Всероссийской федерации плавания и является традиционным партнером Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, Федерации лыжных гонок России, FIDE, а также стратегическим партнером волейбольного клуба "Северянка" (Череповец), воспитанницы которого вошли в состав женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Токио.

Важное место в системе благотворительных и социальных программ "ФосАгро" занимает поддержка детского спорта. Так, спортивное воспитание - ключевая составляющая проекта "Детям России - образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), который по инициативе Андрея Григорьевича Гурьева стартовал 20 лет назад и вместе с "ФосАгро" празднует в этом году юбилей.

Отделение «ДРОЗДа» есть и в Кольском Заполярье. Здесь, в Кировске и Апатитах, работают 25 видов секций, в которых занимается более 2400 детей и подростков от 4 до 18 лет под руководством 50 тренеров. Начинать спортивную подготовку с «ДРОЗДом» могут дети, которым уже исполнилось 4 года, тогда как в спортивные школы принимают только с 8-9 лет. Ресурсное обеспечение АНО «ДРОЗД-Хибины» компанией «ФосАгро» в 2020 году составило более 35 миллионов рублей.

В апреле этого года для воспитанников АНО «ДРОЗД-Хибины» открылся современный молодежно-культурный центр. Компания вложила в его создание и благоустройство более 93 миллионов рублей. Благодаря этому в двухэтажном здании на ул. Кондрикова, 4а разместились 4 спортивных зала: большой игровой зал и художественной гимнастики, зал самбо, тренажерный зал, зал хореографии, а также волонтерский центр, оздоровительно-восстановительный центр и центр военно-патриотической подготовки.

Помимо этого, в Кировске при поддержке "ФосАгро" в год 90-летия комбината «Апатит» была построена современная ледовая «Апатит-Арена», на базе которой в прошлом году была открыта Школа хоккея Сергея Федорова. Сегодня в ней занимаются 110 юных спортсменов, в том числе воспитанники движения «ДРОЗД».

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