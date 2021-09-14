камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова

Концерт был исполнен под руководством дирижера, создателя оркестра, благотворителя, народного артиста СССР, уникальной личности Владимира Спивакова при участии солиста Национального филармонического оркестра России Сергея Журавель ( флейта).

В программе прозвучали произведения А. Вивальди: Концерт соль минор для оркестра, концерты «La notte» (ночь), «ll cardellino» (щегленок) для флейты с оркестром, Л. Боккерини – Симфония ре минор, П. Чайковский – Серенада для струнного оркестра.

Несмолкаемые аплодисменты, дух творчества, пронизанный в подаче репертуара, профессионализм в технике исполнения произведений буквально заполнили в этот вечер зал. Волна предельного внимания со стороны публики, желание поделиться самым сокровенным со стороны артистов создали энергетику подлинного торжества музыки.

Умение сострадать, действенно помогать, делать музыку объединяющим звеном между музыкантами и слушателем, мыслить и четко понимать свою миссию как музыканта и гражданина делают личность Владимира Спивакова невероятно цельной, мудрой и уникальной.

По признанию маэстро Владимира Спивакова, музыка в таком опасном и дрожащем мире – утешение для всех, кто слушают ее, слышит и ценит.

– Когда люди теряют почву под ногами, очень важно, чтобы они сумели себя не потерять. Я думаю, что музыка способна оправдать существование человека на этой земле. Быть может, служение людям, любовь, неравнодушие – главные источники и вдохновителя нашего творчества. На мой взгляд, в современном мире музыка помогает нам радоваться и любить жизнь. В этом состоит и миссия музыки, – говорит маэстро.

Трепетно говоря о своем детище, оркестре «Виртуозы Москвы», Владимир Спиваков говорит о том, что оркестр живет с 1979 года. За четыре десятка лет изменился его облик, менялись поколения, менялось время и государство, но миссия оркестра оставалась неизменной –профессионализм, мастерство исполнения, ценность человеческих и личностных качеств.

НАША СПРАВКА:

«Виртуозы Москвы»

В 1979 году выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В книге Соломона Волкова «Диалоги с Владимиром Спиваковым» маэстро вспоминает: «Аура этого созвездия ярких дарований была уникальной».

Принципы существования легендарного товарищества музыкантов остаются незыблемыми и сегодня. Звездный ансамбль солистов и концертмейстеров лучших московских оркестров, в котором выступали участники прославленного квартета имени Бородина Михаил Копельман, Андрей Абраменков, Дмитрий Шебалин и Валентин Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов международных и всероссийских конкурсов. И всегда на первом месте по значимости были и остаются не только профессионализм и мастерство, но и человеческие качества, высокая этика отношений.

Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. С триумфом проходят концерты оркестра в европейских странах, в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. Музыканты выступают не только в лучших, самых знаменитых залах («Concertgebouw» в Амстердаме, «Musikverein» в Вене, «Royal Festival Hall» и «Albert Hall» в Лондоне, «Pleyel» и «Théâtre des Champs Elysées» в Париже, «Carnegie Hall» и «Avery Fisher Hall» в Нью-Йорке, «Suntory Hall» в Токио и др.), но и в обычных концертных залах небольших городов.

География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» также включает в себя все регионы России и постсоветское пространство. «Для нас не существует ни маленьких людей, ни маленьких городов», – говорит Владимир Спиваков. Поездки по России бесценны, а встречи с замечательной публикой уникальны.

В разные годы с оркестром выступали такие выдающиеся музыканты, как Мстислав Ростропович, Елена Образцова, Иегуди Менухин, Владимир Крайнев, Саулюс Сондецкис, Джесси Норман, Юрий Башмет, Максим Венгеров, Хибла Герзмава, Евгений Кисин, Миша Майский, Денис Мацуев, Шломо Минц, Михаил Плетнёв, Юлиан Рахлин, Гиора Фейдман, Мишель Легран, Пинхас Цукерман. За дирижёрский пульт становились замечательные современные музыканты Кристиан Захариас, Вадим Репин, Питер Гут, Андрес Мустонен, Дмитрий Ситковецкий, Владимир Фельцман и другие.

Коллектив сотрудничает с молодыми солистами и дирижерами, среди которых солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано), победительницы международных конкурсов Шио Окуи (фортепиано, Япония) и Мария Дуэньяс (скрипка, Испания), главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев, неоднократный номинант на премию «Grammy» Максим Емельянычев, обладатель Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры Валентин Урюпин, дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко. С оркестром дебютируют и выступают юные таланты, некоторые из них – артист лейбла «Deutsche Grammophon» Даниэль Лозакович (скрипка, Швеция), лауреаты международных конкурсов израильская виолончелистка Даниэль Акта и российский пианист Александр Малофеев – сегодня стали настоящими звёздами сцены. Особое признание зрителей завоевала концертная программа под названием «Виртуозы Москвы. Сегодня и завтра», где солистами выступают талантливые стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреаты международных конкурсов. ( ссылка на сайт https://mvco.ru/orchestr/about/)